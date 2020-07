Konfederacja: PiS i PO wprowadzały dziesiątki podwyżek podatków

fot. Adam Chełstowski / FORUM

Dziesiątki podwyżek podatków wprowadzała PO, PiS nie było lepsze, a obaj kandydaci na prezydenta i ich obozy nie są wiarygodni w zapowiedziach obniżania podatków - przekonywali w czwartek posłowie Konfederacji Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz. Narzekali też na komplikowanie systemu podatkowego.

"Nasi wyborcy mają dobrą pamięć, mają swój rozum i nie dadzą się oszukać kłamstwami, które są powielane w tej kampanii wyborczej" - oświadczył Kulesza podczas konferencji prasowej przed Sejmem.

Zaznaczył, że Konfederacja "od samego początku walczy o niskie i proste podatki", tymczasem - jak ocenił - "podatki są coraz bardziej skomplikowane, opodatkowanie jest coraz wyższe, mamy dwóch kandydatów na prezydenta z dwóch różnych środowisk, za których rządów podatki był nieustannie podnoszone".

Powołując się na analizy działu legislacyjnego Konfederacji, Kulesza powiedział, że w ciągu ośmiu lat rządów Platformy Obywatelskiej 21 razy podatki zostały podniesione lub wprowadzone nowe, natomiast w ciągu 4,5 roku rządów PiS i prezydentury Andrzeja Dudy, podatki zostały podniesione 34 razy. Dodał, że nie uwzględniono w tej statystyce "bardzo wielu innych wzrostów różnych opłat urzędowych".

„Rozpoczęliśmy akcję w naszych mediach społecznościowych pod hasztagiem #PrzestańKłamać, ponieważ zdarza się, że przedstawiciele jednego lub drugiego ugrupowania kłamią na temat swojej rzekomo wolnorynkowości i tego, że w ostatnim czasie podatki spadały, a nawet przekręcają słowa naszych polityków" - oświadczył Kulesza.

Odnosząc się do pytań dlaczego Konfederacja nie przedstawia swoich warunków Andrzejowi Dudzie i Rafałowi Trzaskowskiemu, i nie uzależnia od tego swojego poparcia, Kulesza odparł: "ponieważ nie jesteśmy naiwniakami, w ciągu dwóch tygodni nie da się przeprowadzić żadnej reformy z uwagi na blokowanie ustaw przez Senat".

Przekonywał, że jakakolwiek ustawa, nawet zgłoszona przez prezydenta, nawet gdyby dzisiaj przeszła podczas nagle zwołanego posiedzenia Sejmu, "byłaby i tak przetrzymana przez Senat i obecny prezydent nie zdążyłby tej ustawy podpisać". "W związku z tym byłoby to oszustwo. Oni by nam obiecali, że na wszystko się zgodzą, a później by nie dotrzymali słowa" - przewidywał szef koła Konfederacji.

Jak dodał, "przypadek obecnego prezydenta pokazuje, że obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych nie jest zrealizowana, nawet gdy prezydent i jego formacja ma większość w Sejmie i Senacie".

Kulesza przypomniał, że 30 listopada 2015 roku prezydent złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący podniesienia kwoty wolnej od podatku z 3,091 tys. zł do 8 tys. zł.

"Prezydent powiedział: +ja obietnicę swoją zrealizowałem+. A ta ustawa została w Sejmie wykastrowana, ograniczona, zmieniona. I teraz prezydent się tłumaczy, że to nie on, że to politycy PiS, że to posłowie nie pozwolili mu zrealizować swojej obietnicy" - mówił Kulesza.

Według niego, historia pokazuje, że "rola prezydenta nie sprowadza się do programu pozytywnego, którym jesteśmy mamieni, ale właśnie do programu negatywnego, czyli do możliwości wetowania". "To jest jedyne realne narzędzie potencjalnego prezydenta, niezależnie od tego, czy ma swoją większość w Sejmie, czy Senacie, tak jak to pokazuje przykład kwoty wolnej od podatku" - zaznaczył Kulesza.

Sośnierz ocenił, że PiS, a wcześniej także PO, "żonglują liczbami", żeby - jak stwierdził - "popisywać się rzekomymi obniżkami podatków".

"Fakty są takie, że jeżeli spojrzymy na wydatki państwowe, to one cały czas rosną, niezależnie od tego, jak szybko rośnie inflacja, to wydatki rządu rosną cały czas. Czasami gospodarka rośnie szybciej, niż wydatki, wtedy rząd przechwala się, jakoby te podatki obniżał. W rzeczywistości jest tak, że jedną ręką coś zabiera, drugą daje" - dodał poseł Konfederacji.(PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

rud/ mok/