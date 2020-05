Wyniki Play zgodne z oczekiwaniami

Skorygowany wynik EBITDA Play Communications w pierwszym kwartale wzrósł rok do roku o 5,3 proc. do 607,2 mln zł – podała spółka w raporcie. Zysk okazał się o 1 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

Przychody Play w okresie styczeń-marzec wyniosły 1,745 mld zł i były prawie zbieżne z szacunkami analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy prognozowali 1,735 mld zł przychodów. Przychody wzrosły o 3,5 proc. rok do roku. Sprzedaż usług telekomunikacyjnych była o 7,8 proc. wyższa rdr i wyniosła 1,367 mld zł, natomiast sprzedaż sprzętu i pozostałe przychody spadły o 9,7 proc. do 377,4 mln zł.

Zysk netto operatora sieci komórkowej Play wyniósł 207,8 mln zł i był o 2,7 proc. niższy niż rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał wypracowanie przez Play 212,1 mln zł zysku netto.

Wolne przepływy pieniężne (po uwzględnieniu płatności leasingowych) wyniosły 340,7 mln zł, czyli wzrosły o 89 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Nakłady inwestycyjne w ujęciu gotówkowym w pierwszym kwartale sięgnęły 156,5 mln zł, o 34 proc. mniej niż przed rokiem. W minionym kwartale spółka uruchomiła 97 nowych wież telekomunikacyjnych - ich liczba wzrosła do 7.965, a pokrycie populacji siecią 4G wzrosło do 98,8 proc. Liczba stacji w technologii "5G Ready" wzrosła w ciągu kwartału o 265 do 3.165 - sieć obejmowała zasięgiem na koniec marca 50,7 proc. ludności kraju.

Operator podtrzymał w raporcie cele finansowe na 2020 roku, pomimo skutków pandemii COVID-19.

Skorygowana EBITDA ma wzrosnąć - do 2,5-2,6 mld zł - dzięki wyższej marży ze świadczonych usług, przy czym Play spodziewa się również spadku rentowności sprzedaży telefonów. Spółka liczy na wzrost przychodów o 2-3 proc. wobec poziomu z 2019 roku, dzięki wyższym przychodom z usług przy niższej sprzedaży urządzeń. Play prognozuje ponadto wolne przepływy pieniężne (po uwzględnieniu płatności leasingowych) na poziomie poniżej 800 mln zł oraz wydatki inwestycyjne (w ujęciu gotówkowym) w wysokości 850-900 mln zł.

Spółka podała, że trendy biznesowe związane z pandemią w kwietniu 2020 r. były zgodne z początkowymi obserwacjami z marca 2020 r.

"Ruch, zarówno głosowy, jak i transmisja danych, utrzymywał się na zwiększonym poziomie, a ruch w otwartych punktach sprzedaży pozostał znacznie niższy, natomiast natężenie sprzedaży oraz zapytań do obsługi klienta w internecie wzrosło" - napisano w raporcie.

"Przychody z usług i ARPU były nadal o kilka procent wyższe niż pierwotny plan, roaming międzynarodowy pozostał zasadniczo stabilny, ale sprzedaż telefonów spadła o 40 proc. w porównaniu do pierwotnych oczekiwań" - dodano.

Operator podał również, że proces inwestycyjny i związane z nim nakłady przebiegały zgodnie z planem, a generowanie środków pieniężnych było silniejsze dzięki pozytywnemu wpływowi kapitału obrotowego.

Play miał na koniec marca 9,03 mln aktywnych klientów usług abonamentowych, o 46 tys. mniej niż kwartał wcześniej i o 192 tys. więcej niż przed rokiem. Liczba aktywnych klientów usług prepaid wyniosła 3,551 mln, o 50 tys. mniej niż kwartał wcześniej i 62 tys. mniej niż w czwartym kwartale 2019 roku.

Spółka zmieniła sposób klasyfikowania klientów jako aktywnych - obecnie część kart SIM uznawana jest za aktywne, jeżeli klient korzystał z nich w ciągu ostatnich 30 dni. Zmiana ta wpłynęła pozytywnie na ARPU.

Średnie miesięczne przychody na użytkownika (ARPU) usług Play wyniosły w pierwszym kwartale 33,8 zł, o 0,3 zł więcej niż w czwartym kwartale 2019 r. Miesięczne przychody z usług abonamentowych wzrosły w ciągu kwartału o 0,5 zł do 39,2 zł, a ARPU w segmencie usług przedpłaconych (prepaid) było o 0,6 zł niższe i wyniosło 19,9 zł.

Wskaźnik odejść wyniósł 1,72 proc.: 0,75 proc. w segmencie abonamentowym (stabilny rok do roku) i 3,54 proc. w prepaid (spadek z 3,72 proc.).

Spółka podała, że na koniec marca posiadała 47,3 tys. klientów usługi TV Box, o 15 tys. więcej niż na koniec 2019 roku.

Wyniki Play Communications w pierwszym kwartale 2020 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów. 1Q2020 wyniki kons. różnica rdr kdk Przychody 1744,5 1734,7 0,6% 3,5% -3,1% EBITDA skoryg. 607,2 601,1 1,0% 5,3% 6,4% EBIT 371,6 364,2 2,0% 3,9% 18,2% zysk netto j.d. 207,8 212,1 -2,0% -2,7% 24,9% marża EBITDA 34,8% 34,7% 0,15 0,62 3,11 marża EBIT 21,3% 21,0% 0,30 0,08 3,83 marża netto 11,9% 12,2% -0,32 -0,76 2,67

kuc/ ana/