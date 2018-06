Złoty w odwrocie. WIG20 najniżej od ponad roku

Trwa ucieczka kapitału z rynków wschodzących. Zmiana polityki banków centralnych w połączeniu z eskalacją wojny handlowej szkodzi polskiemu złotemu i warszawskiej giełdzie. Dolar znów kosztuje ponad 3,70 zł, zaś WIG20 spadł do najniższego poziomu od lutego 2017 roku.

O 9:40 dolar drożał o przeszło 1,5 grosza, osiągając cenę 3,70 zł. Wcześniej amerykańska waluta kosztowała nawet 3,72 zł. Tylko przez ostatnie cztery sesje „zielony” zyskał ok. 10 groszy i jego notowania niemal wyrównały szczyty z końcówki maja.

Spadkową passę kontynuowała warszawska giełda. WIG20 po 40 minutach handlu zniżkował o 1,2% po spadku o 2,36% w poniedziałek. W ten sposób flagowy indeks warszawskiej giełdy znalazł się na najniższym poziomie od 16 miesięcy, od początku roku tracąc już blisko 14%.

Przyczyn odwrotu polskich aktywów trzeba szukać poza granicami Polski. Na światowych rynkach finansowych nasilają się obawy przed eskalacją wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W piątek prezydent USA Donald Trump oficjalnie ogłosił decyzję o nałożeniu dodatkowych ceł na wartą 50 mld dol. część importu z Chin. Dziś w nocy pojawiła się kolejna groźba prezydenta Trumpa, który zagroził Chinom wprowadzenie dodatkowych 10 proc. ceł na kolejne importowane towary chińskie wartości 200 mld dolarów

Do przeceny akcji i walut krajów wschodzących przyczynia się także polityka największych banków centralnych . W ubiegłym tygodniu amerykańska Rezerwa Federalna dokonała kolejnej podwyżki stóp procentowych i zapowiedziała dwie kolejne jeszcze w tym roku. Dzień później Europejski Bank Centralny zapowiedział zakończenie procederu „drukowania pieniądza” (QE) do końca grudnia . Oznacza to w perspektywie kolejnych miesięcy mniej łatwego pieniądza, który mógłby trafić na rynki wschodzące.

Przecena akcji nie dotyczy tylko Polski. W Szanghaju indeks B-Shares zaliczył spadek aż o 5,36%, zaś hongkoński Hang Seng zalicza obniżkę o 2,7%. W Europie DAX rozpoczął dzień od zjazdu o 1,5%. Pozostałe główne indeksy na Starym Kontynencie notowały straty rzędu 1%.

