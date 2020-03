Kolejne banki zmieniają cenniki lokat po obniżce stóp NBP

Mija tydzień, od kiedy obowiązują nowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Do listy banków, które już dostosowały się do nowych warunków, dołączają kolejne instytucje.

Alior Bank i Bank Pekao z cięciami

Alior Bank oraz Bank Pekao to instytucje, które nie należą do banków często pochylających się nad swoimi cennikami, jednak jeśli dochodzi do zmian, to zwykle obejmują one większość produktów. Nie inaczej jest tym razem. Oba banki zdecydowały się obniżyć stawki procentowe na prawie wszystkich swoich lokatach terminowych.

Zmiany na lokatach terminowych po ogłoszeniu obniżki stóp procentowych banku centralnego 17 marca 2020 r. – banki aktualizujące cennik po raz pierwszy Bank Lokata Oprocentowanie [p.a.] Data zmiany tabeli Przed zmianą tabeli Po zmianie tabeli Alior Bank Lokata na nowe środki 92 dni 1,50 proc. 1,00 proc. 23 marca 2020 r. Lokata na nowe środki 9M 1,60 proc. 1,10 proc. Lokata na nowe środki 1R 1,70 proc. 1,20 proc. Lokata na nowe środki 19M 1,80 proc. 1,30 proc. Lokata online 10 dni 0,20 proc. 0,10 proc. Lokata online 65 dni 0,70 proc. 0,40 proc. Lokata online 150 dni 1,00 proc. 0,60 proc. Lokata standardowa 3M 0,70 proc. 0,50 proc. Lokata standardowa 6M 0,90 proc. 0,60 proc. Lokata standardowa 2 lata 1,70 proc. 1,30 proc. Lokata bez utraty odsetek 12M 1,00 proc. 0,50 proc. Lokata bez utraty odsetek 24M 1,10 proc. 0,60 proc. Bank Pekao Lokata standardowa 1M, 2M, 3M 0,30 proc. 0,10 proc. 23 marca 2020 r. Lokata standardowa 6M, 7M, 9M 0,40 proc. 0,20 proc. Lokata standardowa 12M, 24M, 36M 0,70 proc. 0,30 proc. e-lok@ta i Lokata Mobilna 10 dni 0,30 proc. 0,10 proc. e-lok@ta i Lokata Mobilna 30, 60, 90 dni 0,40 proc. 0,20 proc. e-lok@ta i Lokata Mobilna 120, 180 dni 0,60 proc. 0,30 proc. e-lok@ta i Lokata Mobilna 360 dni 0,80 proc. 0,40 proc. Lokata Progresywna 9M 0,52 proc.* 0,30 proc.* Lokata Progresywna 13M 0,84 proc.* 0,48 proc.* Lokata Rentierska 0,60 proc. 0,40 proc. *Oprocentowanie średnie pod warunkiem utrzymania lokaty do końca okresu zapadalności. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków.

W przypadku Alior Banku ze zmian został wyłączony tylko jeden wariant Lokaty standardowej - na 1 miesiąc. Depozyt utrzymał oprocentowanie w wysokości 0,25 proc. rocznie.

Kolejne zmiany w Getin Banku, Idea Banku oraz neoBanku

Zarówno Alior Bank, jak i Bank Pekao podjęły również decyzję o obniżce oprocentowania na niektórych kontach oszczędnościowych. Alior Bank obniżył stawkę na każdym nowo otwartym Koncie oszczędnościowym oferowanym beneficjentom świadczenia 500+, natomiast Bank Pekao zmienił stawki dla zakładanych od 1 kwietnia br. wszystkich kont oszczędnościowych (Konto oszczędnościowe, Konto oszczędnościowe Premium oraz Konto oszczędnościowe Mój Skarb). Obecnych klientów zmiany zaczną obowiązywać od 1 czerwca br.

O pierwszych reakcjach Getin Banku, Idea Banku oraz neoBanku na nowe poziomy stóp procentowych NBP pisaliśmy w poprzednim tygodniu. Wtedy to dwa z nich - Getin Bank oraz neoBank - poprawiły warunki na niektórych lokatach krótkoterminowych.

Zmiany na lokatach terminowych po ogłoszeniu obniżki stóp procentowych banku centralnego 17 marca 2020 r. – banki aktualizujące cennik po raz kolejny Bank Lokata Oprocentowanie [p.a.] Data zmiany tabeli Przed zmianą tabeli Po zmianie tabeli Getin Bank Lokata Tradycyjna 2M (tylko w bankowości internetowej, mobilnej, telefonicznej) nd. 2,50 proc. 24 marca 2020 r. Idea Bank Lokata na nowe środki PLUS 2M 2,90 proc. 3,20 proc, 24 marca 2020 r. Lokata na nowe środki PLUS 3M 2,70 proc. 3,00 proc. neoBank neoLOKATA Zysk 3M 2,50 proc. 2,20 proc. 24 marca 2020 r. energoLOKATA 3M Gwarantowana 2,70 proc. 2,40 proc. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków.

Getin Bank zaproponował swoim klientom nowy wariant Lokaty Tradycyjnej na 2 miesiące. Skorzystają z niego wyłącznie osoby, które mają dostęp do bankowości internetowej, mobilnej lub telefonicznej. Stawka na tej lokacie jest ponad dwukrotnie wyższa niż na dwumiesięcznej Lokacie Tradycyjnej dostępnej w oddziale (1,20 proc. rocznie). Dla innych okresów bank nie zaproponował nowych wariantów.

W przypadku neoBanku (Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego) można powiedzieć, że zrobił tył w zwrot. Lokaty, które przed kilkoma dniami miały stawki podnoszone w górę, tym razem spotkały obniżki. Idea Bank wrócił natomiast do oprocentowania Lokaty na nowe środki PLUS na 2 oraz 3 miesiące obowiązującego krótko przed decyzją RPP.

Monika Dekrewicz