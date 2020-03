To był dzień. Najważniejsze fakty z 24 marca

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie. W krótkiej i skondensowanej formie.

Każdego dnia epidemii dzieje się bardzo wiele, a co kilka dni rządzący wprowadzają kolejne rygorystyczne zmiany, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa. Dzisiejszy dzień przyniósł właśnie kolejną listę obostrzeń. Chodzi m.in. o zakaz zgromadzeń przekraczających 2 osoby oraz ograniczenia w przemieszczaniu się. Zmian jest o wiele więcej, a pełną listę można znaleźć w naszym artykule.

Liczba zakażeń koronawirusem z Wuhan wciąż rośnie w Polsce i na świecie. Choć u nas przyrost ten nie jest tak dramatyczny, jak we Włoszech, to niestety z niemal z dnia na dzień statystyki zachorowań są coraz wyższe. We wtorek, na godzinę publikacji artykułu, zanotowano 884 zakażenia, w tym 10 osób zmarło. Dziś niestety odeszły kolejne 2 osoby, a 135 nowych osób powiększyło grupę zakażonych. Więcej szczegółów na ten temat, wraz z mapą i wykresem statystyk w naszym artykule.

Tymczasem opublikowano pierwsze dane z europejskiej gospodarki, które zbierane były już w czasie trwania epidemii na europejskim kontynencie. Niestety, wszystko na to wskazuje, że europejska gospodarka znajduje się w stanie „śmierci klinicznej”.

Niestety, koronawirus zmienia nasz świat. Najświeższym przykładem są decyzje banków o przyznawaniu kredytów. Choć oficjalne informacje udzielane przez banki są bardzo ostrożne, to wiemy już o pierwszym banku, który wprowadził obostrzenia.

A o tym, jak koronawirus zmieni nasz świat na trwałe pisze w ciekawym artykule analityk Bankier.pl Michał Żuławiński.

Na końcu artykułu jak zwykle sekcja "Jest życie poza koronawirusem".

Koronawirus w Polsce i na świecie

18:15 Do 6820 wzrosła liczba zmarłych Włochów zakażonych koronawirusem

We Włoszech nie widać poprawy. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarły 743 osoby zakażone koronawirusem - podała we wtorek Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł tym samym do 6820.

18:54 Zakaz ruchu lotniczego wydłużony

Zakaz międzynarodowych i krajowych lotniczych połączeń pasażerskich został wydłużony do 11 kwietnia - wynika z opublikowanego we wtorek w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów.

18:30 UE kupuje maseczki i kombinezony, ale Polska nie skorzysta

Maski, rękawiczki, gogle, osłony twarzy i kombinezony trafią wkrótce do państw UE. KE poinformowała, że dostała oferty w organizowanym przez siebie unijnym przetargu na sprzęt ochronny. Polska nie będzie mogła skorzystać, bo za późno dołączyła do mechanizmu zakupów.

18:24 Pentagon: Epidemia może potrwać do lipca

Najwyższy rangą dowódca sił zbrojnych USA gen. Mark Milley ocenił, że biorąc pod uwagę doświadczenia innych państw, epidemia nowego koronawirusa może potrwać do lipca. Także szef Pentagonu Mike Esper mówi o przygotowaniach na "kilka miesięcy".

17:56 WIG20 nie wykorzystał szansy. Wzrosty LPP i KGHM-u

Po silnych spadkach w poniedziałek, we wtorek na GPW wróciła zieleń. Patrząc na inne rynki, WIG20 i tak wypadł jednak dziś blado. W składzie indeksu mocne wzrosty notowały papiery LPP i KGHM, w dół poszło zaś CCC.

17:47 Linie lotnicze w USA całkowicie zawieszą połączenia?

Liniom lotniczym w USA coraz mniej opłaca się utrzymywać jakiekolwiek połączenia i skłaniają się do całkowitego wstrzymania lotów. Czekają jednak na decyzje rządu, licząc na lepszą pozycję negocjacyjną w sprawie pomocy finansowej.

17:46 Olimpiada w Tokio przełożona

Decyzja o przełożeniu igrzysk zapadła we wtorek po telefonicznych konsultacjach japońskich organizatorów i władz, z premierem Shinzo Abe na czele, z przewodniczącym MKOl Thomasem Bachem. Powodem jest szerzący się na świecie koronawirus.

16:55 Witek o obradach Sejmu podczas pandemii. Opozycja: to fikcja

Na sali plenarnej ma być ograniczona liczba posłów - przedstawiciele każdego klubu i koła; pozostali posłowie mają mieć możliwość udziału w posiedzeniu zdalnie; również zdalne ma być głosowanie - mówiła marszałek Elżbieta Witek o projektowanych.

14:45 Facebook, Apple Tv, Disney+, Prime Video obniżają jakość

Facebook, Instagram, Apple TV, Disney+, Prime Video obniżają jakość transmisji i tym samym dołączają do Netflixa i YouTube. Koronawirus w krajach europejskich spowodował większe korzystanie z internetu - sieci są przeciążone.

14:40 Wizz Air zamyka bazy operacyjne w Polsce

Węgierski Wizz Air w związku z pandemią koronawirusa, zamyka wszystkie bazy operacyjne w Polsce; ponowne ich otwarcie ma nastąpić 1 maja br. - poinformowała spółka. Przewoźnik ma pięć baz operacyjnych: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

13:50 CCC w coraz większych tarapatach finansowych

CCC było jednym z przykładów ogromnego sukcesu zarówno biznesowego, jak i giełdowego. Obuwniczy gigant jednak już w 2018 roku zaczął mieć problemy z rentownością, a gdy przyszedł kryzys, najpierw ogłosił awaryjną emisję akcji, teraz zaś, że nie spłaci części zobowiązań.

13:36 Lewiatan: Bez wsparcia bezrobocie wzrośnie nawet do 10 proc.

Problemy takich branż jak automotive, turystycznej, usług czy handlu w związku z pandemią będą skutkowały falą zwolnień w najbliższych miesiącach - uważa Konfederacja Lewiatan. Bezrobocie może wzrosnąć do 10 proc., jeśli firmy nie dostaną wsparcia.

12:30 Biedronka wprowadza przerwy techniczne i pierwszeństwo dla seniorów

Coraz więcej odnotowanych zachorowań na koronawirusa powoduje konieczność podjęcia dodatkowych działań. Biedronka wprowadza przerwy techniczne w większości sklepów w Polsce. Sieć zadba również o bezpieczeństwo seniorów.

12:04 Kredyt studencki. Można go odroczyć lub zmniejszyć ratę

Osoby, u których pojawiły się problemy ze spłatą kredytu studenckiego, mogą złożyć w banku wniosek o zawieszenie spłat lub zmniejszenie raty do 20 proc. miesięcznego dochodu - radzi resort nauki.

10:58 Powstaje lista oszustów. Rząd i telekomy biorą się za wyłudzenia "na koronawirusa"

Ministerstwo Cyfryzacji, NASK i Urząd Komunikacji Elektronicznej razem z Orange Polska, Polkomtelem, P4 i T-Mobile zajmą się wyłudzaczami danych i pieniędzy. Walka z pandemią przenosi się do sieci – powstanie lista oszustów "na koronawirusa".

10:52 Naukowcy: Opracowaliśmy szybką metodę testowania szczepionek przeciw koronawirusowi

Naukowcy ze szkoły medycznej Duke-NUS w Singapurze twierdzą, że opracowali sposób śledzenia zmian genetycznych wywoływanych przez szczepionki przeciw koronawirusowi, co skraca ich testowanie z wymaganych zwykle miesięcy do kilku dni.

10:08 Francja szykuje się do nacjonalizacji przedsiębiorstw

Minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire podał we wtorek, że rząd opracował listę firm, które mogą potrzebować pomocy od państwa - od zastrzyku kapitału po całkowitą nacjonalizację.

09:50 Koronawirus. Polacy wydali prawie tyle, ile przed świętami

W dniach 9-15 marca wartość koszyka zakupów FMCG w Polsce wzrosła o 57 proc. rdr, osiągając wartość zbliżoną do szczytów sprzedaży typowych dla okresu przedświątecznego - wynika z analizy Nielsena.

09:47 Przez koronawirusa branża kwiaciarska pada

Mamy dużo surowców rolniczych, zboża, produktów mlecznych i żywności nie zabraknie, ale na koronawirusie ucierpiała już branża kwiaciarska, która pada - podkreślił we wtorek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

09:45 Polski prototyp respiratora z drukarki 3D. Koszt VentilAid to 200 zł

"Respirator ostatniej szansy", czyli sprzęt wspomagający oddychanie, zaprojektowali inżynierowie jednej z krakowskich firm. Zastrzegają, że nie zastąpi on profesjonalnego urządzenia; może być jednak pomocny w krajach, w których sytuacja w służbie zdrowia jest trudna.

09:01 Złoty podnosi się z wieloletnich minimów

Wtorkowy poranek przyniósł korektę poniedziałkowego osłabienia złotego . Nie zmienia to jednak faktu, że euro, dolar i frank wyceniane są blisko wieloletnich minimów.

08:51 Fed sięga po radykalne metody walki z recesją. Czy to wystarczy?

Amerykański bank centralny wykonał drastyczny ruch, wyznaczając prawdopodobnie standard dla innych banków centralnych na świecie – zdecydował o nieograniczonym skupie obligacji skarbowych i hipotecznych oraz wprowadził bezpośrednie finansowanie zdecydował o nieograniczonym skupie obligacji skarbowych i hipotecznych oraz wprowadził bezpośrednie finansowanie dużych firm i pośrednie finansowanie małych firm.

07:12 Emilewicz: Na pewno czeka nas poważny kryzys

Na pewno czeka nas poważny kryzys, będzie zupełnie inny niż dotychczasowe - mówi we wtorkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej" minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

06:58 Koronawirus a pensje nauczycieli

Samorządy szykują tabelki, w których nauczyciele będą wpisywać, czy w danym dniu pracowali, czy tylko pozostawali w gotowości. Codzienne wysyłanie wiadomości do rodziców może ich uchronić przed obniżeniem uposażenia - pisze wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna”.

06:56 Koronawirus? Minister: Trzynastki i czternastki niezagrożone

Świadczenia dla seniorów nie są zagrożone i będą wypłacone - mówi we wtorkowym "Super Expressie" wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

06:00 Pierwszy ranking lokat rocznych po obniżce stóp NBP. Są zmiany w czołówce

Pierwszy ranking lokat od ogłoszenia decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych nie wydał jednoznacznego werdyktu. Kierunki zmian podzieliły się po równo – wzrosty to głównie domena lokat bez dodatkowych warunków, natomiast cięcia obniżyły zyski depozytów z tak zwanymi haczykami.

Jest życie poza koronawirusem

17:24 Kęty: zysk netto może wzrosnąć o 21 proc. rdr

Kęty szacują, że zysk netto grupy w I kwartale 2020 r. wyniesie ok. 70 mln zł, co oznacza wzrost o 21 proc. rdr - podała grupa w komunikacie. Kęty nie odnotowały istotnego wpływu skutków pandemii koronawirusa na działalność operacyjną i sytuację.

15:24 Sąd ogłosił upadłość Elektrobudowy

Sąd Rejonowy w Katowicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy - poinformowała spółka w komunikacie. I to nie jest efekt koronawirusa.

14:14 Ten Square Games chce rozwijać portfolio gier

Ten Square Games wśród wyzwań na 2020 rok wymienia wzmocnienie zespołu, dalszy rozwój i ulepszanie obecnych gier, rozwój portfolio, otwarcie biura w Warszawie i akwizycje - poinformował wiceprezes spółki Arkadiusz Pernal.

13:54 Asseco Poland chce wejść na rynek w Niemczech

Asseco Poland planuje wejść na rynek rozwiązań informatycznych w sektorze bankowym w Niemczech, poprzez współpracę z lokalnym partnerem - poinformował prezes Adam Góral. Ze względu na pandemię COVID-19 grupa wstrzymała działania akwizycyjne.

12:20 "Gwint" dostępny na urządzeniach z systemem Android

Gra "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" jest od wtorku dostępna na urządzeniach z systemem Android - podał CD Projekt Red w komunikacie prasowym.

10:09 Zmarł Albert Uderzo - twórca komiksów o Asteriksie

Zmarł Albert Uderzo, słynny francuski rysownik pochodzenia włoskiego, twórca komiksów o Asteriksie - poinformowała jego rodzina, na którą powołuje się agencja AFP. Rysownik zmarł we wtorek. Miał 92 lata.

10:05 Ostatnie dobre dane z polskiego rynku pracy?

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2020 r. wyniosła 5,5 proc. i nie zmieniła się względem stycznia. Ze względu na koronawirusa, kolejne raporty mogą być już dużo gorsze.

06:00 Upadłość konsumencka stała się prostsza

Wina dłużnika nie będzie już przeszkodą w ogłoszeniu upadłości, zasady bankructwa będą takie same dla konsumentów i drobnych przedsiębiorców.

