"Tour de spółki" czas zacząć. Rusza pierwsze głosowanie

"Tour de spółki" to nowy projekt, w ramach którego redakcja Bankier.pl przybliży działalność spółek wytypowanych przez czytelników. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Poznaj z nami najciekawsze polskie spółki giełdowe od kuchni!

W ramach nowego projektu "Tour de spółki" redakcja Bankier.pl "odwiedzi" i przybliży działalność sześciu spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Uważamy bowiem, że niezależnie od tego, czym dana spółka się zajmuje, poznanie sposobu, w jaki funkcjonuje, stanowi cenną informację dla każdego inwestora. Przekonanie to dzielimy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest partnerem strategicznym cyklu.

Tematem chcemy także zainteresować osoby do tej pory niezwiązane z inwestowaniem na giełdzie. Bliższe poznanie spółek, z których produktów sami korzystamy, może być zachętą do zwrócenia uwagi w stronę GPW. Czas wyjaśnić, co dokładnie szykujemy dla czytelników.

"Tour de spółki" - poznaj 6 spółek od podszewki

Bohaterów cyklu "Tour de spółki" przybliżać będziemy w serii artykułów, które zaprezentują fundamenty ich biznesu. Wspólnie ze spółkami będziemy brać pod lupę procesy, w ramach których powstają produkty lub usługi, dzięki sprzedaży których firma generuje przychody i zyski. O notowanych na GPW liderach polskiego biznesu chcemy opowiadać w sposób przystępny i z wykorzystaniem materiałów filmowych. Nie zabraknie także wypowiedzi przedstawicieli i pracowników oraz ciekawostek z codziennego funkcjonowania opisywanych spółek.

W ramach każdego z 6 odcinków dzień po publikacji obszernego materiału na temat spółki zorganizujemy webinar z jej przedstawicielami - otwarty dla wszystkich zainteresowanych. W jego trakcie posłuchać będzie można wypowiedzi przedstawicieli spółki oraz zadać im pytania.

Odcinek 1. Zagłosuj już teraz!

Bohaterowie poszczególnych odcinków zostaną wyłonieni w internetowych głosowaniach. Zwycięskiej spółce zorganizujemy „wirtualne dni inwestora” – w ich trakcie będzie można nie tylko bliżej poznać firmę i jej produkty (włącznie ze sposobem ich powstawania), ale także zadać pytania jej przedstawicielom.

Przed pierwszym wyborem czytelnicy Bankier.pl staną już dziś. Do rywalizacji o udział w odcinku nr 1 stają duże, państwowe spółki produkcyjne z WIG20.

O udział w pierwszym odcinku "Tour de spółki" rywalizują: Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM Polska Miedź, Polski Koncern Naftowy Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Tauron Polska Energia.

Głosowanie potrwa do piątku 4 września do godziny 18:00. Pierwszy odcinek „Tour de spółki” opublikujemy w połowie września.

W kolejnych odcinkach zajmować będziemy się innymi grupami spółek: deweloperami, producentami gier, prywatnymi spółkami produkcyjnymi czy spółkami innowacyjnymi. O każdym głosowaniu informować będziemy na stronie głównej Bankier.pl oraz w mediach społecznościowych.

Dodatkowo, jeden z odcinków poświęcimy samej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która 10 lat temu sama zadebiutowała na własnym parkiecie. W trakcie "Tour de spółki" przyglądać będziemy się również drodze poszczególnych spółek na warszawską giełdę - wierzymy, że dobre przykłady zachęcą kolejne firmy do debiutu.