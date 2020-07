To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 18 i 19 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający weekend, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

To był weekend, który zdominowały trzy tematy. Pierwszy to walka o unijny budżet na szczycie UE w Brukseli. Drugi to zapowiedź rekonstrukcji rządu przez Jarosława Kaczyńskiego. Trzeci to koronawirus, który notuje nowe rekordy na świecie, także blisko Polski. Ale po kolei.

Od piątku relacjonujemy szczyt budżetowy Unii Europejskiej, na którym przywódcy państw unijnych próbują dojść do porozumienia w sprawie wielkości, struktury i zasad podziału środków z najbliższego unijnego budżetu. Od piątku kompromisu nie udaje się osiągnąć. Z tego powodu szczyt przedłużono na niedzielę. Jednak oficjalne rozmowy zostały wznowione dopiero przy kolacji i nie ma informacji o przełomie. Wręcz przeciwnie - dyplomaci są pesymistycznie nastawieni i nie wykluczają, że przywódcy państw rozjadą się bez porozumienia. Problemem w osiągnięciu porozumienia są kwestie struktury budżetu oraz praworządności. Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z sobotniej nocy, soboty i piątku. Jak tylko zapadną jakieś decyzje, zaktualizujemy podsumowanie weekendu.

W kraju weekend minąłby całkiem spokojnie, wydawałoby się, że co ważniejsi politycy są na urlopach, aż tu nagle… wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, w którym prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiada rekonstrukcję rządu oraz wypowiada się na temat repolonizacji mediów.

W czasie weekendu mieliśmy też nadzwyczaj dużo informacji na temat koronawirusa. Przede wszystkim ostatnie dni były rekordowe pod względem nowych zakażeń, przekroczyliśmy poziom 600 tys. ofiar koronawirusa na świecie, a tuż za naszą południową granicą, w Czechach, mamy rekordowy poziom zachorowań.

Na koniec coś luźniejszego – dowód na poczucie humoru urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych ;)

Na kolejne podsumowanie zapraszam w poniedziałek. A poniżej w telegraficznym skrócie wszystkie istotne wydarzenia tego weekendu.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

Niedziela, 19.07.2020 r.

19:39 Obajtek o przejęciu Lotosu: To była bardzo ciężka fuzja

16:08 Jarosław Kaczyński zapowiada rekonstrukcję rządu

16:02 Kaczyński o repolonizacji mediów: Trzeba wzorować się na państwach zachodnich

14:52 W Czechach rekordowa liczba zakażonych od początku epidemii

11:58 Rozpoczęcie rozmów na szczycie w gronie "27" odłożone

08:50 Badanie: Połowa hoteli nie spodziewa się zysku przed 2022 r.

08:08 Polscy turyści powoli wracają nad Dunaj

07:31 Polacy bez przeszkód mogą już podróżować po niemal całej Europie

07:08 Ekspert o wszczepialnych mikrochipach - korzyściach i zagrożeniach

04:18 AFP: Ponad 600 000 zgonów na Covid- 19 na całym świecie

00:49 Szczyt UE dalej bez porozumienia. Seria nocnych spotkań Morawieckiego

Sobota, 18.07.2020 r.

21:49 G20 wzywa do zawieszenia spłaty długów najbiedniejszych państw

21:37 Trwają antyrządowe demonstracje w Bułgarii

19:09 MSZ: Z „Paszportem Polsatu” nie wjedziesz do Chorwacji

17:19 W Hiszpanii i Francji wracają maseczki ochronne

12:19 Szczyt budżetowy UE. Nowa propozycja funduszu obudowy, mniej na granty

09:18 IGHP: Na bonie turystycznym skorzystają jedynie tanie miejsca noclegowe

09:11 Beiersdorf rozbuduje zakład w Poznaniu

08:20 Raport CASE: Polska drugim producentem wyrobów tytoniowych w UE

08:15 Kanadyjski rząd wyda 19 mld dolarów na odbudowę gospodarki

08:01 Na koncertach i imprezach plenerowych może się już bawić więcej niż 150 osób

08:00 Polacy nie rwą się do pracy za granicą [Podcast]

07:41 Ile zarabia się w zarządzie CPK?

07:00 Ekspert: Szczepionka jesienią? To brak realizmu

01:16 Sprzeciw Holandii zablokował rozmowy na szczycie budżetowym UE

00:41 WHO: Rekordowy wzrost przypadków koronawirusa na świecie