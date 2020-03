WIG20 nie wykorzystał szansy. Wzrosty LPP i KGHM-u

Po silnych spadkach w poniedziałek, we wtorek na GPW wróciła zieleń. Patrząc na inne rynki, WIG20 i tak wypadł jednak dziś blado. W składzie indeksu mocne wzrosty notowały papiery LPP i KGHM, w dół poszło zaś CCC.

WIG20 zyskał na wtorkowej sesji 3,2 proc. Teoretycznie to mocny wzrost, warto jednak pamiętać, że indeks tylko wczoraj stracił 5,6 proc., a licząc od początku roku, jest już 32 proc. pod kreską. Dodatkowo warto zauważyć, że Polska giełda pozostawała dziś w tyle za innymi rynkami. S&P500 czy DAX rosły we wtorek o blisko 9 proc., francuski CAC i węgierski BUX o 6 proc. Na tym tle 3,2 proc. indeksu WIG20 należy uznać za rozczarowanie, wynik ten należał bowiem do najgorszych w Europie. Względnie słabo wypadły też inne główne indeksy GPW: WIG zyskał 2,7 proc., mWIG 1,5 proc., a sWIG ledwie 1,1 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 909 mln zł, a więc drugi raz z rzędu nie przekroczyły miliarda (co dotychczas podczas tej bessy się nie zdarzało).

Dzisiejsza słabość GPW to być może efekt dodatkowych restrykcji nałożonych na obywateli przez rząd w celu zapobiegania szerzenia się koronawirusa. To właśnie na moment wystąpienia premiera Morawieckiego przypada dzisiejsza korekta na głównych indeksach GPW. Być może inwestorzy boją się, że kolejne fabryki będą zamykane, bądź że koronawirusowe zamknięcie potrwa dłużej niż zakładali.

Należy też zauważyć, że po silnych spadkach przełomu lutego i marca polska giełda wpadła w miejsce, z którego nie bardzo wie, w którą stronę podążyć. Na przemian obserwujemy sesje mocnych spadków i wzrostów. To jednak sytuacja charakterystyczna dla okresów bessy, gdy rośnie zmienność, a nastroje łatwo zmieniają się ze skrajności w skrajność. Wystarczy powiedzieć, że w marcu WIG20 tylko jedną sesję zakończył zmianą o mniej niż 1,5 proc. W sumie na 22 ostatnie sesje aż 13 zakończyło się ruchem o ponad 3 proc.

W skladzie WIG20 mocne wzrosty notowały dziś akcje LPP (+10,2 proc.), KGHM (+7,0 proc.) oraz Play (+5,6 proc.). W sumie jednak aż 16 komponentów tego indeksu znalazło się ponad kreską. Wśród spadkowiczów znaleźli się kosmetycznie tracące PGNiG (-0,1 proc.) oraz Alior, Santander i CCC z około 2-proc. stratami. Szczególnie warto zwrócić uwagę na CCC, które poinformowało, że nie spłaci części zobowiązań. To kolejny sygnał wskazujący na trudną sytuację finansową spółki.

W drugiej linii, czyli składzie mWIG40, mocne wzrosty notowali producenci gier. 10,7 proc. zyskało Ten Square, 8,4 proc. PlayWay, a 6,3 proc. 11bit. W sWIG-u o 21 proc. w górę poszło CI Games, które nie wyklucza premiery nowej gry jeszcze w tym roku . Indeks WIG-Games był zresztą - obok WIG-Odzież - najmocniejszym indeksem branżowym na GPW - zyskał 7,1 proc. Przypomnijmy, że pandemia zwiększa zainteresowanie grami komputerowymi

Na szerokim rynku warte uwagi były 45-proc. spadki Elektrobudowy. Spółka poinformowała dziś, że sąd ogłosił jej upadłość. O 11,5 proc. w górę szła z kolei Lena. Spółka poinformowała, że chce wypłacić 0,3 zł dywidendy na akcje. To oznaczałoby stopę przewyższającą 10 proc.

Adam Torchała