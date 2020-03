Rolnicy jak przedsiębiorcy. Zwolnienia z KRUS-u

Do projektu tarczy antykryzysowej wprowadzono zwolnienie na trzy miesiące z KRUS-u, a także przepisy, które powodują, że rolnicy będą traktowani jak przedsiębiorcy, będą im przysługiwały te same formy pomocy - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił na środowym briefingu prasowym, że rozwiązania zawarte w projekcie pakietu pomocowego, tzw. tarczy antykryzysowej, mają ochronić w naszym kraju miejsca pracy i przedsiębiorców. "A więc generalnie mają służyć całemu naszemu społeczeństwu; temu, by w jak największym stopniu ochronić Polaków przed niestety kryzysem gospodarczym, który nieuchronnie zostanie wywołany przez tę sytuację, która widzimy wokół" - powiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył, że rozmawiał podczas środowego posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego i później z premierem Mateuszem Morawiecki oraz z minister rozwoju Jadwiga Emilewicz o zmianach, które zaproponował w ostatnim czasie i które uważa za niezbędne. "O wprowadzeniu dyskutowanej w ostatnich dniach ulgi w postaci zwolnienia na trzy miesiące mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z obowiązku płacenia składek ZUS-u" - zaznaczył.

"Ale to także kwestia tego, w jaki sposób będę chronieni rolnicy. Tutaj wprowadzono do projektu ustawy na trzy miesiące zwolnienie z KRUS-u. Wprowadzono także przepisy, które powodują, że rolnicy, także prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, będą traktowani tak jak przedsiębiorcy, a więc wszystkie te same formy pomocy będą przysługiwały, także tym, którzy wykonują działalność rolniczą" - powiedział Duda. Jak poinformował, chodzi m.in. o zasiłek na dziecko do 8. roku życia w związku z zamknięciem placówek oświatowych.

Przepisy dot. strażaków ochotników

Do pakietu antykryzysowego zostaną wprowadzone przepisy dotyczące strażaków ochotników zwalniające ich czasowo z okresowych badań lekarskich oraz egzaminu, jeśli posiadają oni zaświadczenie ukończenia kursu - oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Prezydent tłumaczył, że w obecnym czasie pojawiają się problemy wynikające z obowiązujących normalnie przepisów. "Np. dla strażaków ochotników, którzy są także i ratownikami; obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania służby strażacko-ratowniczej, ale także i egzaminów weryfikacyjnych" - wskazał Duda.

Jak zaznaczył, trudno sobie w czasie epidemii wyobrazić, by strażacy mieli odbywać badania i "obciążać służbę zdrowia". Wskazał, że chodzi o ok. 5 tys. strażaków ochotników miesięcznie.

"Zwróciłem się do ministra zdrowia i do szef MSWiA, aby do pakietu antykryzysowego zostały także wprowadzone przepisy, które zwalniają zarówno z obowiązku odbywania okresowych badań lekarskich przez czas trwania stanu epidemicznego, ale również, które zwolnią z obowiązku odbywania tego egzaminu, jeśli ktoś przeszedł kurs i posiada odpowiednie zaświadczenie ukończenie tego kursu" - poinformował prezydent.

"Mam nadzieję, że to pomoże strażakom ochotnikom i rzeczywiście umożliwi im wykonywanie tej jakże ważnej służby, za którą jestem ogromnie wdzięczny" - podkreślił Andrzej Duda.

Sprzęt medyczny z Chin

Prezydent w środę na konferencji prasowej mówił, że zobowiązał się działać na arenie międzynarodowej, aby wzmocnić Polskę przed koronawirusem. "To przede wszystkim dotyczy personelu medycznego, który bezpośrednio styka się z pacjentami, bezpośrednio styka się z osobami potencjalnie zarażonymi i to przede wszystkim sprzęt ochronny: to maseczki, to kombinezony, to gogle ochronne, to wszelkie inne wyposażenie, rękawiczki jednorazowe, które jest tutaj konieczne" - powiedział Andrzej Duda.

Poinformował, że we wtorek odbyła się jego rozmowa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, która dotyczyła m.in. sytuacji Polski ws. epidemii koronawirusa. "Pan prezydent poinformował mnie także, jak wygląda sytuacja w Chinach. Pogratulowałem tego, że w dużym stopniu udało się zapanować nad epidemią i że Chiny powoli, ale konsekwentnie, mogą wracać do pracy i dzięki temu, że m.in. mogą wracać do pracy, będzie możliwe także to, żebyśmy mogli kupić w Chinach ten potrzebny nam sprzęt" - mówił prezydent.

Zaznaczył, że Chiny produkują obecnie sprzęt medyczny w ogromnej ilości. "Pan prezydent powiedział, że mamy tutaj, jako Polska, zielone światło, aby takich zakupów dokonywać i takie zakupy są dokonywane. Już jutro pierwszy samolot z Chin wyląduje z tym właśnie wyposażeniem, w najbliższych dniach możemy się spodziewać kolejnych samolotów" - powiedział Andrzej Duda.

Zapowiedział przy tym, że wśród innych działań jest także uruchamianie produkcji wyposażenia medycznego w kraju, co - jak mówił - było omawiane na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

"Mam nadzieję, że w krótkim czasie poradzimy sobie i wszelkie niedobory w tym zakresie zostaną uzupełnione i wszyscy lekarze i pielęgniarki, cały personel medyczny, także diagności laboratoryjni, którzy pracują przy kwestiach związanych z walką z koronawirusem, a także wszystkie osoby, które są w potencjalnym zagrożeniu, będą mogły to wyposażenie uzyskać i będą mogły czuć się bezpiecznie" - podkreślił prezydent.

