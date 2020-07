To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 2 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Najczęściej odwiedzanym dziś przez Państwa artykułem jest materiał odnoszący się do wczorajszego podsumowania dnia i wczorajszej nowości. Polacy ruszyli bowiem po wodę. Albo po pieniądze. Z każdą godziną przybywa bowiem osób zadających sobie pytanie "Jak otrzymać 5 tys. zł z programu Moja woda?". Ministerstwo Klimatu poinformowało dziś, że w trakcie pierwszego dnia obowiązywania nowych dopłat zawnioskowało o nie blisko 1,1 tys. gospodarstw domowych.

Jest w publicznych inicjatywach, za którymi idzie transfer pieniądza, jakaś magia, o czym doskonale pamiętają ugrupowania wspierające kandydatów na fotel prezydenta RP (przypominam, że II tura wyborów 12 lipca i ze wszech miar warto oddać swój głos). Stąd kolejne okołogospodarcze obietnice. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada złożenie projektu ustawy, która miałaby zlikwidować lukę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Z kolei Koalicja Obywatelska za przynętę potraktowała dziś planowaną pomoc frankowcom. W tle, naturalnie, wojna polityczna, dlatego niczym w komunikatach resortu zdrowia z ostatnich tygodni - zalecamy zdrowy dystans.

Jak to dalej będzie z tym dystansem w przestrzeni publicznej, a przez to - na jakich warunkach będzie wolno nam korzystać z różnych usług - to wciąż swego rodzaju niewiadoma. W miejscach, które pewnie miały już nadzieję zapominać o epidemii, powracają obostrzenia, a to za sprawą na nowo rosnącej liczby zachorowań - patrz sytuacja w Kalifornii, Tokio czy Kazachstanie. Dobre wieści płyną z kolei z Wielkiej Brytanii - Polska znalazła się na liście 75 państw, których mieszkańcy nie będą musieli poddawać się 14-dniowej kwarantannie po przylocie na Wyspy. To ułatwienie z pewnością ucieszy wiele polskich rodzin żyjących w limbo, pomiędzy dwoma krajami.

Mniej latających, a bardziej jeżdżących zainteresować mogą dane udostępnione przez Europejską Agencję Środowiska. Wynika z nich, że od trzech lat nieprzerwanie rośnie emisja dwutlenku węgla generowanego przez pojazdy rejestrowane na Starym Kontynencie. Wszystko przez coraz popularniejsze, także nad Wisłą, SUV-y - i nie zmienia tego faktu nawet rosnąca na Zachodzie liczba tzw. elektryków. A skoro już o nich mowa - przytaczamy dziś prognozę KPMG, z której wynika, że do 2030 roku większość aut nie będzie już napędzana silnikami spalinowymi.

Napędzani ciekawością, co przyniesie piątek, już teraz zapraszamy Państwa na jutro, ale zanim to - polecamy uwadze przegląd najważniejszych wydarzeń ekonomicznych z czwartku 2 lipca.

Proszę uważać na siebie, wakacyjnych oszustów (w dzisiejszej sondzie pytamy: czy kiedykolwiek padli Państwo ofiarą takowych?) i biura podróży, z którymi nie uda się żaden wyjazd, ni wylot. Wiedzą coś o tym klienci firmy z Bydgoszczy, właśnie zabiegający o zwrot utraconych pieniędzy.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:10 Senat za przyjęciem bez poprawek ustawy ws. emerytur rocznika 1953

18:41 MR: 106,96 mld zł pomocy przyznanej z tzw. tarczy antykryzysowej

18:00 MRPiPS: Dodatkowe 175 mln zł na wynagrodzenia dla pracowników DPS-ów

17:53 Mocne wzrosty na GPW. W górę CCC i Polsat

17:48 Karta wolności w sieci, czyli nowe obietnice Dudy

17:16 Władze Tajwanu ostrzegają przed wizytami w Hongkongu



17:10 Projekt dot. pierwszeństwa głosowania m.in. dla seniorów i ciężarnych - w konsultacjach

16:42 Komisarz UA: Afryka straciła przez koronawirusa 55 mld dolarów

16:20 Telewizja Polsat ma zgodę UOKiK na kupno Grupy Interia

16:18 2 mld euro strat producentów oliwy z powodu pandemi

16:14 Airbus zwolni we Francji 3,5 tys. osób

16:10 Złożono już setki tysięcy wniosków o "Dobry start" dla uczniów

16:08 Nadal "poważne rozbieżności" w negocjacjach dotyczących brexitu

16:07 Polscy studenci za granicą mogą się ubiegać o dofinansowanie

16:06 Operator Platformy Canal+ chce wejść na GPW

15:39 ZUS wypłacił już ponad 66 mln zł dodatku solidarnościowego

15:37 Brytyjski sąd: Guaido jest prezydentem Wenezueli i on decyduje o złocie tego kraju

15:36 Producenci rzepaku: tegoroczne zbiory będą dobre

15:34 Warszawa: od soboty promy turystyczne znów będą pływać po Wiśle

15:17 Niemcy będą mogli się zadłużyć na rekordową kwotę

14:30 Ameryka „odzyskała” prawie pięć milionów miejsc pracy

14:22 Lotnisko Chopina uruchomiło nowe poczekalnie dla pasażerów Non Schengen

14:17 Premie finansowe za wystawienie skierowania w formie elektronicznej

14:16 Konfederacja: PiS i PO wprowadzały dziesiątki podwyżek podatków

13:20 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w I turze dotyczy też II tury

13:19 Polski nastolatek wiedzę o finansach czerpie od rodziców. Wyniki badań PISA

13:14 Wypadek w kopalni JSW Budryk. Zapalił się metan

13:12 Włochy planują świadczenie dla wszystkich dzieci do 21. roku życia

13:11 Portugalia z rekordowym długiem publicznym

13:00 Polacy udający się do Wielkiej Brytanii zwolnieni z kwarantanny

12:40 Epidemia zmniejszyła przychody 87 proc. kancelarii adwokackich

12:39 MF: Polska i Ukraina zacieśniają współpracę w walce z oszustami podatkowymi i celnymi



12:39 "Moja woda". Ponad 1000 wniosków w pierwszym dniu programu

12:31 Francja poprosi firmy o tworzenie zapasów masek na wypadek drugiej fali Covid-19



12:30 Tylko 17 proc. Hiszpanów wierzy danym rządu dot. liczby zgonów na Covid-19



12:24 180 dni na zwrot za odwołaną wycieczkę. KE wszczyna procedurę przeciw Polsce



12:21 #FakeHunter. KNF, PAP i GovTech Polska będą walczyć z dezinformacją na rynku finansowym



12:20 KO złoży projekt m.in. w sprawie pomocy frankowcom



12:15 W Kazachstanie od 5 lipca druga kwarantanna w związku ze wzrostem zakażeń

12:11 Przedsiębiorcy apelują do UODO o ułatwienia w prowadzeniu działalności marketingowej

12:05 Stopa bezrobocia rośnie prawie wszędzie, ale nie w Polsce

12:03 Nieoczekiwana dymisja szefa banku centralnego Ukrainy

12:00 Polacy ofiarami tzw. oszustw wakacyjnych

11:58 PKO BP: niższy ruch w placówkach bankowych pozostanie co najmniej w średnim terminie

11:48 Szef Rady Europejskiej utrzymuje propozycję 750 mld euro na odbudowę gospodarki

11:25 Coraz więcej firm bojkotuje Facebooka

11:12 Nowe auta w Europie coraz mocniej trują. Wszystko przez SUV-y

11:12 KPMG: do 2030 r. większość aut nie będzie już napędzana silnikami spalinowymi

10:55 Posłowie PiS złożą w Sejmie projekt dot. wyrównania płac kobiet i mężczyzn

10:40 Niewypłacalność biura podróży z Bydgoszczy. Klienci mogą zgłaszać się po pieniądze

10:21 Morawiecki: Przez kryzys gospodarczy przejdziemy raczej suchą stopą, może troszeczkę umoczoną

10:09 Chiny grożą Wielkiej Brytanii odwetem za ułatwienia dla Hongkończyków

09:54 1000 zł bonu turystycznego? Poprawki senackich komisji

09:50 Przemysł powoli wychodzi z kryzysu

09:18 Kurs euro zmienił kierunek. Frank na lokalnym szczycie

09:02 Ceny ropy w USA rosną z powodu informacji o zmniejszeniu zapasów surowca

08:49 MEN: Przygotowujemy się na powrót do szkół i przedszkoli w tradycyjnej formie

07:50 Banknoty 500 zł dostępne w bankomatach

07:39 W Indiach liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 600 tys.

07:39 Tesla warta na giełdzie więcej niż Toyota

07:15 Lufthansa Group szykuje 140 połączeń do i z Polski

06:23 W Tokio ponowny wzrost zakażeń koronawirusem

06:07 Szczepionki przeciwko Covid-19 już w trzeciej fazie badań klinicznych

04:27 W USA ponad nowych 52 tys. zakażeń. Najwyższy dzienny bilans od początku epidemii

04:17 Stan Kalifornia wycofuje się z łagodzenia obostrzeń

02:37 Południowe stany USA zrywają z niewolniczą przeszłością

01:46 2,9 mln mieszkańców Hongkongu zyska prawo do osiedlenia się w Wielkiej Brytanii

Przypominam, że powiadomienia o najnowszych podsumowaniach dnia redakcja wysyła do czytelników w formie wieczornego newslettera. Zapisać się na niego można tutaj.

Zapisz się na wieczorne podsumowania dnia. Artykuły z serii "To był dzień" przygotowują Malwina Wrotniak i Marcin Dziadkowiak z redakcji Bankier.pl / Bankier.pl