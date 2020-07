Mocne wzrosty na GPW. W górę CCC i Polsat

fot. Robert Gardziński / FORUM

Druga sesja lipca przyniosła mocne wzrosty głównych indeksów GPW i przede wszystkim pobudzenie po stronie obrotów. Mocne wzrosty zanotowały akcje spółek energetycznych, CCC oraz Cyfrowego Polsatu.

Wzrostem o 1,8 proc. zakończył czwartkowy handel WIG20. O 1,7 proc. w górę poszedł WIG, 1,4 proc. zyskał mWIG40, a 1,2 proc. sWIG80. Nastroje te były zbieżne z tym, co obserwowano na innych europejskich rynkach, gdzie przykładowo DAX rósł aż o 2,5 proc. Optymistycznie w dzień weszli także Amerykanie, choć do momentu zamknięcia handlu na GPW S&P500 ograniczył wzrosty do 0,7 proc.

W kontekście Ameryki warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dane z tamtejszego rynku pracy. Liczba etatów w sektorach pozarolniczych (ang. non-farm payrolls) w czerwcu była o 4,8 mln większa niż w maju – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy (BLS). Największa gospodarka świata „odzyskała” kolejne miliony miejsc pracy utraconych w czasie lockdownu, jednakże w dalszym ciągu sytuacja jest znacznie gorsza, niż była przed marcem 2020 roku.

Na polskiej giełdzie uwagę, oprócz wzrostów głównych indeksów, zwracały obroty. GPW (której akcje rosły dziś o 2,4 proc.) podała, że w czerwcu sesyjna średnia sięgnęła 1,255 mld zł i była tym samym wyższa, niż w trakcie rekordowych pod tym względem miesięcy początku koronawirusowej zmienności. Ostatnie sesje czerwca przyniosły jednak w tej kwestii wyhamowanie, co wiązane jest m.in. z początkiem sezonu wakacyjnego. Dziś jednak na szerokim rynku znów zagościła dziesięciocyfrowa liczba, obroty sięgnęły 1,04 mld zł.

W składzie WIG20 wzrostami wyróżniało się przede wszystkim CCC (+7,6 proc.). Spółka podała, że wynik EBITDA grupy w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 40 mln zł, strata operacyjna w tym czasie sięgnęła 112 mln zł. "Na koniec kwartału 95 proc. salonów grupy CCC wznowiło działalność po zamrożeniu gospodarki. Powrót klientów do sklepów charakteryzował się stopniowo poprawiającą się odwiedzalnością, której towarzyszyła istotnie wyższa rdr konwersja oraz liczba produktów na paragonie" - napisano w komunikacie.

Mocne wzrosty zanotowały także akcje spółek energetycznych (PGE +5,4 proc., Tauron +6,8 proc.) oraz Cyfrowego Polsatu. Ten ostatni poinformował, że ma zgodę UOKiK na kupno Grupy Interia. Wzrosty notowała jednak zdecydowana większość spółek obecnych w indeksie WIG20. Pod kreską dzień zakończyły jedynie papiery mBanku i Dino, były to jednak spadki kosmetyczne. - Dino Polska otworzyło w pierwszym półroczu tego roku 84 nowe sklepy wobec 81 rok wcześniej - podała spółka na swojej stronie internetowej.

Na GPW w górę poszło w czwartek 13 z 15 indeksów sektorowych. Zniżkowały tylko WIG Motoryzacja i WIG Budownictwo. Najmocniej wzrosły indeksy Chemia (4,8 proc.) i Energia (4,5 proc.).

Na szerokim rynku uwagę zwracały m.in. 12,5-proc. wzrosty Quercusa. Spółka złożyła wiążącą ofertę zakupu 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion. W dół o 5,7 proc. poszedł z kolei Braster, w którego możliwości, co do kontynuacji działalności wątpi audytor.

Mocno w górę szły także notowania Erbudu 15 proc., Grupy Azoty 6,1 proc. DataWalk 7 proc, Biomedu Lublin 6 proc. oraz 11 bit studios prawie 5 proc.

Erbud chce skupić do 412.500 akcji własnych po cenie do 40 zł za akcję. Dniem rozpoczęcia przyjmowania ofert od akcjonariuszy jest 6 lipca 2020 r., a dniem zakończenia jest 17 lipca 2020 r.

Kurs 11 bit studios odrabiał straty drugi dzień z rzędu po spadkach, w ramach których stracił ostatnio ponad 20 proc.

Blisko 7 proc. wzrosły notowania VRG, który przedstawił dane o sprzedaży za czerwiec. Są one niższe rok do roku o 8,3 proc. (wyniosły 82,5 mln zł), ale spółka zaczyna odrabiać straty po ciężkim kwietniu i maju. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 371,8 mln zł i były niższe rdr o około 23,3 proc.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3320,09 2,84 3,14 5,10 -5,36 -11,35 DAX Niemcy 12608,46 2,84 3,54 4,88 0,65 -4,83 FTSE 100 W.Brytania 6240,36 1,34 1,52 0,33 -17,45 -17,26 CAC 40 Francja 5049,38 2,49 2,66 3,92 -9,46 -15,53 IBEX 35 Hiszpania 7498,60 3,75 3,14 1,22 -19,21 -21,47 FTSE MIB Włochy 19886,88 2,88 3,39 4,83 -7,04 -15,40 ASE Grecja 662,00 3,21 1,75 -1,34 -24,30 -27,78 BUX Węgry 36222,58 2,34 -2,11 0,71 -11,15 -21,40 PX Czechy 938,45 1,59 2,25 1,80 -9,83 -15,88 RTS INDEX (w USD) Rosja 1248,28 2,94 -2,57 0,05 -10,94 -19,41 BIST 100 Turcja 116907,80 1,38 2,43 8,15 16,67 2,17 WIG 20 Polska 1804,01 1,78 0,59 3,90 -22,94 -16,10 WIG Polska 50937,18 1,66 0,55 4,21 -15,86 -11,92 mWIG 40 Polska 3595,56 1,35 0,42 3,36 -12,49 -8,00 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała/PAP Biznes