Firmy nie muszą zmniejszać pensji, by otrzymać dopłatę do wynagrodzeń pracowników

Dopłatę do pensji pracowników można uzyskać bez konieczności zmniejszania wynagrodzeń. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało oświadczenie, w którym wyjaśnia, w jakich okolicznościach pracodawca skorzysta z dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

- Z obniżeniem wymiaru czasu pracy - co do zasady - wiąże się obniżenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zachowania minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, jednakże nie jest to warunek konieczny. Ustawa daje możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20 proc., jest możliwość obniżenia w niższym zakresie, np. o 10% - czytamy na stronie MRPiPS.

Pracodawca może skorzystać ze wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) bez konieczności obniżania pensji pracownikom, wynika z komunikatu opublikowanego na stronie resortu. Przedsiębiorstwa, których dochód zanotował odpowiedni spadek obrotu z powodu pandemii COVID-19, mogą ubiegać się o otrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń



- Jeśli więc zatrudniony zarabia np. 3 tys. zł i w związku ze spadkiem obrotów firma obniża mu wymiar etatu o 20 proc.,o 600 zł. Może wciąż wypłacać mu pełną kwotę (choć jego czas pracy został skrócony o jedną piątą) i ubiegać się o- przeczytamy na łamach wtorkowego wydania "Gazety Prawnej"

Ze wsparcia wypłacanego ze środków FGŚP mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy jednocześnie złożyli wniosek o zwolnienie ze składek ZUS, podkreśla resort. Jednak w tym przypadku pracodawca nie otrzyma pieniędzy na dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne należne od przedsiębiorcy. Kwota dotacji zostanie również pomniejszona o składki od pracownika, których w tej sytuacji nie trzeba będzie odprowadzać do ZUS-u.

