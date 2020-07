Mocne odbicie "koronaspółek". WIG20 osłabł

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Po gwałtownych spadkach w czwartek w piątek główne indeksy warszawskiej giełdy próbowały odrabiać straty. Spore sukcesy osiągnęły w tym małe spółki, duże - mimo początkowych wzrostów - zawiodły.

Czwartkowa sesja była fatalną dla drobnych inwestorów. WIG20 stracił 3,4 proc., ale im dalej w las, tym gorzej (mWIG40 poszedł w dół o 4,6 proc., sWIG80 stracił 5,40 proc.). Prawdziwy dramat rozegrał się jednak na rynku NewConnect. NCIndex - główny indeks małej giełdy - stracił aż 15 proc. Była to najgorsza sesja w 13-letniej historii NewConnectu.

Piątek rozpoczął się od mocnych wzrostów. Przed południem WIG20 należał nawet do najmocniejszych indeksów Starego Kontynentu i rósł o ponad 1 proc. W Europie także przeważała zieleń i to mimo fatalnych odczytów PKB za II kwartał. Gospodarki Belgii i Włoch skurczyły się o 12 proc. względem poprzedniego kwartału, we Francji i Portugalii spadek ukształtował się na poziomie ok. 14 porc., w Hiszpanii przekroczył 18 proc. Warto jednak dodać, że na europejskich indeksach mocna czerwień przeważała już w czwartek (po danych z Niemiec), przez co w piątek łatwiej było o wzrosty. Szczególnie że do poprzednich spadków nie dołączyli Amerykanie, a dobre wyniki bigtechów pozwoliły nawet zamknąć Nasdaqowi sesję na plusie.

Z czasem jednak nastroje na zachodnich rynkach i na polskich blue chipach zaczęły się psuć. W efekcie WIG20 zakończył dzień jedynie 0,25 proc. ponad kreską, co w kontekście wczorajszych spadków należy uznać za wynik bardzo słaby.

Gwiazdą indeksu była JSW, która urosło o 7,4 proc. W ciągu dnia równie mocne wzrosty notowało i CCC, ale zakończyło dzień "ledwie" 2,3 proc. na plusie. Na wzrostowym podium znalazło się także Dino ze wzrostem o 3,8 proc.

Po spadkowej stronie brakowało mocnych ruchów, ale czerwień zanotowało wiele ważnych dla indeksu spółek z bankami na czele. W sumie o ponad 1 proc. szły w dół akcje Lotosu, mBanku i Cyfrowego. Nasłabiej wypadło PGNiG, które straciło aż 1,8 proc. Spółka szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. na 5,14 mld zł wobec 0,27 mld zł przed rokiem.

Im dalej w las, tym jednak więcej zieleni. Indeks średnich spółek, czyli mWIG40, poszedł w górę o 1,7 proc., sWIG80 zyskał aż 4,1 proc. W efekcie WIG znalazł się 0,9 proc. ponad kreską. Obroty na szerokim rynku wyniosły niemal dokładnie 1 mld zł.

Uwagę inwestorów znów przykuwały spółki koronawirusowe. To one doświadczyły w czwartek gwałtownej przeceny i w piątek lizały rany po tamtych spadkach. mWIG napędzany był przez Biomed (+28 proc.) i Mercatora (+10 proc.). W sWIG-u prym wiedli Cormay (+25 proc.) i XTB (+17 proc.), a kolejną udaną sesję zaliczyło także DataWalk (+16,5 proc.), które poinformowało wcześniej o koronawirusowym kontrakcie w Stanach Zjednoczonych. Przeszło 20-proc. wzrosty na szerokim rynku notowali także Cosmed, Exol i Harper.

Jeszcze większe wzrosty obserwowaliśmy na rynku NewConnect. NCIndex, po fatalnej czwartkowej sesji, odrobił część strat rosnąc aż o 9,4 proc. i notując najlepszą sesję w tym roku. Wśród liderów wzrostów znaleźli się m.in. 4mass (+42 proc.), Biomass (+31 proc.), Boruta (+24 proc.), czy Aquatech (+25 proc.).

Sporym echem na giełdzie odbiła się także historia Gaming Factory. Notowania spółki zostały zawieszone przez KNF za brak raportu za I kwartał 2020, ta z kolei utrzymuje, iż raportu publikować nie musiała. My w całym zamieszaniu zwracamy uwagę na rozczarowujące podejście niedawnego debiutanta do kwestii relacji inwestorskich.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3174,32 -1,06 -4,12 -1,85 -8,44 -15,24 DAX Niemcy 12313,36 -0,54 -4,09 0,02 1,02 -7,06 FTSE 100 W.Brytania 5924,59 -1,09 -3,25 -3,97 -21,91 -21,45 CAC 40 Francja 4783,69 -1,43 -3,49 -3,09 -13,32 -19,98 IBEX 35 Hiszpania 6877,40 -1,70 -5,72 -4,90 -23,34 -27,98 FTSE MIB Włochy 19091,93 -0,71 -4,90 -1,46 -10,78 -18,78 ASE Grecja 617,61 -0,20 -2,63 -3,33 -31,37 -32,62 BUX Węgry 34691,74 -0,30 -1,19 -3,14 -14,90 -24,72 PX Czechy 882,67 0,65 -3,62 -3,85 -16,47 -20,88 RTS INDEX (w USD) Rosja 1234,44 0,17 -1,71 1,80 -9,24 -20,30 BIST 100 Turcja 1126,90 -0,76 -99,05 -3,29 10,39 -1,52 WIG 20 Polska 1767,54 0,25 -2,36 0,50 -22,39 -17,79 WIG Polska 50468,16 0,89 -2,33 1,81 -15,42 -12,73 mWIG 40 Polska 3563,59 1,71 -2,26 2,74 -9,85 -8,82 Źródło: PAP

Adam Torchała