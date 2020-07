GPW zawiesza obrót akcjami i prawami do akcji Gaming Factory na wniosek KNF

fot. Robert Gardziński / FORUM

W związku z żądaniem zgłoszonym przez KNF zarząd giełdy postanowił zawiesić na głównym rynku GPW obrót akcjami oraz prawami do akcji Gaming Factory - podała giełda w uchwale zarządu. KNF poinformowała, że powodem zawieszenia jest brak przekazania przez spółkę raportu za pierwszy kwartał 2020 r.

Komisja poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami spółki zobowiązane były do przekazania do publicznej wiadomości raportów za pierwszy kwartał 2020 r. do dnia 29 lipca 2020 r.

Producent gier Gaming Factory zadebiutował na GPW 23 lipca. (PAP Biznes)

kuc/ osz/