Sprzeciw dla podatku od smartfonów, światłowód w każdym domu i budynku użyteczności publicznej, sprzeciw wobec ACTA2 i pełna cyfryzacja e-administracji - to główne postulaty zaprezentowanej w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę, Karty wolności w sieci.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił w czwartek w Sulęcinie (woj. lubuskie) Kartę wolności w sieci.

"Wolność, wolność i jeszcze raz wolność. Ja byłem przez całe lata posłem opozycji, politykiem, który miał często trudności, aby dostać się do centralnych mediów. Wiem najlepiej, jaka jest wartość internetu, jako przestrzeni, gdzie możesz wypowiedzieć się spokojnie, gdzie możesz się wypowiedzieć swobodnie, gdzie możesz rzeczywiście powiedzieć to, co chcesz, wyrazić swoje zdanie i podzielić się tym zdaniem z innymi" - powiedział prezydent na briefingu w Sulęcinie.

"Dlatego nigdy nie pozwolę na to, aby ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie, aby ktokolwiek przesiewał te wypowiedzi według nieustalonych kryteriów, nieznanych powszechnie kryteriów mógł dobierać, które jego zdaniem wypowiedzi mogą zaistnieć w przestrzeni internetowej, a które powinny zostać usunięte" - dodał.

Zdaniem Dudy, "dbałość o przestrzeń wolności ma fundamentalne znaczenie także dla konstytucyjnego prawa wolności słowa, którego realizacja jest jednym z fundamentów demokracji".

Prezydent poinformował też o przygotowaniu Karty wolności w sieci, która będzie stanowić "istotny element" jego programu wyborczego. zakłada ona m.in. sprzeciw dla podatku od smartfonów, światłowód w każdym domu; sprzeciw wobec ACTA2.

Karta wolności w sieci - światłowód w każdym domu

Duda podkreślił, że wierzy, iż w ciągu najbliższych pięciu lat uda się w Polsce zrealizować program internetu dla każdego i każdy będzie miał w domu szerokopasmowy internet. "Każdy z nas taki szerokopasmowy internet będzie miał, wierzę w to, że w ciągu najbliższych 5 lat ten program internetu dla każdego uda nam się zrealizować" - zapowiedział Duda.

Jak wyjaśnił, program internetu dla każdego to z jednej strony internet stacjonarny, a z drugiej strony mobilny dostęp do internetu.

Duda zwracał uwagę, że w czasie epidemii koronawirusa i zamknięcia szkół dzieci mogły uczyć się zdalnie właśnie dzieci zajęciom prowadzonym przez internet. "5 lat temu to by się nie udało, to dorobek ostatnich 5 lat, że można było te zajęcia zdalnie, e-learning prowadzić" - stwierdził prezydent.

Jak zaznaczył, w woj. lubuskim ponad 4 tys. dzieci w ciągu ostatnich miesięcy otrzymało sprzęt komputerowy, dzięki akcji realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Na tę akcję w całej Polsce - mówił Duda - wydano ponad 360 mln zł.

Zapowiedział, że w kolejnym etapie będzie następowała dalsza cyfryzacja administracji publicznej.

"Nie" dla podatku od smartfonów

Prezydent zapowiedział, że nie zgodzi się, by urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety, zostały obłożone jakimś podatkiem - niezależnie od tego, czy ktoś używa określonego oprogramowania czy nie.

„To jest moim zdaniem niesprawiedliwe, nieuczciwe. Nie może być tak, że w każdą cenę smartfona będzie włączana opłata za jakieś usługi, czy za korzystanie z praw autorskich w sytuacji, kiedy niekoniecznie dana osoba będzie chciała w ogóle z tych praw korzystać. Jest to ograniczenie według mnie dostępu do tych urządzeń, a w efekcie ograniczanie także dostępu do możliwości korzystania z internetu” – zaznaczył Duda.

Karta wolności w sieci - co zawiera?

W części "Internet dla każdego" karta zakłada doprowadzenie światłowodów do każdego domu w Polsce oraz każdego budynku użyteczności publicznej w Polsce (Ochotnicze Straże Pożarne, szkoty, biblioteki, szpitale, przychodnie lekarskie), a także dobry zasięg sieci mobilnej na terenie całego kraju.

W drugiej części karty, zatytułowanej "Tak dla wolności, nie dla cenzury w internecie" zapisano brak zgody na działania Unii Europejskiej, które ograniczałyby wolność w Internecie, a także sprzeciw wobec ACTA 2 oraz filtrowania i monitorowania treści w Internecie. Karta zakłada też zapewnienie przejrzystości mechanizmów, na podstawie których duże platformy cyfrowe moderują treści umieszczane przez użytkowników oraz dbanie o prawa użytkowników sieci i ochrona prywatności.

Trzecia część dokumentu "Dalsza cyfryzacja administracji" zakłada pełną cyfryzację e-administracji tak, by wszystkie sprawy można było załatwiać online przez jeden portal gov.pl, dostępny również w wersji mobilnej. W karcie znalazł się także postulat obsługi cyfrowej służby zdrowia. "Po e-zwolnieniach, e-receptach czas na e-skierowania i e-rejestrację" - głosi dokument. Ponadto, znalazła się zapowiedź wprowadzenia e-doręczenia i pełnego odmiejscowienia urzędów, aby każdą sprawę można było załatwić niezależnie od miejsca zamieszkania.

Czwartą część karty zatytułowano "Równy start w cyfrowy świat dla każdego ucznia". Zakłada ona "super szybki" i darmowy internet w każdej polskiej szkole, nowoczesny sprzęt multimedialny w każdej klasie, a także mobilną pracownię informatyczną w każdej szkole. W karcie znalazły się także propozycje służbowego sprzętu komputerowego dla każdego nauczyciela, zapewnienie komputerów/laptopów i dostępu do internetu uczniom z rodzin o niskich dochodach oraz darmowe cyfrowe podręczniki i materiały edukacyjne i gry komputerowe z wartością edukacyjną w kanonie programu nauczania.

W ostatniej części "Nie dla podatku od smartfonów" zapisano, że nośniki z których korzystamy do łączenia z siecią, muszą być dostępne dla każdego i nie można obciążać ich dodatkowymi opłatami.(PAP)

