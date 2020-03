Zakupy spożywcze online. Teraz co najmniej dwa tygodnie oczekiwania

W czasach społecznej kwarantanny wybawieniem zdaje się zrobienie zakupów spożywczych bez wychodzenia z domu. Do wyboru są aplikacje skupiające kilka marketów spożywczych lub strony zakupowe popularnych sieci handlowych.

Zakupy online oferuje na rynku jak dotąd zaledwie kilka sieci i to nie w każdym mieście Polski – Auchan, Piotr i Paweł, Tesco, Carrefour i E.Leclerc. Ceny za dostawę wahają się od tych bezpłatnych do 20 zł, konsument może wybrać datę i godziny doręczenia, jednak w czasie epidemii – zakupów z dnia na dzień nie zaplanujemy.

Carrefour zakupy online

Carrefour pod adresem www.zakupycodzienne.carrefour.pl oferuje możliwość zaopatrzenia się w niezbędne produkty bez wychodzenia z domu. Dostawa od tego marketu jest dostępna w następujących miastach i obszarach:

Warszawa, Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Legionowo Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Czeladź Kraków i okolice Olsztyn i okolice

Do wyboru klienci mają cztery formy dostawy:

Dostawa do domu – kurier dostarcza produkty pod drzwi, darmowa dostawa w przypadku zamówień powyżej 150 zł,

Carrefour Drive – zamówienie jest realizowane do 3 godzin, klient podjeżdża pod punkt Carrefour Drive, a pracownicy pakują zakupy do bagażnika (opcja dostępna tylko w Warszawie),

Odbiór w punkcie Carrefour – usługa bezpłatna,

SąSiatki – usługa, dzięki której można otrzymać swoje zamówienie nawet do 2 godzin, polega na zakupach wykonywanych przez osoby z okolicy, które w aplikacji Mój Carrefour otrzymują powiadomienie o zleceniu i po jego akceptacji, wykonują za klienta zakupy. Koszt dostawy w takiej usłudze wynosi od 10 zł i dotyczy małych zamówień.

Aby dokonać zamówienia, należy się zarejestrować na stronie internetowej sklepu, wybrać miasto, podać kod pocztowy i wybrać opcje dostawy, a następnie wybrać produkty, skompletować listę zakupów i potwierdzić złożenie zamówienia.

Za zamówienie można zapłacić:

Kartą płatniczą przy odbiorze Płatność kartą lub przelewem online Przez platformę Masterpass

W przypadku wybrania usługi SąSiatki:

Płatność przy odbiorze kartą płatniczą Płatność gotówką przy odbiorze Blik

W związku z epidemią sieć ostrzega, że czas dostawy w związku z bardzo dużą liczbą zamówień jest znacznie wydłużony. Na profilu Carrefoura na Facebooku klienci mówią nawet o 14-dniowych opóźnieniu. Obecnie nie można złożyć zamówienia w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Auchan zakupy online

Zakupy online w Auchan są dostępne pod adresem www.auchandirect.pl. Usługa jest skierowana na razie do klientów z Warszawy i okolic. Zamówienie mogą złożyć również mieszkańcy następujących miejscowości: Łomianki, Babice, Izabelin, Marki, Ząbki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Konstancin-Jeziorna, Magdalenka, Lesznowola, Zalesie Górne i okolic, Głosków i okolice, Góra Kalwaria i okolice, Grodzisk Mazowiecki i okolice, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Otrębusy, Komorów i okolice, Nadarzyn i okolice, Prażmów, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Wólka Kosowska i okolice, Łoś i okolice, Grójec i okolice, Legionowo i okolice, Nieporęt i okolice, Jabłonna.

Klienci Auchan mają do wyboru poniższe formy dostawy:

dostawa kurierem – dla dostaw na kolejne dni za 19,90 zł, w przypadku dostaw na ten sam dzień – 25 zł, zamówienie z odbiorem osobistym w Punkcie Odbioru Auchan – bezpłatne, zamówienie z odbiorem osobistym w Zewnętrznym Punkcie Odbioru – usługa kosztuje 5 zł.

Zamówienie online w Auchan jest realizowane po przekroczeniu 100 zł wartości zakupów. Za swój koszyk można zapłacić kartą w terminalu przy odbiorze lub online podczas jego składania.

Aby zrobić zakupy online w Auchan Direct należy po wejściu na stronę internetową wprowadzić kod pocztowy, następnie wybrać i zarezerwować termin, w którym zakupy zostaną dostarczone (po skompletowaniu zakupów możemy jeszcze zmienić termin). Na końcu wybieramy sposób płatności i potwierdzamy złożenie zamówienia. Auchan daje możliwość modyfikacji zamówienia w zależności od czasu, jaki pozostał do dostawy.

Obecnie z powodu koronawirusa sieć ostrzega, że dostępność terminów może być utrudniona, a w związku z dbaniem o bezpieczeństwo klientów i pracowników obsługiwane są w tym czasie wyłącznie płatności online. Dostawcy nie wnoszą zakupów do lokalu, a jedynie pozostawiają je pod drzwiami. W przypadku podlegania kwarantannie należy o tym poinformować kuriera w polu „Instrukcje dla dostawcy”.

Tesco zakupy online

Klienci Tesco mogą zrobić zakupy przez internet na platformie ezakupy.tesco.pl. Usługa dostępna jest dla kilku miast i ich okolic:

Warszawa,

Wrocław,

Łódź,

Poznań,

Gliwice,

Bielsko-Biała,

Kraków,

Szczecin,

Gdynia.

W Tesco koszt dostawy kurierem wynosi od 11,49 do 23,49 zł i zależy od terminu i miasta, w którym zamówienie zostanie dostarczone. W przypadku skorzystania z usługi „zamów i odbierz” kupujący nic nie płacą.

Za zamówienie można zapłacić online przez skorzystanie z karty debetowej lub kredytowej. W przypadku płatności przy odbiorze jest możliwość zapłacenia wyłącznie kartą, ponieważ kierowcy ze względów bezpieczeństwa nie mają przy sobie gotówki.

Podobnie jak w przypadku innych platform do zakupów przez internet w Tesco w czasach epidemii jest ograniczona możliwość wyboru terminu dostawy zamówienia. Sieć radzi, aby rezerwować termin z dużym wyprzedzeniem. Ponadto obecnie można dokonywać wyłącznie płatności online, a zakupy są dostarczane w torbach. Jeśli klient jest poddany kwarantannie, powinien poinformować o tym kuriera podczas składania zamówienia w polu „Instrukcje dla dostawcy”.

Piotr i Paweł zakupy online

Piotr i Paweł prowadzi platformę zakupową pod adresem e.piotripawel.pl. Zamówienia realizowane są na terenie całej Polski z tą różnicą, że dla następujących miast i ich okolic Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Łódź, Płock, Poznań, Radom Toruń, Warszawa, Wrocław są dedykowane warunki dostaw.

Poza wspomnianymi miastami zamówienia są realizowane bez minimalnej kwoty zamówienia, a koszt dostawy wynosi 20 zł brutto do wagi 30 kg, a za każde kolejne 10 kg jest dopłata w wysokości 10 zł brutto. Sieć akceptuje płatności kartą płatniczą online, można skorzystać z e-przelewów lub w przypadku płatności za pobraniem – gotówki.

W czasie epidemii Piotr i Paweł informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem usługą liczba dostępnych terminów jest ograniczona, dlatego sieć prosi o rezerwowanie terminu dostawy przed dodaniem produktów do koszyka. Obecnie na przykład we Wrocławiu nie ma wolnych terminów do końca marca.

E.Leclerc zakupy online

Za pomocą aplikacji leclerc24.pl można dokonać zakupów online w następujących miastach:

Elblągu,

Gdańsku,

Gliwicach,

Jastrzębiu-Zdroju,

Katowicach,

Kielcach,

Lublinie

Radomiu,

Rzeszowie,

Tychach,

Warszawie,

Wrocławiu,

Za zakupy i dostawę można płacić w następujący sposób: kartą kredytową, przelewem bankowym w przypadku przedpłaty oraz kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze. Zamówienia są realizowane przez dostawę kurierem lub przez odbiór osobisty w sklepie. Koszt dowozu jest zależny od odległości od sklepu i od wagi - w przypadku przekroczenia jej o 40 kg w działach napoje, płyny-oleje samochodowe za każde rozpoczęte 10 kg naliczana jest opłata w wysokości 4 zł.

W czasie epidemii Leclerc informuje, że mogą wystąpić problemy z dostępnością dostaw, a firma prosi o zrozumienie.

Aplikacje do robienia zakupów online

Frisco.pl to platforma służąca zakupom spożywczym online, swoje magazyny ma na terenie Warszawy i to tam dostawy są realizowane codziennie od 6:00 do 23:00. W przypadku zakupów spoza regionu możliwe jest złożenie zamówienia, jednak nie będą dostępne produkty świeże, mrożone, w szklanych opakowaniach i mrożone .

Dostawa we Frisco.pl jest realizowana od 100 zł i W warszawie zależy od statusu klienta (tego, jak często korzysta z aplikacji) i wynosi od zera złotych w przypadku pierwszego zamówienia i zakupów powyżej 250 zł do 20 zł w przypadku wybrania dostawy tego samego dnia. Dla klientów ogólnopolskich w przypadku zakupów do 300 zł dostawa wynosi 13 zł.

Dzięki Szopi.pl można zrobić zakupy w dowolnych marketach, które są w okolicy. Jeśli po wpisaniu kodu pocztowego nie pojawia się preferowany przez klienta sklep, oznacza to, że w okolicy nie ma żadnego dostawcy, który mógłby dostarczyć stamtąd zakupy. Za pośrednictwem Szopi.pl można zrobić zakupy online w takich placówkach, jak Lidl, Biedronka, Carrefour, Auchan, Tesco i inne. Szopi.pl działa w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i w Poznaniu.

Podstawowy koszt dostawy w Szopi.pl wynosi 9,90 zł. W przypadku wybrania opcji w stylu szybkiej dostawy lub zrobienia zakupów za kwotę niższą niż 80 zł czy płatność gotówką – aplikacja przewiduje dopłaty.

Szopi.pl na czas epidemii zorganizował promocję. Od 11 marca 2020 roku Szopi.pl przez dwa tygodnie dostarczy produkty spożywcze osobom, które skończyły 60 lat za darmo.

Weronika Szkwarek