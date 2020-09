MF przedstawi jesienią szereg rozwiązań wspierających inwestycje prywatne

fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Ministerstwo Finansów pracuje nad szeregiem rozwiązań, które będą miały na celu pobudzenie inwestycji prywatnych, jesienią przedstawi projekt ustawy - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski. Dodał, że resortowi zależy na zachęceniu inwestorów zagranicznych do inwestowania w Polsce, ale także na pobudzeniu inwestycji krajowych przedsiębiorców.

„Nowe rozwiązania, które nazywamy obecnie +mieczem+, jak zapowiada minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, to myślę, że gdyby przełożyć to określenie na język konkretów, to przełożyłbym to na inwestycje rządowe w kierunku rozwijania inwestycji prywatnych i zachęty. To jest np. estoński CIT, który teraz procedujemy. Ale też szereg innych rozwiązań, które wraz z Ministerstwem Rozwoju jesienią będziemy chcieli przedstawić. Mamy nadzieję, że to w jakiś sposób zachęci przedsiębiorców, żeby te inwestycje prywatne podejmować” – powiedział podczas panelu w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Patkowski.

Wiceminister powiedział dziennikarzom, że obok estońskiego CIT, MF pracuje nad osobnym pakietem rozwiązań.

„Jesienią chcielibyśmy, żeby to przeszło przez rząd i trafiło na Radę Ministrów. Chcemy zachęcić do sprowadzania inwestycji zagranicznych i lokowania tutaj, wiadomo, że toczy się o to globalna batalia, ale też zachęcać naszych krajowych przedsiębiorców” – powiedział dziennikarzom Patkowski, w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. (PAP Biznes)

