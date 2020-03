Powstaje lista oszustów. Rząd i telekomy biorą się za wyłudzenia "na koronawirusa"

Walka z pandemią przenosi się do sieci – powstanie lista oszustów "na koronawirusa". Ministerstwo Cyfryzacji, NASK i Urząd Komunikacji Elektronicznej razem z Orange Polska, Polkomtelem, P4 i T-Mobile zajmą się wyłudzaczami danych i pieniędzy.



- Odpowiedzialne za to służby reagują na bieżąco. W najbardziej drastycznych przypadkach oszuści muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną. Chodzi o to, by jak najlepiej chronić obywateli przed naciągaczami, którzy pod pretekstem walki z epidemią dopuszczają się przestępstw – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Ministerstwo cyfryzacji, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa i Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisali porozumienie z operatorami telekomunikacyjnymi:

Orange Polska,

Polkomtel,

P4,

T-Mobile Polska.

Współpraca dotyczy ochrony użytkowników przed stronami wyłudzającymi dane, które w konsekwencji może prowadzić do utraty kontroli nad rachunkiem bankowym i stratą pieniędzy. Instytucje podejmują się wspólnego działa ze względu na stan epidemii w Polsce.

Podejrzane strony

Lista wyłudzaczy danych osobowych jest publiczna i dostępna dla każdego na stronie hole.cert.pl. Trafią na nią strony zawierające fałszywe informacje oraz zostaną zablokowane. Podejrzaną witrynę można zgłosić:

korzystając z formularza na stronie - https://incydent.cert.pl/domena,

wysyłając wiadomość na adres - cert@cert.pl.

Przesyłają informacje o możliwości zaszczepienia na SARS-CoV-2 za dopłatą 70 zł, konieczności zapisania się na wparcie żywieniowe czy oferują sprzedaż maseczek i innych środków do walki z wirusem. Złodzieje podszywają się pod ekipy do rzekomej dezynfekcji pomieszczeń. O tym, jak nie stracić pieniędzy podczas epidemii pisaliśmy tutaj.

DF