To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 25 marca

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie. W krótkiej i skondensowanej formie.

Z frontu walki z epidemią wciąż nie ma dobrych wiadomości. W Polsce liczba zachorowań przekroczyła dziś okrągły 1000, niestety wyraźnie także wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Więcej w naszym stale aktualizowanym artykule, wraz z mapą i statystykami. Na świecie, według oficjalnych danych, zachorowało już blisko 417 tys. osób. Aby przeciwdziałać gospodarczym skutkom epidemii, rząd przyjął dziś pakiet rozwiązań prawnych. Mają one na celu ochronę zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Pierwsze publikacje indeksów koniunktury pokazują, że wstrząs dla aktywności gospodarczej będący efektem epidemii COVID-19 nie ma precedensu w najnowszej historii. Na pytanie, czy konsekwencje tego wstrząsu będą gorsze niż podczas ostatniego wielkiego kryzysu finansowego – próbuje odpowiedzieć Ignacy Morawski. Także dla chińskiej gospodarki prognozy są katastrofalne.

Boom przezywa natomiast branża zakupów online. Weronika Szkwarek sprawdziła, jakie są czasy oczekiwania na dostawcy z największych sieci spożywczych, które umożliwiają zakupy przez internet.

Być może inwestorzy zadają sobie pytanie, czy akcje na giełdzie są już tanie. Na to pytanie stara się odpowiedzieć analityk Bankier.pl Adam Torchała. Tymczasem najważniejszy indeks polskiej giełdy – WIG20 - razi słabością na tle światowych rynków.

Poniżej w telegraficznym skrócie inne ważne wiadomości z dzisiejszego dnia, a na końcu dział z newsami nie mającymi nic wspólnego z koronawirusem.

Koronawirus w Polsce i na świecie

19:30 Aliexpres i Alibaba będą wysyłać materiały ochronne do Polski

AliExpres od środy, a Alibaba od piątku - wznawiają wysyłkę maseczek ochronnych i innego sprzętu ochronnego do Polski - powiedziała PAP Joanna Dębek z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.

19:24 Zmiany w sądach w związku z koronawirusem

Konieczność dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem rozprawy, ograniczenie pracy stacjonarnej do absolutnego minimum, odwoływanie badań przez biegłych sądowych - to kolejne z zarządzeń wprowadzanych w sądach w związku z zagrożeniem koronawirusem.

19:20 "Problemy z dostępem do e-dzienników przejściowe, będą usprawnienia"

Problemy z dostępem do e-dzienników są przejściowe, a firmy pracują nad usprawnieniami i przywróceniem pełnej funkcjonalności swoich systemów - poinformowało ministerstwo edukacji. W środę odbyło się spotkanie w związku z przeciążeniem systemów.

19:07 ZUS: ubieganie się o zwolnienie ze składek i świadczenia postojowe będzie uproszczone

Chcemy, by formalności związane z ubieganiem się o zwolnienie ze składek na ZUS i świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców były maksymalnie uproszczone - zapowiedziała w środę prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Gertruda Uścińska.

18:06 Amica zawiesi produkcję we Wronkach od początku kwietnia

Jeden z najbardziej znanych polskich producentów sprzętu AGD – Amica - zawiesi produkcję w fabryce we Wronkach w dniach 1-14 kwietnia, ze względu m.in. na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 oraz przewidywane perturbacje w ciągłości dostaw komponentów - podała spółka w komunikacie.

17:45 Obniżka cen paliw na stacjach trwa

W tym tygodniu ceny wszystkich paliw tradycyjnych na stacjach gwałtownie poleciały w dół – wskazali analitycy e-petrol. Dodali, że nie ma dziś województwa, w którym średnie ceny benzyn i diesla przekraczałyby 5 zł.

17:29 „46 mln Amerykanów może stracić pracę”

Szef rezerwy federalnej St. Louis James Bullard ocenił w środę, że 46 mln osób w USA może zostać bez pracy w związku z pandemią. Skrytykował prezydenta Donalda Trumpa za apele o wznowienie działalności firm i obietnice odzyskania pełnej dynamiki gospodarczej przed Wielkanocą.

17:23 W Hiszpanii więcej zgonów z powodu Covid-19 niż w Chinach

Liczba zgonów z powodu Covid-19 wyniosła w Hiszpanii 3434, co oznacza, że kraj wyprzedził już pod tym względem Chiny, gdzie zmarło 3281 osób - podał w środę resort zdrowia. Związki zawodowe szacują, że ok. 20 proc. zakażonych to funkcjonariusze służb mundurowych.

17:19 MFW i Bank Światowy wzywają do zawieszenia spłat długów państw biednych

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy zaapelowały w środę w komunikacie do wierzycieli, by ułatwili walkę z pandemią państwom biednym, zwłaszcza zrzeszonym w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju (IDA), zawieszając spłaty ich zadłużenia.

15:17 Metallica zachęca fanów, by zostali w domu i udostępnia całe koncerty za darmo

Począwszy od tego tygodnia amerykański zespół heavymetalowy i thrashmetalowy co poniedziałek będzie udostępniać za darmo całe swoje koncerty online. Metallica chce w ten sposób zachęcić swoich fanów, aby zostali w domu ze względu na pandemię.

14:59 Poczta Polska wprowadza możliwość pełnomocnictwa w obsłudze klientów biznesowych

Poczta Polska umożliwia klientom biznesowym złożenie pełnomocnictwa pocztowego przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – poinformowało w środę Ministerstwo Infrastruktury. Nie dotyczy to przesyłek nadawanych przez sądy i prokuratury.

14:37 W Rosji tydzień wolny od pracy z powodu pandemii

Prezydent Rosji Władimir Putin obwieścił w środę, że głosowanie w sprawie poprawek do konstytucji, planowane na 22 kwietnia, zostaje odłożone na późniejszy termin. Ogłosił także w kraju tydzień wolny od pracy od najbliższego weekendu do 5 kwietnia.

14:24 Komornicy apelują o wstrzymanie egzekucji długów od szpitali

Komornicy apelują do wierzycieli o wstrzymanie się w czasie epidemii od składania wniosków o egzekucję długów od szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej. Zadbajmy wspólnie, aby lekarze mogli wykonywać swoją pracę bez zakłóceń – podkreślił rzecznik komorników Krzysztof Pietrzyk..

13:58 Rolnicy jak przedsiębiorcy. Zwolnienia z KRUS-u

Do projektu tarczy antykryzysowej wprowadzono zwolnienie na trzy miesiące z KRUS-u, a także przepisy, które powodują, że rolnicy będą traktowani jak przedsiębiorcy, będą im przysługiwały te same formy pomocy - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda.

13:51 "Obowiązkowe szczepienia na koronawirusa" to oszustwo

Ministerstwo Zdrowia nie wysyła SMS-ów dotyczących obowiązkowych szczepień na koronawirusa i nakłaniających do płatności – podkreślił w środę resort. MZ prosi, aby nie klikać w przesyłane linki.

13:22 Polskie opiekunki rezygnują z pracy w Niemczech

Z powodu epidemii koronawirusa Polki rezygnują z opieki nad niemieckimi seniorami; takim usługom grozi „upadek” – podaje publiczny serwis informacyjny Tagesschau.

13:14 Tygodnik "Wprost" nie będzie już drukowany

Zarząd spółki PMPG Polskie Media, w następstwie zdarzeń związanych z wystąpieniem epidemii koronawirusa, zdecydował, że będzie kontynuował dystrybucję tygodnika "Wprost" wyłącznie w wersji cyfrowej - podał PMPG w komunikacie.

12:57 Koronawirus mocno uderzył w rolnictwo

Ograniczenia w poruszaniu się, zamknięte granice, kłopoty z transportem i do tego zamknięte restauracje i bary, które były istotnym odbiorcą wieprzowiny, wołowiny oraz drobiu - to niektóre problemy spowodowane epidemią , które - zdaniem producentów rolnych – uderzają w rolnictwo.

10:43 Apele firm o rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Szefowie ośmiu organizacji przedsiębiorców i pracodawców zaapelowali o rozszerzenie ustawy tzw. tarczy antykryzysowej o systemowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców i pracowników - napisali we wspólnej deklaracji.

10:00 Castorama nie zamyka sklepów. "Działamy jako »apteki dla domu«"

Castorama w czasach koronawirusa nie zamyka sklepów, ale chce być „apteką dla domu". Sklepy są otwarte, ale z pewnymi ograniczeniami.

09:53 Praca w czasie koronawirusa. Tesco i Auchan dadzą premie

Markety i dyskonty przyznają pracownikom premie za pracę w czasie epidemii koronawirusa. Ostatnio Biedronka, Lidl, Kaufland i Aldi przekazały informacje o czekających na zatrudnionych bonusach. Teraz do tego grona dołączyli Tesco i Auchan.

06:31 Jest porozumienie ws. pakietu stymulującego w USA

Amerykańscy senatorzy i urzędnicy administracji osiągnęli porozumienie w sprawie ustawy o bodźcach ekonomicznych w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki - powiedział we wtorek w nocy czasu lokalnego przedstawiciel Białego Domu.

07:33 Jak działa aplikacja "Kwarantanna domowa"? Instrukcja krok po kroku

Nowa aplikacja "Kwarantanna domowa" pomoże policji w skontrolowaniu osób przebywających w obowiązkowej kwarantannie domowej z powodu zagrożenia zakażeniem koronawirusem.

07:23 GIS: nie można odmówić testu na koronawirusa

Nie ma możliwości odmowy wykonania testów w kierunku koronawirusa, jeśli jest wskazanie lekarskie, tzn. pacjent przejawia objawy niewydolności oddechowej, ma gorączkę, kaszel i duszność – wskazuje Główny Inspektorat Sanitarny.

06:08 Obowiązek nauczania online w szkołach. Systemy tego nie wytrzymały

Od środy szkoły mają obowiązek nauczania na odległość - weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej w tej sprawie. Niestety systemy wykorzystywane w tym celu nie wytrzymały obłożenia i przestały działać.

01:03 Listonosze boją się pandemii. Żądają ochrony

Pracownicy Poczty Polskiej pracują, ale obawiają się o swoje zdrowie. Zgłaszają postulat wprowadzenia bezpieczniejszych procedur - czytamy w środę w "Naszym Dzienniku".

Jest życie poza koronawirusem

14:46 Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w kwietniu bez zmian

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych emitowanych w kwietniu br. utrzymane zostało na poziomie z marca - podało w środę Ministerstwo Finansów. Nabyć będzie można papiery z oprocentowaniem od 1,50 do 2,70 proc.

13:15 KAS prześwietli towary na granicy

Zdjęcia RTG towarów na wszystkich przejściach granicznych w Polsce do końca roku. KAS walczy z nielegalnym przemytem - pomoże sztuczna inteligencja.

12:11 Dłuższe życie, niższa emerytura. Jak to działa?

Ze względu na wydłużenie oczekiwanego dalszego trwania życia emerytury wyliczane w 2020 roku będą niższe, niż byłyby, gdyby je wyliczano na podstawie tablicy zeszłorocznej.

11:06 Ostatnie odbiory stacji metra na Woli

Nowe stacje metra na Woli przechodzą ostatnią fazę odbiorów, posiadają również pozytywne opinie kontroli PSP i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - poinformował w środę warszawski ratusz. Pociągi II linii metra zatrzymują się już na tych stacjach, jednak nie zabierają pasażerów.

09:45 Fotki z dzieciństwa na Facebooku i Instagramie. Eksperci ostrzegają przed "wyzwaniem"

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych ogromną popularność zdobyła akcja polegająca na wstawianiu swoich zdjęć z dzieciństwa. Z pozoru niewinna, ale specjaliści od cyberbezpieczeństwa są innego zdania.

09:42 Do kogo po najszybszy internet mobilny?

Wzrost średniej prędkości internetu mobilnego przyhamował. W lutym czołowi polscy operatorzy komórkowi oferowali w większości niższe prędkości pobierania danych niż w styczniu – wynika z raportu RFBenchmark.pl.

08:44 GIS: chipsy paprykowe wycofane ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował w środę o wycofaniu z obrotu chipsów paprykowych Snack Day, dostępnych w Lidlu. Decyzja ma związek z wykryciem substancji alergennej – dwutlenku siarki.

07:08 Z soboty na niedzielę wracamy do czasu letniego

W nocy z 28 na 29 marca zmieniamy czas z zimowego na letni - pośpimy przez to o godzinę krócej. W niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2.00 na 3.00.

06:00 Mieszkanie z rynku wtórnego. Sprawdzamy, ile kosztuje kredyt

Bezdzietne małżeństwo poszukujące mieszkania z rynku wtórnego – sprawdziliśmy, jakie warunki zaproponują banki.

06:00 Kolejne banki zmieniają cenniki lokat po obniżce stóp NBP

Do listy banków, które już zmieniły swoje tabele oprocentowania, dołączają kolejne instytucje.

Marcin Dziadkowiak