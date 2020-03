Będzie trudniej o kredyty. Pierwsze banki zmieniają zasady (przez koronawirusa)

Banki będą reagować na drastyczne pogorszenie koniunktury wynikające z epidemii. Z informacji uzyskanych przez Bankier.pl wynika, że ograniczenia już dotykają starających się o kredyty gotówkowe, chociaż oficjalnie kredytodawcy unikają jednoznacznych deklaracji.

Alior Bank poinformował pośredników kredytowych, że na kredyt gotówkowy nie będą mogli liczyć m.in. klienci zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych i pracujący w wybranych branżach (m.in. turystycznej, odzieżowej, gastronomii). Taką informację redakcja otrzymała od jednego z czytelników.

Bank poproszony o komentarz nie odniósł się do polityki kredytowej obowiązującej w kredytach gotówkowych. Poinformował natomiast, że dostosowuje ofertę dla przedsiębiorców do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Banki nie będą ryzykować

„W najbliższych dniach wdrożymy rozwiązania ułatwiające pozyskanie finansowania dla klientów z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Oferta powstaje na podstawie nowej umowy z BGK, który zwiększy do 80 proc. zabezpieczenie kredytu gwarancją de minimis i dodatkowo wydłuży ją do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych. Gwarancja jest darmowa. Dzięki temubędzie mógł wesprzeć przedsiębiorstwa z branż, które są zagrożone w okresie epidemii. Zwiększona gwarancja przeznaczona jest dla wszystkich firm o statusie MŚP, które do tej pory spełniały kryteria określone w programie gwarancji de minimis, niezależnie od branży. Sama branża, w jakiej działa nasz klient, nie jest dla nas wyznacznikiem jego zdolności kredytowej” – czytamy w komentarzu przesłanym przez biuro prasowe instytucji.

Zaostrzenie warunków kredytowania nie będzie zaskoczeniem w świetle prognoz mówiących o załamaniu koniunktury w wielu działach gospodarki. Banki będą unikać ryzyka i zahamują akcję kredytową w branżach, które w tej chwili znajdują się w największych tarapatach. Taka sytuacja potrwa nie tylko przez czas obowiązywania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, ale zapewne znacznie dłużej, jeśli nie pojawią się specjalne rozwiązania pomocowe i bodźce zachęcające banki do zwiększenia aktywności.

Zapytaliśmy największe instytucje na polskim rynku o wprowadzane ograniczenia w udzielaniu kredytów dla konsumentów i przedsiębiorstw. Jednoznacznie do kwestii kredytów gotówkowych odniósł się. "Bank nie wprowadził ograniczeń w polityce kredytowej dotyczącej kredytów konsumpcyjnych" - wskazano w komentarzu. Podobne informacje przekazałoraz

Inne instytucje, które do czasu publikacji przesłały stanowisko, wyrażają się na ten temat ostrożnie. „Jak każdy bank ustalamy zasady polityki kredytowej w odniesieniu do sytuacji rynkowej i przepisów prawa bankowego. Obecnie podchodzimy do niektórych kredytów bardziej konserwatywnie. Liczymy, że przepisy obowiązujące banki zmienią się na tyle, żeby odpowiednio chronić interes kredytobiorców i kredytodawców” – poinformował w przesłanym redakcji oświadczeniu mBank.

"Monitorujemy sytuację klientów, rozwój epidemii i sytuację gospodarczą. Bank rozważa różne scenariusze i nie wyklucza również zmian w polityce kredytowej" - wskazuje biuro prasowe Citi Handlowego.

"Na sytuację reagujemy na bieżąco, elastycznie dopasowując warunki kredytowania, podobnie jak wcześniej. Oceniamy zdolność kredytową każdego klienta w oparciu o jego bieżącą sytuację finansową i przyszłe możliwości spłaty zobowiązania. W obecnie prowadzonej akcji kredytowej bierzemy pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą i prognozę na temat jej kondycji w najbliższych miesiącach. Warto podkreślić, że klienci, którzy odczuwają problemy finansowe z powodu skutków COVID-19, mogą skorzystać z możliwości odroczenia spłaty raty kapitałowej, natomiast nie powinni zaciągać kolejnych zobowiązań nawet jeśli mają taką możliwość, aby nie pogłębiać swoich problemów" - komentuje Wioletta Pawińska, lider obszaru finansowania potrzeb klientów indywidualnych w Santander Bank Polska.

PKO BP wskazuje, że "ocenia zdolność kredytową indywidualnie, uwzględniając sytuację ekonomiczno-finansową klienta i sytuację gospodarczą w kraju. Ocena ryzyka kredytowego jest zindywidualizowana, niezależna dla każdego wniosku kredytowego."

