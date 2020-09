Obroty akcjami na GPW w sierpniu wzrosły o 6,9 proc. rdr do 17,5 mld zł

fot. Robert Gardziński / FORUM

Moda na GPW powoli hamuje. Sierpień był pierwszym miesiącem od rozpoczęcia pandemii, kiedy obroty na giełdzie spadły poniżej 1 mld zł.

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w sierpniu o 6,9 proc. rdr do 17,5 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 7,3 proc. do 17,4 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 827,8 mld zł, o 7,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wzrost warto docenić, jednak jego skalę można uznać za rozczarowującą, tym bardziej że miesiąc do miesiąca zarysowuje się wyraźny spadek. Boom na GPW, jaki zaistniał po wybuchu pandemii koronawirusa, wyśrubował średnie obroty w okolice 1 mld zł. W marcu, kwietniu i czerwcu sięgnęły one 1,2 mld zł, w maju i lipcu 1,0 mld zł. Na tym tle sierpniowe 0,8 mld zł można uznać za porażkę. Owszem, można ją tłumaczyć wakacjami, jednak w lipcu też przecież były wakacje. Co ciekawe osłabienie aktywności zbiegło się z wyhamowaniem hossy na tzw. "koronawirusowych" spółkach. Być może korekta odstraszyła część nowych inwestorów, którzy przyzwyczaili się do wzrostów.

/ Bankier.pl

Na rynku NewConnect wciąż jest jednak gorąco. W sierpniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1174,9 proc. rdr do poziomu 1757,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1238,7 proc. rdr i wyniosła 1729,3 mln zł. To więcej niż w maju i czerwcu, ale mniej niż w lipcu, gdy obroty na NC sięgnęły 2,3 mld zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w sierpniu wyniósł 490 tys. szt., czyli o 23,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 26,3 proc. rdr do poziomu 279,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 19,8 proc. rdr do 108,9 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 17,1 proc. rdr do 80,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 33,9 proc. rdr do 21,9 tys. szt.

W sierpniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 56,3 proc. rdr do poziomu 211,7 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 87,5 proc. rdr do 26,5 mln zł. Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec sierpnia 94,9 mld zł wobec 91,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 16 proc. rdr do poziomu 202,6 mln zł.

Adam Torchała