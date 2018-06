Mocne spadki na GPW. CD Projekt kontynuuje passę

WIG20 spadł w poniedziałek na zamknięciu o ponad 2 proc. Pozostałe główne indeksy na GPW również odnotowały mocne zniżki. Spadkom wśród blue chipów przewodziła JSW, a wzrostom - piątą sesję z rzędu - CD projekt.

WIG20 spadł na zamknięciu o 2,36 proc. do 2150 pkt. Dzienne minimum WIG20 w poniedziałek ustanowił ok. godz. 14.00, spadając o ok. 2,5 proc. do 2146 pkt. WIG zniżkował na zamknięciu o 2,11 proc., a mWIG poszedł w dół o 1,88 proc. "Najlepiej" wypadł sWIG, który stracił 1,3 proc.

Spadki przeważały dziś na większości giełd. Ok. godz. 17.00 indeksy DAX, FTSE i CAC traciły odpowiednio: 1,6 proc., 0,3 proc. oraz 1,4 proc. WIG20 jednak również na tym tle wyglądał słabo. W kontekście spadków na giełdach warto przypomnieć o zmianie, jaką w zeszłym tygodniu zasugerowały banki centralne, co może przełożyć się na koniec światowej hossy na rynkach akcji. Szerzej na ten temat pisze Krzysztof Kolany w artykule "Banki centralne przestawiają wajchę".

Rozczarowywały także obroty, które wyniosły ledwie 578 mln zł, z czego 450 mln zł na akcjach spółek z WIG20. Liderem obrotów, szóstą sesję z rzędu, był CD Projekt (62,50 mln zł). Kurs spółki wzrósł na zamknięciu o 2,4 proc. i - piątą sesję z rzędu - był to największy wzrost wśród blue chipów.

Na drugim miejscu pod względem obrotów, tuż za CD Projektem, znalazł się PKO BP (62,45 mln zł), którego kurs zniżkował o 3,4 proc. Oprócz CD Projektu, nad kreską znalazły się na zamknięciu poniedziałkowej sesji tylko notowania mBanku (+0,2 proc.), a spadkom przewodziła z kolei JSW (-5,4 proc.).

O ponad 4 proc. spadły notowania BZ WBK, a ponad 3-proc. zniżkę kursu zanotowały: Energa, PGE, Lotos, PZU i BKO BP. Walne zgromadzenie PKO BP zdecydowało, że bank wypłaci z zysku za 2017 rok łącznie 687,5 mln zł dywidendy, czyli 0,55 zł brutto na akcję - poinformował bank w komunikacie. Kwota 2,05 mld zł trafi na kapitał zapasowy, a 36,5 mln zł na kapitał rezerwowy.

Wśród spółek z mWIG-u najmocniej wzrosła wycena Amiki (+3,4 proc.), a najwięcej stracił Budimex (-7,5 proc.), którego kurs (127,60 zł) znalazł się na najniższym poziomie od listopada 2014 r. Spadkami wyróżniły się także m. in.: LC Corp (ponad 6 proc.), Orbis (5 proc.) i Kruk (ponad 4 proc.).

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3466,65 -1,09 -0,39 -3,00 -3,15 -1,06 DAX Niemcy 12 834,11 -1,36 -0,07 -1,86 -0,43 -0,65 FTSE 100 W.Brytania 7631,33 -0,03 -1,37 -1,90 1,43 -0,73 CAC 40 Francja 5450,48 -0,93 -0,43 -2,92 2,63 2,60 IBEX 35 Hiszpania 9769,40 -0,83 -1,30 -3,39 -9,95 -2,73 FTSE MIB Włochy 22 099,27 -0,41 0,06 -5,76 5,16 1,13 ASE Grecja 770,91 0,98 1,57 -1,52 -6,13 -3,92 BUX Węgry 35 505,46 -1,48 -3,01 -3,44 -1,23 -9,83 PX Czechy 1069,40 -0,79 -0,73 -3,18 6,51 -0,81 RTS INDEX (w USD) Rosja 1100,63 -1,47 -4,23 -6,18 10,25 -4,66 BIST 100 Turcja 93 043,28 -1,58 -2,95 -9,15 -6,33 -19,33 WIG 20 Polska 2150,98 -2,36 -3,74 -3,56 -7,85 -12,60 WIG Polska 56 474,00 -2,11 -3,76 -3,86 -7,49 -11,41 mWIG 40 Polska 4259,43 -1,88 -5,47 -6,09 -11,80 -12,13

Adam Torchała Bankier.pl/ PAP Biznes/