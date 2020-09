Zakaz lotów do Polski m.in. z Hiszpanii czy USA już obowiązuje

Shutterstock

Z powodu epidemii od środy do 15 września zaczyna obowiązywać zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych do 44 krajów m.in. do Hiszpanii, Malty, Mołdawii, Czarnogóry czy Stanów Zjednoczonych. Warunkowo zakaz nie będzie stosowany do czarterów wykonujących loty na zlecenie organizatora turystyki.

W środę po północy weszło w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Wprowadza ono do 15 września br. zakaz wykonywania na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania samolotów przewożących pasażerów cywilnych, wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium m.in. Belize, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Brazylii, Hiszpanii, Izraela, Albanii, Indii, Malty, Mołdawii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Luksemburga, Wspólnoty Bahamów. Łącznie zakaz dotyczy 44 krajów.

"W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" - napisano jeszcze w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Rząd tłumaczy, że wykaz państw i terytoriów, z których wykonywanie lotów jest objęte zakazami w ruchu lotniczym, został sporządzony w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control) według stanu na 24 sierpnia 2020 r. i co do zasady uwzględnia 14-dniową skumulowaną liczbę zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 60.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, w porównaniu do tego, które obowiązywało do wtorku, 1 września, dodano punkt wyłączający stosowanie zakazu, "do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie".

Rząd tłumaczy, że "wynika to z faktu aktualnego przebywania wielu obywateli polskich, biorących udział w imprezach turystycznych, na terytorium szeregu z państw wskazanych" w rozporządzeniu. "W związku z tym zachodzi konieczność zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej osobom przebywającym na urlopach poza granicami kraju. Proponowane rozwiązanie ma na celu uniknięcie możliwych komplikacji zarówno po stronie podróżnych, jak i organizatorów turystyki" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

W opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniu zapisano także, że zakaz nie będzie stosowany do samolotów wykonujących loty międzynarodowe na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów; realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Lista państw objętych zakazem lotów

Belize; Bośni i Hercegowiny; Czarnogóry; Federacyjnej Republiki Brazylii; Królestwa Bahrajnu; Królestwa Eswatini; Królestwa Hiszpanii; Meksykańskich Stanów Zjednoczonych; Państwa Izrael; Państwa Katar; Państwa Kuwejt; Państwa Libii; Republiki Albanii; Republiki Argentyńskiej; Republiki Armenii; Republiki Chile; Republiki Dominikańskiej; Republiki Ekwadoru; Republiki Gwatemali; Republiki Hondurasu; Republiki Indii; Republiki Iraku; Republiki Kazachstanu; Republiki Kolumbii; Republiki Kosowa; Republiki Kostaryki; Republiki Libańskiej; Republiki Macedonii Północnej; Republiki Malediwów; Republiki Malty; Republiki Mołdawii; Republiki Namibii; Republiki Panamy; Republiki Paragwaju; Republiki Peru; Republiki Południowej Afryki; Republiki Salwadoru; Republiki Surinamu; Republiki Zielonego Przylądka; Rumunii; Stanów Zjednoczonych Ameryki; Wielkiego Księstwa Luksemburga; Wielonarodowego Państwa Boliwia; Wspólnoty Bahamów

autor: Aneta Oksiuta