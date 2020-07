Puls Biznesu

Czy marzyliście kiedyś, żeby pracować za granicą? Statystyki pokazują, że Polacy nie rwą się do tego.

Jeszcze w 2008 r. 75 proc. rodaków deklarowało chęć migracji zarobkowej. Już w 2010 roku w badaniach mobilności zawodowej Polacy znaleźli się na szarym końcu wśród państw Europy. W Eures, Europejskim Portalu Mobilności zawodowej, najwięcej osób poszukujących pracy pochodzi obecnie z Grecji – prawie 140 tys., Słowacji – prawie 34 tysiące, Włoch ponad 31 tys., Łotwy 15,8 tys., Holandii – prawie 15 tys. czy Estonii 14,6 tys.

Ale przecież wielu Polaków robi międzynarodowe kariery. W najnowszym podcaście mam dla Was cztery różne opowieści takich menedżerów: Soni Wędrychowicz-Horbatowskiej, starszego doradcy w McKinsey and Company, Sebastiana Mikosza z IATA, Adama Wojewódki, który niemal całe zawodowe życie spędził w grupie Lufthansy oraz Grzegorza Górskiego, który od prawie 20 lat, czyli przejęcia jego firmy przez GDF Suez (obecnie Engie), pracuje w tym koncernie. Jest też trochę teorii, potrzebnej, by znaleźć odpowiedź na pytanie, czy trzeba mieć konkretne cechy, żeby osiągnąć sukces poza krajem. Opowiada o tym Michał Zaborek, prezes firmy doradczej House of Skills.

Może wielu z was spędza to lato w Polsce. Z naszymi gośćmi przenosimy się do Malezji, Singapuru, USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Hiszpanii, Szwajcarii, Kenii i Niemiec. Jeśli wam się spodoba, może i wy spróbujecie robić karierę za granicą?

