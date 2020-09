To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 2 września 2020 r.

Spadek średnich obrotów na GPW w sierpniu, szkolne ubezpieczenia, w których zapomniano o koronawirusie, kolejny zakaz lotów i kolejne problemy turystów, a na deser polsko-niemieckie zapewnienia, że drugiego zamrożenia gospodarek nie będzie. To tylko część tematów, o których było głośno w środę 2 września. Zapraszam na podsumowanie dnia.

#1 Pisaliśmy niedawno o tym, dlaczego polska giełda jest znowu fajna. Jeszcze jest - łączna wartość obrotów akcjami na GPW wzrosła o prawie 7 proc. rdr. - ale jakby mniej. W sierpniu średnia wartość obrotów na sesję osiągnęła najniższy poziom w tym roku. W które spółki warto inwestować, może być łatwiej ocenić dzięki nowemu projektowi Bankier.pl i Giełdy Papierów Wartościowych. W ramach "Tour de spółki" redakcja pokaże od kuchni działalność 6 spółek, pięć z nich wytypują nasi czytelnicy. W pierwszym odcinku w szranki stają duże produkcyjne spółki państwowe. Gorąco zachęcam do głosowania, które rozpoczęło się dzisiaj i potrwa do piątku.

#2 Rzecznik Finansowy uczula rodziców uczniów: większość zakładów ubezpieczeń nie rozszerza w tym roku szkolnych ubezpieczeń NNW o ryzyko zakażenia koronawirusem. Taką ochronę póki co deklaruje tylko czterech z trzynastu ankietowanych ubezpieczycieli, pozostali nie planują zmian w tym zakresie.

#3 Obowiązujący od dziś do 15 września zakaz ruchu lotniczego z Polski do 44 państw da się we znaki polskim turystom. W pierwszej kolejności tym, którzy utknęli na wakacjach za granicą. Od dziś do niedzieli LOT będzie ściągał rodaków do kraju - w tym celu zorganizowane zostanie siedem specjalnych kursów czarterowych. Alternatywą dla tych, którzy nie skorzystają, są połączenia na przykład do Niemiec.

#4 "Nie będzie konieczne wprowadzenie kolejnej ogólnokrajowej kwarantanny" - mówił w środę niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. Zapewnia, że maski i dystans społeczny wystarczą dla utrzymania wymaganych środków bezpieczeństwa. Deklaracje w podobnym duchu składała dzisiaj wicepremier Jadwiga Emilewicz. "Robimy wszystko, by do zamykania jakiegokolwiek sektora gospodarki nie dochodziło", mówiła minister rozwoju.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:15 Wiceszef MR: Nie należy się spodziewać kolejnych tak dużych "tarcz antykryzysowych"

18:32 MF przedstawi jesienią szereg rozwiązań wspierających inwestycje prywatne

18:00 Odbicie WIG20. Tauron znów czerwony

17:26 Polska może nie osiągnąć w ‘20 celu OZE

16:40 Zapasy ropy w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 9,36 mln baryłek

16:28 W VIII najwyższy wynik wypracowały fundusze akcji amerykańskich



15:48 Obroty akcjami na GPW w sierpniu wzrosły o 6,9 proc. rdr do 17,5 mld zł

15:20 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września. Kto skorzysta?

15:06 Merrill Lynch liderem obrotów na rynku akcji GPW w sierpniu



14:50 Rafako rozpoczyna restrukturyzację

14:20 ZUS szuka oszczędności

13:58 Niemcy wykluczają kolejną ogólnokrajową kwarantannę

12:55 Tak wygląda skoda enyaq iv - pierwszy elektryczny SUV Skody



12:06 Proces rekrutacyjny do wojska uproszczony i skrócony

11:56 Rzecznik Finansowy: Większość polis szkolnych ze słabą ochroną na wypadek koronawirusa

11:51 Żółte i czerwone strefy w Polsce. Nowa lista najprawdopodobniej w piątek

11:25 Polska w czołówce państw zużywających najwięcej prądu w UE

10:41 Globalny PMI produkcyjny pnie się w górę

09:38 PLL LOT zorganizuje 7 czarterów z Hiszpanii

09:09 Emilewicz: Robimy wszystko, by do lockdownu nie doszło

08:53 Dworczyk: Na zwolnienia w administracji pozwala ustawa covidowa

07:49 Ceny ropy w USA rosną po spadku zapasów surowca

07:15 Tesco zwolni prawie 900 osób. Zniknie też sklep internetowy

07:12 Australia „wreszcie” w recesji. Koniec historycznej passy

07:11 ZUS łapie oddech po pandemii

06:44 Rekonstrukcja rządu grzęźnie

06:02 Zakaz lotów do Polski m.in. z Hiszpanii czy USA już obowiązuje

06:00 Możesz mieć dowód w telefonie, ale w banku nic nie załatwisz

06:00 Skinwallet wchodzi na giełdę

04:50 Protesty w USA. Burmistrz Waszyngtonu ostrzega przed wojną rasową



