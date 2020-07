MSZ: Z „Paszportem Polsatu” nie wjedziesz do Chorwacji

MSZ

Na oficjalnych stronach rządowych znalazło się w ostatnich dniach kilka ważnych informacji dotyczących wyjazdów do Chorwacji. Jako, że jest to popularny kierunek turystyczny, nie ma w tym nic dziwnego. Po jednej z zamieszczonych informacji widać, że urzędnikom ministerstwa nie brakuje poczucia humoru.

„Ważna informacja dla turystów” – pod takim tytułem w rządowym serwisie gov.pl znajdziemy informację Ministerstwa Spraw Zagranicznych o dokumentach uprawniających turystów do wjazdu na teren Chorwacji.

„Przypominamy, że Chorwacja znajduje się poza strefą Schengen, co oznacza, że przy przekraczaniu granicy państwowej wjeżdżający podlegają kontroli granicznej” – informuje rządowy komunikat.

„Wjazd do Chorwacji możliwy jest wyłącznie na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obowiązek ten dotyczy nawet najmłodszych podróżnych. Żaden inny dokument, ani zaświadczenie, nie może zastąpić ww. dokumentów podróży” – czytamy dalej.

Cały tekst opatrzony jest grafiką, na której w „towarzystwie” paszportu i dowodu osobistego umieszczono zdjęcie „Paszport Polsatu”, który jest oznaczony czerwonym znakiem "x" w kółku, dającym do zrozumienia, że dokument ten nie pozwoli przekroczyć chorwackiej granicy.

Co to jest „Paszport Polsatu”?

„Paszport Polsatu” (pełna nazwa „Paszport rodzinny Klubu Polsatu”) to kultowy już dokument, który był świadectwem uczestnictwa w programie lojalnościowym Telewizji Polsat. "Paszport Polsatu" wyglądem imitował prawdziwe paszporty pozwalające przekraczać granice państw (wtedy jeszcze Polska nie należała do Strefy Schengen i przy przekraczaniu dowolnej granicy trzeba było okazywać paszport). Program został uruchomiony w 1996 roku, a książeczki zostały rozesłane do skrzynek pocztowych 13 mln gospodarstw domowych w Polsce. Dokument pozwalał na wzięcie udziału w imprezach i konkursach organizowanych przez telewizję.

Każdy paszport miał serię i numer, które brały udział w cotygodniowych losowaniach. Nagrodę główną wygrywał posiadacz paszportu z wylosowanym numerem, a pomniejsze nagrody posiadacze paszportów, których z wylosowanym numerem zgadzały się co najmniej dwie ostatnie cyfry numeru paszportu. Aby wygrać nagrody konieczne było dodatkowo codzienne spisywanie numerów podawanych w poszczególnych programach Polsatu, co miało zachęcić do oglądania tej telewizji.

"Paszport Polsatu" jest oceniany jako największa akcja promocyjna i najpopularniejsza zabawa marketingowa w historii polskiej telewizji.

Dokument zyskał wartość kolekcjonerską – można go kupić na aukcjach w cenie od kilkudziesięciu do nawet 300 zł.

MD