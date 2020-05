Majowe (nie)wybory za prawie 70 mln zł. Sasin: Koszty reguluje budżet państwa

Koszty wyborów reguluje budżet państwa - powiedział w środę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapytany na antenie radia RMF FM o to, kto zapłaci ponad 69 mln zł za druk pakietów wyborczych.

"Pakiety (wyborcze - PAP) znajdują się w magazynach Poczty Polskiej. (...) Kto zapłaci? Normalnie tego typu rzeczy jak koszty wyborów reguluje budżet państwa" - powiedział Sasin.

Wicepremier podkreślił, że wybory mogły się odbyć 10 maja, gdyby nie działania ze strony opozycji.

"Opozycja od Platformy do Konfederacji zrobiła wszystko, żeby te wybory zablokować. I to im się udało, dzięki temu, że mają większość w Senacie" - powiedział Sasin.

We wtorek lider PO, szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka mówił, powołując się na doniesienia medialne, że cały proces wyborczy, który w efekcie nie doszedł do skutku, mógł kosztować nawet do 70 mln zł.

pif/ dym/