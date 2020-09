Skinwallet wchodzi na giełdę

Skinwallet

Skinwallet, handlujący dobrami cyfrowymi w grach wideo, debiutuje na NewConnect. Spółka większość przychodów osiąga na sprzedaży skórek do gry „Counter Strike”.

Spółka Skinwallet zajmuje się handlem dobrami cyfrowymi w grach wideo, głównie „Counter Strike: Global Offensive” oraz „DOTA 2". Najpopularniejszym dobrem cyfrowym, którym handluje spółka, są tzw. skórki (ang. skins), czyli wizualne modyfikacje broni oraz postaci wykorzystywanych w grach. Skinwallet od samego początku rozwijany jest jako projekt venture buildingowy funduszu Tar Heel Capital Pathfinder, który posiada 58,4 proc. udziałów spółki.

Działająca w niespotykanym dotąd na GPW obszarze gamingu spółka zadebiutuje na rynku NewConnect w środę 2 września. Uroczystość pierwszego notowania akcji będzie transmitowana za pośrednictwem YouTube GPW o godz. 11:30. Skinwallet stanie się tym samym 376. spółką notowaną na NewConnect oraz 10. debiutem na tym rynku w 2020 roku.

Na początku 2020 r. spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji, której celem było pozyskanie finansowania na dalszy rozwój, m.in. budowę marketplace. W emisji akcji udział wzięło ponad 50 inwestorów, którzy zainwestowali łącznie 3,4 mln zł. Kolejna grupa inwestorów dołączyła do Skinwallet w ramach transakcji sprzedaży istniejących akcji przez jednego z akcjonariuszy: w przeprowadzonej na początku czerwca transakcji wycena Skinwallet była 30 proc. wyższa niż na początku 2020 r. Bazując na giełdowym kursie odniesienia w wysokości 44,20 zł, wartość spółki wyceniana jest obecnie na ok. 26,5 mln zł.

- Przez ostatnie miesiące intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem platformy, dodając do niej kolejne funkcjonalności oraz przygotowując start marketplace. Debiut na NewConnect to dla nas ukoronowanie ciężkiej pracy, którą włożyliśmy w rozwój spółki. Bardzo się cieszymy, że po miesiącach przygotowań dołączymy do zaszczytnego grona spółek giełdowych – mówi Kornel Szwaja, prezes Skinwallet.

Spółka handluje skórkami

Skinwallet zajmuje się handlem dobrami cyfrowymi w grach wideo. Obecnie model biznesowy spółki opiera się na działalności „instant”. Przedmioty są nabywane od graczy po okazyjnych cenach poprzez oferowanie im natychmiastowego dostępu do środków pieniężnych z wykorzystaniem takich systemów płatności jak np. Payeer, Payoneer, Airtm, Tipalti czy innych. Model ten pozwala na osiąganie na handlowanych przedmiotach marży ze sprzedaży na poziomie 15-20%.

Spółka planuje również stworzyć platformę typu marketplace na rynku dóbr cyfrowych. Model ten opierać się będzie na świadczeniu usługi dostępu do platformy handlu dobrami cyfrowymi z gier i czerpaniu zysków z pobierania prowizji od przeprowadzonych transakcji. Platforma ma stać się realną konkurencją dla liderów rynku w segmencie internowanych serwisów zakupu dóbr cyfrowych. W obydwu modelach działalności klienci pozyskiwani będą kanałami marketingu internetowego: SEO, SEM, referrals, influencer marketing.

- Już w najbliższych miesiącach chcemy wystartować z drugim filarem działalności spółki, czyli platformą w modelu marketplace. Umożliwi nam to sprzedaż przedmiotów we własnym ekosystemie oraz zaspokoi potrzeby graczy, którzy wolą uzyskać wyższą cenę za swoje przedmioty i nie przeszkadza im wydłużony termin finalizacji transakcji. Będzie to miejsce, w którym gracze będą mogli handlować dobrami cyfrowymi bezpośrednio między sobą, a Skinwallet będzie dla nich gwarantem bezpiecznej transakcji. Rozszerzymy więc portfolio usług i wyjdziemy do nowych użytkowników, ale przede wszystkim otworzymy się na kilkukrotnie większy rynek – dodaje Kornel Szwaja.

Wyniki pro forma za rok 2019 wykazują 5,7 mln zł przychodów oraz 650 tys. zł straty. W I kw. 2020 r. Skinwallet osiągnął natomiast przychody ze sprzedaży na poziomie 2,7 mln zł przy jednoczesnej stracie netto w wysokości 135 tys. zł. Spółka informuje także, że przychody w II kw. były 48% wyższe niż w I kw. bieżącego roku i wyniosły 4 mln zł. Ponadto Skinwallet osiągnęł już próg rentowności, generując w II kw. 120 tys. zł zysku netto.

Duże uzależnienie od CS-a

Głównym źródłem przychodów Skinwallet jest handel skórkami do gry „Counter Strike: Global Offensive”. Skórki zmieniają wygląd przedmiotów wykorzystywanych podczas rozgrywki, nie zmieniając jednocześnie parametrów użytkowych przedmiotów, ani nie wpływając na samą rozgrywkę. Większość ze skórek wprowadzanych jest do gry przy pomocy skrzynek przyznawanych w trakcie gry. Do otworzenia każdej skrzynki niezbędny jest klucz, możliwy do nabycie jedynie od Valve Corporation (właściciela praw do gry) i kosztujący obecnie 2,5 USD.

Sytuacja finansowa Skinwallet jest zatem w przeważającej mierze uzależniona od możliwości kupowania skórek z gry po cenie niższej od ceny późniejszej odsprzedaży. Jakiekolwiek negatywne zmiany w zakresie możliwości dostępu do skórek „CS: GO” (w tym działania podjęte przez Valve) mogą w istotny sposób wpłynąć na generowane wyniki. Jednocześnie należy wskazać, że obrót dobrami cyfrowymi jest stosunkowo słabo uregulowany prawnie, w związku z czym nie można wykluczyć zmian dotyczących zawierania transakcji (w tym transgranicznych) oraz ich rozliczania (w tym zmian w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy).

Warto tu również przypomnieć sytuację z 28 października 2019 r., kiedy to Valve podjęło decyzję o zakazie odprzedawania nowo emitowanych kluczy służących do otwierania skrzynek zdobywanych podczas gry w „Counter-Strike: Global Offensive”. Na podstawie aktualizacji gry wyeliminowano wtedy możliwości odprzedawania nowo wyemitowanych kluczy kupionych wewnątrz tytułu, które służyły do otwierania skrzynek zdobywanych podczas meczów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Valve w przeszłości część umów dotyczących odprzedaży kluczy było zawieranych między organizacjami zajmującymi się oszustwami finansowymi. W rezultacie właściciel platformy Steam zdecydował, że nowo zakupione klucze nie będą mogły być wystawiane na rynku wtórnym.

Póki co skórki, które są przedmiotem handlu Skinwallet, są uważane za coś innego niż klucze do otwierania skrzynek, ale istnieje ryzyko, że platformy gier zmienią regulaminy w zakresie również tych dóbr cyfrowych, a obrót nimi stanie się wtedy niemożliwy. Prezes Skinwallet ocenia jednak, że ryzyko wynikające z uzależnienia spółki od polityki grupy Valve nie jest duże. „Nie wydaje mi się, że jest w interesie Valve rezygnowanie z handlu dobrami cyfrowymi. Można nimi obracać na platformie Steam, natomiast środki ze sprzedaży tam trzeba wykorzystać również kupując na Steam” - powiedział Kornel Szwaja. „Oczywiście ryzyko zawsze istnieje, ale w naszej ocenie nie jest duże” - dodał.

