Przebudzenie WIG20. Banki w końcu zaskoczyły

WIG20 zaliczył we wtorek największe wzrosty w trwającym obecnie miesiącu. Indeks w końcu pozytywnie zaskoczył m.in. dzięki dobrej postawie banków.

Do tej pory maj nie mógł uchodzić za udany miesiąc dla polskich blue chipów i początek wtorkowej sesji nie zapowiadał przełomu w tej kwestii. Popołudnie przyniosło jednak silne wzrosty i w efekcie indeks WIG20 zakończył dzień 2,2 proc. na plusie. To wynik wyraźnie wyższy od zdecydowanej większości europejskich indeksów. WIG20 przełamał tym samym swoją względną majową niemoc. Do tej pory znajdował się bowiem raczej w ogonie statystyk Starego Kontynentu.

Mocne wzrosty WIG20 to w dużej mierze zasługa banków. O 3,5 proc. w górę poszedł Santander, 3,7 proc. zyskał PKO BP, zaś na 5,6-proc. plusie dzień zamknął Bank Pekao. Ta ostatnia spółka przed sesją zaprezentowała wyniki finansowe. Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 186,9 mln zł z 242,3 mln zł rok wcześniej. Wynik ten uplasował się powyżej oczekiwań analityków, ale Pekao początkowo słabo sobie radziło na giełdzie, by odpalić wraz z innymi bankami po południu. Warto dodać, że na konferencji prasowej przedstawiciele Pekao przekonywali, że niskie stopy procentowe będą katalizatorem konsolidacji banków, wczoraj zaś pojawiła się informacja, że Commerzbank jednak nie sprzeda mBanku. Faworytami do przejęcia tego ostatniego byli właśnie duże banki kontrolowane przez Skarb Państwa.

Najmocniejsze wzrosty w indeksie notowały jednak akcje nie żadnego banku, a PGE (+5,8 proc.). Prezes spółki udzielił szerokiego wywiadu na łamach "Pulsu Biznesu" , w którym zapowiedział m.in., że PGE ani nie zostanie inwestorem w projekcie atomowym, ani nie ma zamiaru dokapitalizowywać Polskiej Grupy Górniczej.

Uwagę przykuwały też papiery Jastrzębskiej Spółki Węglowej (+3,3 proc.). Firma przekazała do publicznej informacji, że nie zamierza kontynuować negocjacji dotyczących współpracy z Prairie. W uzasadnieniu padł koronawirus, choć po stronie Jastrzębian już wcześniej można było dostrzec brak determinacji do wypracowania porozumienia. Akcje Prairie potaniały dziś o 2,6 proc.

Na szerokim rynku kolejny dzień wzrostów po "epidemiologicznej" umowie notowało DataWalk (+11,6 proc.). O 8,1 proc. podrożały akcje R22, które poinformowało, iż otrzyma prawie 12 mln zł z zysku Vercom. Kolejny dzień spadków po publikacji raportu kwartalnego notował z kolei Biomed Lublin (-6,5 proc.).

W sumie spółki szerokiego rynku poradziły sobie nieco słabiej niż blue chipy. WIG zyskał dziś 1,9 proc., mWIG40 1,3 proc., sWIG80 zaś 1,2 proc. Obroty na rynku wyniosły 944 mln zł, wciąż zatem GPW nie może nawiązać do świetnych statystyk, które prezentowało w kwietniu.

