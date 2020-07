Tesla warta na giełdzie więcej niż Toyota

Ruszył nabór wniosków o dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych

26 czerwca ruszył nabór wniosków o dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych z trzech programów: dla aut osobowych na użytek prywatny, dla aut dostawczych i dla firm z licencjami na przewozy osób. Nabór potrwa do 31 lipca br. lub do wyczerpania środków.