Siódma podwyżka stóp procentowych w Ameryce

Rezerwa Federalna zdecydowała się na siódmą w cyklu podwyżkę stóp procentowych. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami ekonomistów i inwestorów stopa funduszy federalnych została podniesiona o 25 punktów bazowych.

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) podniósł przedział stopy funduszy federalnych z 1,50-1,75 proc. do 1,75-2,00 proc. Takiej decyzji spodziewali się niemal wszyscy ekonomiści, a rynek terminowy szacował jej szanse na przeszło 96 proc. O niespodziance zatem nie może być mowy. Dzisiejsza decyzja zapadła jednogłośnie.

Ważniejszy od samej decyzji był fakt podniesienia przyszłego pożądanego poziomu stóp procentowych przez członków FOMC. W czerwcu większość decydentów optowało za jeszcze dwoma podwyżkami stopy funduszy federalnych. To o jedną więcej niż prognozowano w marcu. Zatem oczekiwania rynku przesunęły się raczej w stronę czterech niż trzech podwyżek w całym 2018 roku.

„Komitet oczekuje, że dalsze stopniowe podwyżki przedziału stopy funduszy federalnych będą tożsame z trwałą ekspansją aktywności gospodarczej, silnym rynkiem pracy i inflacją w pobliżu symetrycznego, 2-procentowego celu Komitetu w średnim terminie” – czytamy w czerwcowym komunikacie FOMC (podkreślenia i pogrubienia od redakcji).

Bazując na tzw. fedokropkach możemy się spodziewać, że do końca 2018 roku środek przedziału funduszy federalnych osiągnie poziom 2,375%, by rok później wzrosnąć do 3,125%. Na koniec 2020 stopa Fedu ma sięgać 3,375%, aby w „długim terminie” obniżyć się do 3%. To mniej niż historyczna średnia, gdy stopa funduszy federalnych wynosiła 4-5%.

Rynek odebrał czerwcowy komunikat FOMC jako umiarkowanie „jastrzębi”: dolar umocnił się względem euro, a S&P500 znalazł się pod kreską. Choć Komitet zdaje się reorientować na jedną podwyżkę więcej, niż do niedawna zakładał rynek, to wymowę tego faktu nieco łagodzi dodatek o „symetrycznym” celu inflacyjnym. Przypomnijmy, że w maju inflacja CPI osiągnęła 6-letnie maksimum na poziomie 2,8% - a więc sporo powyżej poziomu pożądanego przez Rezerwę Federalną. Równocześnie stopa bezrobocia obniżyła się do najniższego poziomu od 18 lat.

Jak co kwartał Fed pokazał nowe projekcje makroekonomiczne członków FOMC. W najnowszych prognozach podwyższono oczekiwania dotyczące inflacji i obniżono prognozy bezrobocia. Pełne prognozy w tabeli poniżej (wszystkie dane w proc.).



2018 2019 2020 Długi termin PKB realny 2,8 2,4 2,0 1,8 Poprzednia projekcja 2,7 2,4 2,0 1,8









Stopa bezrobocia 3,6 3,5 3,5 4,5 Poprz. projekcja 3,8 3,6 3,6 4,5









Deflator PCE * 2,1 2,1 2,1 2,0 Poprz. projekcja 1,9 2,0 2,1 2,0









Bazowy PCE * 2,0 2,1 2,1

Poprz. projekcja 1,9 2,1 2,1



* deflator PCE to preferowana przez Rezerwę miara inflacji.

Wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej było mocno niecodzienne. Po raz pierwszy w historii szef Fedu „mówił po ludzku”, w prostych słowach i w zrozumiały sposób opisując działania i motywy banku centralnego USA. W ramach nowej polityki otwartości Jerome Powell ogłosił, że od stycznia konferencja prasowa będzie się odbywała po każdym regularnym posiedzeniu FOMC. Obecnie odbywa się ona tylko w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

"Dwa razy więcej konferencji prasowych w żadnym razie nie wskazuje ani tempa, ani potencjalnej daty zmiany stóp procentowych. Zmiana ma jedynie na celu poprawę komunikacji" - dodał Powell.

Powell detalicznie wyjaśnił też dość istotne zmiany w czerwcowym komunikacie FOMC, w którym zabrakło znanej od wielu miesięcy frazy o utrzymaniu luźnej polityki monetarnej przez „jakiś czas”. Zatem mimo że Fed zamierza tolerować inflację „przejściowo” wyższą od 2%, to nastawienie Rezerwy Federalnej definitywnie przechodzi z „akomodacyjnego” (ekspansywnego) na neutralne. Ponadto Jerome Powell usiłował umniejszyć znaczenie faktu, że większość członków Komitetu optuje za czterema podwyżkami w tym roku – a więc o jedną więcej niż na początku roku.

Na majowym posiedzeniu FOMC utrzymał stopy bez zmian. Natomiast poprzednia podwyżka stóp w Fedzie miała miejsce w marcu i także opiewała na 25 pb. W ubiegłym roku bank centralny USA dokonał trzech podwyżek o 25 pb. każda, ponadto podnosząc stopy także w grudniu 2016 i grudniu 2015.

Ponadto od października 2017 roku Rezerwa Federalna stopniowo redukuje swój portfel obligacji, efektywnie ograniczając podaż pieniądza. I choć podstawowa stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych jest już wyższa niż w Polsce, to amerykański bank centralny jest dopiero w połowie drogi do pełnej normalizacji polityki pieniężnej. W latach 2008-15 Fed utrzymywał cenę pieniądza blisko zera i w ramach kolejnych fal QE zwiększył swą sumę bilansową o 3,5 bln dolarów.

Krzysztof Kolany