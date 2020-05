To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 12 maja 2020

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze fakty. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Wydawałoby się, że epidemia koronawirusa powinna już w Polsce wygasać, podobnie jak dzieje się to na Słowacji czy w Czechach. Jednak dzisiejsze dane pokazały dzienny rekord nowych zakażonych w Polsce – 595 osób.

Największym ogniskiem epidemii jest teraz Śląsk, z którego tylko w dzisiejszym dniu pochodzi 83% nowych zakażeń Covid-19. Śląsk także przewodzi w całym kraju pod względem liczby zakażeń, choć pod względem liczby ludności region ten nie jest liderem. Więcej na temat sytuacji epidemicznej w Polsce w naszym artykule, wraz z mapą i statystykami.

Tymczasem na środę planowane jest ogłoszenie terminów znoszenia kolejnych obostrzeń. Chodzi tutaj m.in. o usługi fryzjerskie i kosmetyczne, dla których opublikowano wytyczne dotyczące działalności. Więcej informacji w naszym artykule.

Choć kolejne sektory gospodarki są otwierane, to wciąż wiele firm nie może prowadzić działalności, a w innych popyt na towary i usługi nie wrócił do poziomu sprzed epidemii. Jak choćby w CCC, które planuje zamknąć ok. 100 sklepów. Mimo to wielu pracodawców walczy, aby nie zwalniać pracowników. O tym, w jaki sposób to robią, pisze dziś Weronika Szkwarek.

Wciąż trzymamy rękę na pulsie produktów bankowych, w szczególności oprocentowania lokat. Po ostatnich obniżkach stop procentowych przez RPP, banki obniżyły oprocentowanie wielu depozytów. Dotyczy to także lokat kwartalnych. Które z nich są teraz najatrakcyjniejsze – temat zbadała Monika Dekrewicz.

Poniżej najważniejsze wiadomościami z wtorku. A na kolejne podsumowanie dnia już jutro.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:59 Musk nielegalnie otworzył fabrykę Tesli. Trump go poparł

18:50 Hardt: Cięcie stóp proc. o 100 pb. za mocne

17:52 Wyniki Play zgodne z oczekiwaniami

17:50 Przebudzenie WIG20. Banki w końcu zaskoczyły

17:32 PGE opublikowała wyniki za I kwartał 2020 r.

17:14 Przekop Mierzei zgodnie z harmonogramem

16:02 Rodziny zmarłych na Covid-19 pozywają hiszpański rząd

15:31 W Ameryce inflacja cenowa spadła najmocniej od 2008 roku

15:28 „Nadciąga fala bezrobocia”

15:24 Sasin: Do końca czerwca program dla górnictwa węglowego

15:11 Szumowski "poprawia" wybory prezydenckie

15:01 Giełdowym pionierom pandemia nie taka straszna

14:37 Rzecznik Putina, Dmitrij Pieskow, zakażony koronawirusem

14:30 Atal: Sprzedaż mieszkań niższa, ale satysfakcjonująca

14:22 Budimex ma umowę na drogę S7 na odcinku Płońsk-Czosnów

14:07 Akademiki i uczelniane biblioteki zostaną otwarte?

13:40 Fed wchodzi na giełdę. Będzie „inwestował” w ETF-y

13:26 Francja spisuje podróżujących powyżej 100 km od domu

13:15 Darmowy internet od Play, Orange i Plusa. Tylko #zostanwdomu

12:25 W Austrii ponad milion osób zatrudnionych w skróconym wymiarze pracy

11:48 Międzynarodowy rynek węgla sparaliżowany epidemią koronawirusa

11:15 Ponad 1 mld zł długu branży motoryzacyjnej w Polsce

11:09 Pandemia wywołała kryzys w świecie przestępczym

11:04 CCC może zamknąć na różnych rynkach ok. 100 sklepów

11:00 Gwałtownie wzrósł popyt na rozwiązania związane z pracą zdalną

10:57 Ryanair wraca do życia i wznowi loty

10:52 Hodowcy drobiu domagają się pomocy finansowej

10:49 Ukraina: Polska punktem odniesienia w sprawie daty otwarcia granic

10:40 Kwarantanna kosztowała francuską gospodarkę prawie 6 pkt proc. PKB

10:35 Rosja z drugą na świecie liczbą zakażeń koronawirusem

10:00 Polskie marki w czasie kryzysu. Jak radzi sobie branża biżuteryjna?

09:55 Kurs euro bez zmian. Frank bardzo mocny

09:50 Oszuści "rozdają" bony zniżkowe na 500 zł do Biedronki

09:15 Inwestorzy uwierzyli w nowy cyfrowy świat postepidemiczny

09:02 W Korei Płd. już ponad 100 zakażeń koronawirusem w barach Seulu

08:59 W środę ogłoszenie terminów znoszenia kolejnych obostrzeń

08:46 Resort zdrowia też przepłacił za maseczki. Zarobił przyjaciel rodziny ministra

08:30 Na Węgrzech zmarło najmniej osób od ponad miesiąca na Covid-19

08:11 Miedź na LME wyceniana blisko 8-tygodniowego maksimum

08:09 W tym tygodniu planowane jest otwarcie ponad tysiąc żłobków

08:08 Ceny ropy w USA rosną dzięki odmrażaniu gospodarek

07:30 Polacy tęsknią za fryzjerami i kosmetyczkami

07:26 Samozatrudniony z darmową pomocą prawną

07:22 Zysk netto Pekao SA w I kw. powyżej oczekiwań

07:08 Trwa wyścig o szczepionkę przeciwko COVID-19

07:00 Hiszpańskie gminy proponują podział plażowiczów na grupy wiekowe

06:50 10 „wirusoodpornych” kierunków studiów

06:49 Co druga firma źle ocenia swoją sytuację ekonomiczną

06:45 Bitcoin po historycznym momencie. Następny w 2024 r.

06:16 W tydzień po otwarciu zamknięto plaże w Naples na Florydzie

06:00 Epidemiczne decyzje kadrowe

06:00 Lokaty kwartalne nie obroniły się przed spadkami [Ranking Bankier.pl]

05:50 BGK i MFiPR zwiększają budżet pożyczek płynnościowych do 550 mln zł

Malwina Wrotniak