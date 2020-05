W Ameryce inflacja cenowa spadła najmocniej od 2008 roku

Kwiecień przyniósł niewidzialny od ponad dekady spadek inflacji cenowej w Stanach Zjednoczonych. To w zdecydowanej większości statystyczny efekt potężnej przeceny paliw.

Inflacja CPI w USA wyniosła w kwietniu -0,8% mdm i 0,3% rdr w porównaniu do -0,4% mdm i 1,5% rdr odnotowanych w marcu. W ujęciu miesiąc do miesiąca był to najsilniejszy od listopada 2008 roku spadek cen koszyka towarów i usług konsumpcyjnych. Z kolei dynamika roczna wskaźnika CPI osiągnęła najniższą wartość od listopada 2015 roku.

Tak silny spadek inflacji cenowej nie był zaskoczeniem dla ekonomistów. Mediana rynkowych prognoz zakładała inflację CPI na poziomie -0,7% mdm oraz 0,4% rdr. Rozbieżność z konsensusem była więc w granicach błędu zaokrąglenia.

Za spadek indeksu CPI w decydującej mierze odpowiadała przecena na rynku ropy naftowej. W Stanach Zjednoczonych gotowe paliwa są obłożone znacznie niższymi podatkami niż w Europie i dlatego ich ceny są bardziej wrażliwe na zmiany notowań surowca. W kwietniu Amerykanie tankowali benzynę przeciętnie o 20,6% taniej niż w marcu oraz o 32% taniej niż w kwietniu 2019 roku. Olej napędowy potaniał o 15,6% mdm i 33,2% rdr.

Trzeba jednak pamiętać, że kwiecień był miesiącem specyficznym. Na terenie prawie wszystkich stanów obwiązywał mniej lub bardziej bezwzględny zakaz przemieszczania się, co drastycznie zmniejszyło ruch uliczny oraz zapotrzebowanie na paliwa. Wielu Amerykanów przymusowo zamkniętych w domach mogło więc w ogóle nie odnotować niższych cen paliw – bo po prostu go nie kupowali. Zatem i tak mocno kontrowersyjny wskaźnik CPI w obecnych warunkach w jeszcze mniejszym stopniu mierzy zmianę siły nabywczej dolara.

Taniały jednak nie tylko paliwa. Usługi transportowe były o 4,7% tańsze niż w marcu. Ceny mebli spadły o 4,7% mdm, a używanych samochodów i 0,4% mdm. Mocno - bo o 2,6% mdm i 4,1% rdr 0 podrożała za to żywność.

Warto też zwrócić uwagę na tzw. inflację bazową, czyli indeks cen po wyłączeniu żywności, paliw i energii. „Bazowy” CPI osiągnął wartość-0,4% mdm i 1,4% rdr. W marcu było to odpowiednio -0,1% mdm i 2,1% rdr. Co więcej, miesięczny spadek inflacji bazowej CPI w Stanach Zjednoczonych był dwukrotnie mocniejszy od prognoz ekonomistów (-0,2% mdm).

KK