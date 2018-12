Najlepsze lokaty bankowe na 3 miesiące – grudzień 2018 [Ranking Bankier.pl]

Na lokatach kwartalnych w dalszym ciągu karty rozdają depozyty z dodatkowymi warunkami, które oferują do 4,00 proc. w skali roku, jeśli spełni się określone warunki i wpłaci ograniczoną kwotę. Od niedawna można jednak otrzymać do 3,90 proc. rocznie na depozycie, w przypadku którego wystarczy wpłata oszczędności do banku.

Jak w każdy drugi wtorek miesiąca, także i dziś publikujemy na łamach Bankier.pl najnowsze zestawienie najwyżej oprocentowanych lokat na 3 miesiące, zachowując tradycyjny podział. Dwie pierwsze tabele zarezerwowaliśmy dla wkładów na wysokość 10 000 zł. W jednej z nich można znaleźć propozycje z dodatkowymi warunkami, w drugiej – bez. Trzecia tabela to lokaty, które przyniosą najwyższy zysk klientom przekazującym bankowi kwotę 100 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka depozytów o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy lokatę z najwyższą stawką.

Najlepsze lokaty kwartalne na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Dla klientów, którzy zgromadzili 10 000 zł i właśnie tyle chcą wpłacić na lokatę kwartalną, ciekawą propozycją może być jedna z pięciu lokat zajmujących pierwsze miejsce zestawienia z uwzględnieniem konieczności spełnienia dodatkowych warunków. Lokata „Lubię to Polecam” (Bank Millennium), Lokata HAPPY (Idea Bank), Lokata Welcome (Lion’s Bank), Nest Lokata Witaj (Nest Bank) oraz Lokata na Start (PlusBank) – mowa właśnie o tych ofertach. Każdy z wymienionych depozytów jest objęty stawką w wysokości 4,00 proc. rocznie.

Najlepsze lokaty 3M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami 1. Bank Millennium Lokata "Lubię to Polecam" 4,00% 79,89 zł tylko dla posiadaczy konta, którzy: a) skutecznie polecą wskazany ROR znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki lub b) są nowymi klientami, a ROR otworzą z polecenia oraz spełnią dodatkowe warunki. Warunki, o których mowa to zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta. Idea Bank Lokata HAPPY 4,00% 79,89 zł tylko dla nowych klientów Lion’s Bank Lokata Welcome 4,00% 79,89 zł tylko dla nowych klientów Nest Bank Nest Lokata Witaj 4,00% 79,89 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto PlusBank Lokata na Start 4,00% 79,89 zł tylko dla posiadaczy konta, którzy do tej pory nie korzystali z oferty depozytowej 2. BGŻOptima Lokata Bezkarna 3,50% 69,90 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto oszczędnościowe mBank Dla nowych klientów 3,50% 69,90 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto 3. Alior Bank Lokata dla nowego klienta* 3,00% 59,91 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto. eurobank Lokata na start mobilna 3,00% 59,91 zł tylko dla posiadaczy konta, dostępna przez 30 dni od aktywacji aplikacji mobilnej 4. BOŚ Bank e-Lokata na Plusie 2,50% 49,92 zł tylko dla nowych klientów neoBank energoLOKATA 3M GWARANTOWANA 2,50% 49,92 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto lub portfel depozytowy w banku 5. BGŻ BNP Paribas (produkty przejęte od Raiffeisen Polbank) Lokata na Start 2,00% 39,95 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto *Lokata na 100 dni. Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 10.12.2018 r.

Każdy z banków stawia przed klientami inne wymogi. Konto osobiste oraz uczestnictwo w programie rekomendacyjnym to kluczowe warunki, które zweryfikuje Bank Millennium zanim otworzy Lokatę „Lubię to Polecam”. Aby wziąć udział w programie, należy być obecnym klientem oraz rekomendować znajomemu rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku lub – jako nowy klient – założyć konto z polecenia. Możliwość skorzystania z nagrody, czyli m.in. lokaty kwartalnej, pojawi się pod warunkiem dokonania przez zaproszonego do programu płatności bezgotówkowych na kwotę 360 zł. Mniej warunków do spełnienia mają lokaty Idea Banku oraz Lion’s Banku. W przypadku Lokaty HAPPY oraz Lokaty WELCOME wystarczy posiadanie statusu nowego klienta. Ten warunek, jak i konieczność założenia konta osobistego, stawia przed klientami Nest Bank na Nest Lokacie Witaj. Decydując się z kolei na produkt od PlusBanku – Lokatę na Start – należy posiadać konto osobiste oraz spełnić jeszcze jedno kryterium – być w gronie klientów, którzy nie korzystali do tej pory z oferty depozytowej banku. Klient ma 12 miesięcy od założenia ROR-u na skorzystanie z tej propozycji.

Na kolejnym miejscu tabeli znajdują się dwie oferty oprocentowane na 3,50 proc. w stosunku rocznym. Są to Lokata Bezkarna od BGŻOptima oraz Lokata dla nowych klientów od mBanku. Posiadanie statusu nowego klienta plus dodatkowy produkt z oferty banku to pakiet, na jaki muszą przystać zainteresowani tymi ofertami. Tym dodatkowym produktem dla BGŻOptima jest konto oszczędnościowe, a dla mBanku – konto osobiste. Warto dodać, że Lokata Bezkarna pozwoli na przedterminowe zamknięcie rachunku depozytu bez utraty narosłych do tej pory odsetek.

Trzecia pozycja to dwie lokaty, których stawka wynosi 3,00 proc. rocznie. 100-dniowa Lokata dla nowego klienta od Alior Banku poza określonym statusem klienta wymaga również założenia konta osobistego, z kolei Lokata na start mobilna od eurobanku to propozycja osób, które korzystają z aplikacji mobilnej nie dłużej niż 30 dni.

Najlepsze lokaty kwartalne na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Niewiele mniej od lidera pierwszej tabeli pozwoli zyskać Lokata Beztroska od Idea Banku, która od pewnego czasu jest opatrzona stawką w wysokości 3,90 proc. w skali roku i zajmuje pierwszą pozycję w zestawieniu na 10 000 zł bez dodatkowych wymogów. Podobnie jak wyżej wymieniona Lokata Bezkarna od BGŻOptima, depozyt pozwala na jego zerwanie bez utraty naliczonych do dnia zamknięcia zysków.

Najlepsze lokaty 3M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Idea Bank Lokata Beztroska 3,90% 77,88 zł 2. PlusBank Lokata internetowa 2,40% 47,93 zł 3. Lion’s Bank Lokata Confort 2,20% 43,94 zł 4. Getin Bank e-Lokata Tradycyjna 1,55% 30,95 zł 5. Toyota Bank Lokata Standard 1,50% 29,96 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 10.12.2018 r.

Miejsce drugie przypadło w tym miesiącu Lokacie internetowej od PlusBanku oprocentowanej na 2,40 proc. w skali roku. Stawką niewiele mniejszą, bo 2,20 proc. rocznie, zachęca do wyboru swojego produktu Lion’s Bank. Tyle można zyskać, decydując się na Lokatę Confort.

Najlepsze lokaty kwartalne na 100 000 zł

Wspomniana kilka linijek wyżej Lokata Beztroska od Idea Banku została – dzięki wysokiej kwocie maksymalnej – również i liderem zestawienia na 100 000 zł. Stawka na lokacie jest taka sama jak dla niższego wkładu i wynosi 3,90 proc. rocznie.

Najlepsze lokaty 3-miesięczne dla 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Idea Bank Lokata Beztroska 3,90% 778,92 zł brak 2. Lion’s Bank Lokata Welcome 3,00% 599,18 zł tylko dla nowych klientów, zakładana w oddziale 3. BOŚ Bank e-Lokata na Plusie 2,50% 499,31 zł tylko dla nowych klientów, zakładana on-line neoBANK energoLOKATA 3M GWARANTOWANA 2,50% 499,31 zł dla nowych klientów zakładających konto lub portfel depozytowy w banku, zakładana przez bankowość elektroniczną 4. Plus Bank Lokata internetowa 2,40% 479,34 zł zakładana on-line 5. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,30% 459,36 zł dla posiadaczy konta, którzy zapewnią: a) wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł/m-c lub b) wpływy na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł/m-c oraz zrealizują zaliczkę podatku dochodowego do US lub płatność składki do ZUS. Sprawdź pozostałe miejsca w zestawieniu» Źródło: Bankier.pl, stan na 10.12.2018 r.

Na pozycji wicelidera uplasowała się Lokata WELCOME od Lion’s Banku, która – w przeciwieństwie do Lokaty Beztroskiej – posiada dodatkowe warunki oraz obniżoną stawkę dla większych oszczędności. Oferta jest dostępna tylko w oddziale i skorzystać z niej mogą wyłącznie nowi klienci. Wkłady w kwocie wyższej niż 20 000 zł są objęte oprocentowaniem w wysokości 3,00 proc. rocznie.

2,50 proc. w skali roku to z kolei propozycja od banków, które zajmują najniższy stopień podium zestawienia. Tyle są skłonne zapłacić BOŚ Bank na e-Lokacie na Plusie oraz neoBank na energoLokacie 3M Gwarantowanej. Obie propozycje są zarezerwowane dla nowych klientów, przy czym neoBank wymaga dodatkowo założenia konta osobistego lub portfela depozytowego.

Najlepsze lokaty kwartalne – sytuacja na rynku

Grudzień 2018 r. można dopisać do długiej już listy miesięcy, w których maksymalna stawka na lokatach kwartalnych wyniosła 4 proc. w skali roku. Tradycyjnie – taki procent będzie dostępny dla ograniczonej kwoty i po spełnieniu dodatkowych warunków. Do tej stawki zbliżył się jednak nowy lider zestawienia najlepszych lokat na 10 000 zł bez dodatkowych warunków oraz zestawienia na 100 000 zł. To nie jedyna zmiana, która miała miejsce w ciągu ostatniego miesiąca.

14 listopada br. Idea Bank podniósł oprocentowanie Lokaty Beztroskiej z 2,40 proc. do 3,90 proc. w skali roku. Ten manewr pozwolił znaleźć się jej przed konkurencją w dwóch wspomnianych wyżej zestawieniach. Na podwyżki postawił również Nest Bank. Na Nest Lokacie Lojalnej można zarobić o 0,05 pp. więcej niż przed miesiącem. Mniej z kolei niż na początku listopada zarobią klienci, którzy zwlekali z otwarciem energoLokaty 3M Gwarantowanej od neoBanku. Obecnie towarzyszy jej stawka w wysokości 2,50 proc. w stosunku rocznym. Dla porównania przed miesiącem było to 2,70 proc. rocznie.

W najnowszym zestawieniu nie znajdziemy również kilku stałych bywalców – wycofanej e-Lokaty oranżowej od Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, przeniesionej do obsługi Lokaty internetowej dla nowego klienta od Alior Banku oraz Lokaty na dobry początek z oferty eurobanku. Ostatnia z nich była objęta promocją konta osobistego, która zakończyła się ostatniego dnia listopada.

Monika Dekrewicz