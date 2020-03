Rząd wprowadza ograniczenia w poruszaniu się. Kwarantanna zaostrzona

Rząd na posiedzeniu sztabu kryzysowego podjął decyzje o zaostrzeniu środków bezpieczeństwa podczas panującej pandemii koronawirusa. Od 25 marca do 11 kwietnia obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się poza niezbędnymi sytuacjami.

Pandemia koronawirusa z dnia na dzień przybiera na sile. Coraz więcej państw decyduje się na zaostrzenie kwarantanny i zamknięcie swoich obywateli w domach. Na taki krok zdecydowały się m.in. Francja, Belgia czy Włochy, gdzie niestety mieszkańcy niechętnie stosują się do nowych przepisów i nagminnie je łamią.

Teraz podobną decyzję podjął polski rząd i wprowadził ograniczenia w poruszaniu się. "Musimy dalej ograniczać zgromadzenia do absolutnego minimum; nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby z wyłączeniem rodzin" - mówł na konferencji premier Morawiecki.

Nowe przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z członkami najbliższej rodziny, a także z osobami, z którymi pozostajesz w stałym pożyciu. pic.twitter.com/uLrwzV3sXM — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 24, 2020

Ograniczenia w transporcie publicznym

Premier zapowiedział ograniczenie w przemieszczaniu się i korzystaniu z transportu miejskiego. Zaapelował też, by z tych rozwiązań korzystali ludzie, którzy muszą dostać się do pracy. "Będą ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej - tylko miejsca siedzące, podzielone przez dwa; w tramwaju czy autobusie i wszystkich środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku, musi być dystans".

Wprowadzamy ograniczenia liczby pasażerów w transporcie zbiorowym. pic.twitter.com/5cUfRvWVyx — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 24, 2020

Kiedy można wyjść z domu

"Jeżeli nie ograniczymy zgromadzeń do zera, nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć. Będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza potrzebnymi sytuacjami, gdy idziemy do pracy, sklepu, apteki" - podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Zakaz nie obejmuje również pomocy osobom najbliższym. "Ten zakaz nie obejmuje pomocy najbliższym i osób, z którymi mieszkamy w sposób bezpośredni. Więc pomoc osobom starszym, osobom najbliższym, jest jak najbardziej dozwolona. Tutaj myślę, że wszyscy tak naprawdę rozumiemy, jaka jest intencja wprowadzenia takich bardzo ostrych reguł. Wszyscy wiemy też, jak wygląda łamanie tych reguł. Myślę, że więcej osób będzie reagowało również na sytuacje ewidentnie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem" - powiedział minister.



"Takie sytuacje niezbędne, jak wyprowadzenie psa czy po prostu przejście się - oczywiście są dla naszego zdrowia psychicznego również potrzebne - to nie oznacza, że mamy się gromadzić na placach, to nie oznacza, że mamy iść na plac zabaw z dziećmi, to nie oznacza, że mamy pójść na bulwary i wspólnie grillować ze znajomymi" - dodał Szumowski. "Nie ma uzasadnienia epidemicznego wydzielania całych sektorów, czy obszarów Polski i blokowania ich w jakikolwiek sposób" - powiedział.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą także zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pilnować zakazu będzie policja

Minister zdrowia poinformował, że oceny zgodności zachowania z rozporządzeniem będzie dokonywała policja. "Na bieżąco policja będzie oceniać działania, czy jest to pójście na plac w celu spotkania towarzyskiego, czy to jest zgromadzenie się na placu zabaw z dziećmi - takie działania są niedopuszczalne, one narażą nas wszystkich, życie naszych najbliższych, ale też życie służb na zagrożenie" - mówił Szumowski.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że w ostatnich 24 godzinach policja skontrolowała około 90 tys. osób pozostających w kwarantannie. Podkreślił, że liczba osób objętych kwarantanną będzie rosła, wskazywał też, że w Polsce mamy około 100 tys. policjantów.

"Poprosiliśmy wojsko, poprosiłem pana ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o uczestnictwo wojska w różnego rodzaju działaniach weryfikujących. Już Wojska Obrony Terytorialnej, ale też wojska operacyjne uczestniczą, pomagają policji coraz bardziej w tych działaniach" - mówił szef rządu.

Ponadto - jak podkreślił Morawiecki - wdrażane są rozwiązania elektroniczne, które pozwalają badać, czy Polacy przestrzegają kwarantanny.

Zakaz zgromadzeń a kościół

Minister Szumowski poinformował również, że do pięciu osób może uczestniczyć w obrzędach liturgicznych, m.in. w mszach świętych i pogrzebach. Zaznaczył, że do tego limitu nie wlicza się osób sprawujących te obrzędy - kapłanów czy np. osób z zakładów pogrzebowych. "To jest bardzo duże ograniczenie, ale myślę, że niezbędne, abyśmy mogli funkcjonować i chronić siebie wzajemnie" - dodał.

Galerie handlowe, restauracje, kina nadal zamknięte

Dotychczasowe ograniczenia w funkcjonowaniu m.in. galerii handlowych, restauracji czy miejsc rozrwyki (kin, teatrów, muzeów) zostają utrzymane. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy. Wyłączone są z niej jedynie osoby, które podróżują w związku z pracą lub służbą.

Premier: Nie ma powodu przesuwać wyborów

Pytany na zdalnej konferencji prasowej, czy kolejne wprowadzane obostrzenia wpływają na datę wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja, Morawiecki odpowiedział: "Nie, nie wpływają. Po to wdrażamy różnego typu obostrzenia, by po najbliższych paru tygodniach móc przedstawić sytuację taką, aby Polacy mogli wrócić do pracy".

"Ja nie widzę powodu dzisiaj, żeby egzaminy maturalne czy wybory prezydenckie się nie odbywały. Oczywiście zachowanie dystansu, wszystkie przepisy, które będą obowiązywały, muszą być zachowane" – dodał.

"Chcemy, żeby po świętach Wielkanocnych sytuacja epidemiologiczna była taka, żeby Polacy mogli wrócić do pracy. Chcemy, żeby się odbyły egzaminy maturalne, egzaminy ósmoklasisty, żeby życie wróciło do pewnej >>nowej normalności<<" – powiedział Morawiecki.

Dodał, że "pewnie nic nie będzie identycznie jak przed koronawirusem" i do czasu, gdy będzie dostępna szczepionka, "będziemy musieli się bardzo mocno wystrzegać takich zachowań, które wcześniej były naturalne".

Wyraził przekonanie, że nowe warunki sanitarne i dezynfekcja – przemywanie poręczy, uchwytów w środkach komunikacji publicznej i budynkach, przycisków w windach i w bankomatach przyniosą efekty i po Wielkanocy, wypadającej w tym roku w połowie kwietnia, "będziemy mogli w nowych okolicznościach sanitarnych budzić się do normalnego życia zawodowego".

, że rozważane są różne warianty dotyczące sytuacji epidemicznej, w tym możliwość wprowadzenia innych ograniczeń niż obowiązujące dotychczas. W podobnym tonie wypowiadał się również minister Gowin, mówiąc "W mojej ocenie, w sytuacji, gdy pogoda się trochę poprawia, coraz więcej osób wylega chociażby na bulwary Wisły w Krakowie, w Warszawie potrzebne będzie jednak wprowadzenie restrykcji, które pozwolą nam nadal utrzymywać tę niską krzywą wzrostu zachorowań".

Polski rząd wprowadził 20 marca stan epidemii. Zamknięcie szkół zostało wydłużone do Wielkanocy, wzrosła również kara za złamanie kwarantanny - z 5 tys. zł na 30 tys. zł.

DU