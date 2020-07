5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

fot. Piotr Lampkowski / FORUM

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Inflacja znów rośnie

Inflacja w czerwcu wyniosła 3,3 proc. w ujęciu rocznym, co oznacza jej pierwszy wzrost od lutego. Na szczególną uwagę zasługuje wyraźny wzrost cen usług, któremu towarzyszyła coraz droższa żywność. Pełne omówienie danych o inflacji w artykule „Inflacja trzyma się mocno. Drożeje żywność i usługi”.

Co więcej, inflacja w Polsce okazuje się być najwyższa w Unii Europejskiej. Prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że w najbliższych kwartałach może być podobnie.

2. Bon turystyczny już niebawem

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym czeka na podpis prezydenta. Wiemy, że emeryci go nie dostaną, za to trafi on także do dzieci rodziców pracujących za granicą.

Aby skorzystać z bonu turystycznego, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Bonem Polacy będą mogli płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w kraju. Jest on ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę.

Chociaż bon jeszcze nie funkcjonuje, to już podszywają się pod niego oszuści. Więcej na ten temat w artykule „Oszuści proponują specjalne vouchery urlopowe”.

3. Bankowanie coraz droższe

Ceny usług bankowych idą w górę. Podrożały m.in. średnie opłaty za prowadzenie rachunków osobistych, przelewów zlecanych w placówkach i przez telefon oraz za obsługę kart. Więcej na ten temat w środowym artykule Wojciecha Boczonia „Rosną ceny usług bankowych. Podwyżki ruszyły już w ubiegłym roku”.

Na tym tle dobrą wiadomością jest obniżka opłat w przypadku kont walutowych. Więcej na ten temat w czwartkowym artykule Michała Kisiela „Potaniały przelewy w kontach walutowych”.

4. Załamanie sprzedaży mieszkań

Sporo dzieje się na rynku nieruchomości. W ostatnim tygodniu opublikowaliśmy dwa artykuły opisujące spadek sprzedaży mieszkań, który swoje źródło ma zarówno w odpływie klientów inwestycyjnych, jak ograniczeniu dostępu do kredytów, co ma związek m.in. z wpływem pandemii na gospodarkę, sektor bankowy i rynek pracy.

Więcej na ten temat w artykule Marcina Kaźmierczaka "Deweloperzy rozpoczęli promocje. Powodem odpływ klientów inwestycyjnych” oraz artykule Adama Torchały „Sprzedaż mieszkań u deweloperów załamała się”.

5. Ile dopłaty można dostać do domu?

Na przeszło 50 tys. zł mogą liczyć właściciele domów jednorodzinnych, którzy skorzystają z dopłat na budowę instalacji. Na łamach Bankier.pl zebraliśmy wszystkie dostępne programy i wyjaśniamy, jak skorzystać z pieniędzy.

Więcej na ten temat w czwartkowym artykule Marcina Kaźmierczaka „Ponad 50 tys. zł dla właścicieli domów jednorodzinnych. Sprawdzamy, na jakie dopłaty można liczyć”.

Michał Żuławiński