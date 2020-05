Najpopularniejsze kredyty hipoteczne są na wymarciu

W pierwszym kwartale 2020 r. ponad 40 proc. klientów wybrało kredyty hipoteczne z wkładem własnym poniżej 20 proc. Takie produkty to jednak ginący gatunek. Większość banków zaostrzyła wymagania i już ich nie oferuje.

W najnowszej edycji raportu AMRON-SARFiN zaprezentowano, jak co kwartał, dane dotyczące struktury wskaźnika LTV nowych kredytów hipotecznych. Zmiany w porównaniu z poprzedzającymi I kwartał okresami nie były znaczące. Obejmowały ostatni w miarę „spokojny” miesiąc na rynku hipotek - marzec.

Najbardziej popularne w I kwartale 2020 r. były kredyty hipoteczne z wkładem własnym do 20 proc. (wskaźnikiem LTV powyżej 80 proc.). Odpowiadały one za 41 proc. sprzedaży, o 1 pp. mniej niż w końcówce 2019 r. 36 proc. nowych umów stanowiły kontrakty z wkładem własnym od 20 proc. do 50 proc. (LTV od 50 proc. do 80 proc.). Kolejne przedziały wpłaty własnej były zdecydowanie rzadziej wybierane przez kredytobiorców.

Za symboliczny koniec epoki kredytów hipotecznych z niskim wkładem własnym można uznać 1 kwietnia 2020 r. Tego dnia na wycofanie opcji finansowania inwestycji z LTV powyżej 80 proc. zdecydował się PKO Bank Polski. Podobne ruchy wykonało w kolejnych tygodniach kilka innych instytucji.

Minimalny wymagany wkład własny w kredycie hipotecznym w bankach Bank Minimalny wymagany wkład własny Alior Bank 10 proc. Credit Agricole 10 proc. Bank Millennium 10 proc. Santander Bank 10 proc. mBank 10 proc. Bank Pekao 15 proc. (warunkowo), 30 proc. dla lokali i domów o powierzchni powyżej 80 m kw. PKO Bank Polski 20 proc. Pekao Bank Hipoteczny 20 proc. Bank Pocztowy 20 proc. Citi Handlowy 20 proc. BNP Paribas Bank 20 proc. Bank BPS 30 proc. ING Bank Śląski 30 proc. Bank Ochrony Środowiska 30 proc. Źródło: Bankier.pl, 27.5.2020.

Pod koniec maja sytuacja na rynku była zupełnie inna niż zaledwie dwa miesiące wcześniej.. Warto dodać, że w praktyce są one dostępne zazwyczaj dla wybranych grup klientów lub typów nieruchomości.

Proces dostosowania się banków do nowej sytuacji gospodarczej trwa i można oczekiwać, że wymagania dotyczące minimalnego wkładu własnego w niektórych instytucjach zostaną jeszcze zaostrzone. Ograniczając relację kwoty udzielonego kredytu do wartości nieruchomości banki tworzą m.in. bufor na ewentualny spadek cen.

Zwiększenie wymagań dotyczących wkładu własnego to tylko jeden z czynników, które uderzą w sprzedaż kredytów hipotecznych. Trudno będzie wyodrębnić jego wpływ, ale zapewne nie jest marginalny. Prawdziwe rozmiary spadku popytu widać będzie z opóźnieniem – pierwsze „miękkie” sygnały znaleźć można w sondażu przeprowadzonym przez Związek Banków Polskich wśród menedżerów placówek bankowych.

7 proc. badanych w „Monitorze Bankowym” w maju obserwuje bardzo duży (pow. 75 proc.) spadek liczby składanych wniosków o kredyty hipoteczne. 19 proc. respondentów oceniło, że popyt skurczył się mocno (o 50-75 proc.), a 30 proc. średnio (25-50 proc.).

Michał Kisiel