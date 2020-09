Żółte i czerwone strefy w Polsce. Nowa lista najprawdopodobniej w piątek

Sanwil

Najprawdopodobniej w piątek rano Ministerstwo Zdrowia poinformuje o tym, w których powiatach obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia związane z koronawirusem – zapowiedział w środę rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

"Najprawdopodobniej nowy wykaz stref przedstawimy w piątek rano. W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawi strategię działań na jesień, dotyczącą działań związanych z koronawirusem i grypą"– powiedział na konferencji prasowej w Warszawie rzecznik MZ.

⚠️ Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi). #koronawirus pic.twitter.com/v1M8dKDW1R — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 27, 2020

Możliwe dodatkowe obostrzenia w organizacji i liczebności wesel

Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza zmiany przepisów o organizacji i liczebności wesel. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz przekazał w środę, że rozważane jest też wprowadzenie rejestracji gości weselnych.

"Wszystko wskazuje, że mogą być dodatkowe obostrzenia dotyczące organizacji i liczebności wesel. Istnieje też możliwość doprecyzowania przepisów w zakresie rejestracji wesel, musi to być zapis ustawowy" – powiedział rzecznik MZ mediom w Warszawie.

"Czekamy na zebranie się parlamentu – Sejmu i Senatu. Przed zebraniem się obu izb nie możemy forsować takich przepisów prawa. Ale poważnie rozważamy wprowadzenie rejestracji gości weselnych" – dodał.

Obecnie przepisy mówią, że na weselu może bawić się do 150 osób, w strefach żółtych – 100, a w czerwonych – 50.

Pytany, kiedy zmiana prawa mogłaby nastąpić, rzecznik MZ przekazał, że jeśli obserwowane będą ogniska weselne, działania zostaną podjęte.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl