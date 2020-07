Rozpoczęcie rozmów na szczycie w gronie "27" odłożone

fot. POOL / FORUM/Reuters

Szef Rady Europejskiej Charles Michel odłożył rozpoczęcie rozmów unijnych przywódców, którzy mieli wznowić obrady w gronie "27" w niedzielę o godz. 12 - poinformowały PAP źródła dyplomatyczne.

Michel wbrew zapowiedziom nie przedstawił też w niedzielę rano nowych kompromisowych propozycji w sprawie unijnych finansów na kolejne siedem lat i funduszu na obudowę gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

Od rana szefowie państw i rządów prowadzą konsultacje w mniejszych grupach. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, wchodząc przed godz. 9 do budynku Rady, oceniła, że cały czas jest możliwe, że nie będzie porozumienia. "Jest dużo dobrej woli, ale także wiele różnych stanowisk. Będę robić wszystko, co w mojej mocy, ale wciąż jest możliwe, że nie będziemy mieć rezultatu" - oświadczyła.

Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron, który zjawił się na miejscu niedługo po niej, przestrzegał, by na drodze do kompromisu nie poświęcać europejskich ambicji. "Nie chodzi tylko o zasady, ale o to, że jesteśmy w bezprecedensowym kryzysie sanitarnym, ekonomicznym i socjalnym. Nasze kraje potrzebują jedności Europy" - argumentował.

Morawiecki: Wciąż dużo rozbieżności na szczycie UE

Mimo dwóch dni rozmów wciąż są bardzo duże rozbieżności ws. alokacji środków, zarządzania funduszem odbudowy, ile ma w nim być dotacji, a ile kredytów - mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że Polska nie może się zgodzić na propozycję bardzo ogólnej klauzuli dot. praworządności.

Szef polskiego rządu przed rozpoczęciem trzeciego dnia obrad stwierdził, że po dwóch dniach rozmów cały czas jest kilka nieuzgodnionych spraw. Jak wskazał przede wszystkim jest bardzo dużo rozbieżności dotyczących alokacji środków, sposobu zarządzania tymi środkami. "Ile w dotacjach, ile w kredytach; nawet ta podstawowa kwestia nie została uzgodniona" - mówił Morawiecki.

Dodał, że są zasadnicze różnice pomiędzy państwami Północy, zwłaszcza "grupą skąpców", która chce ograniczyć pule dotacji do minimum i ewentualnie zwiększyć poziom kredytów, a państwami z południa Europy.

Morawiecki zwrócił uwagę, że nie zostały też ustalone sposoby zarządzania tymi środkami. Podkreślił jednocześnie, że Polska z zadowoleniem odnotowuje fakt, że jedno z głównych źródeł wzrostu środków w budżecie - ETS, czyli handel emisjami, "nie jest dzisiaj brany pod uwagę". "ETS to byłoby źródło wysoce regresywne z punktu widzenia Polski i w związku z tym niekorzystne" - ocenił.

Premier poinformował też, że unijni liderzy dyskutują sposoby "jak najlepszego nadzoru nad wydatkowaniem pieniędzy". Zaznaczył, że w tym kontekście są pewne rozbieżności.

Morawiecki mówił, że jest też propozycja "bardzo ogólnej klauzuli praworządności", która - jak stwierdził - jest bardzo mocno nadużywana. "Jest traktowana jako swego rodzaju straszak i na taki warunek ogólnie sformułowany nie możemy się zgodzić ponieważ on grozi dużymi ryzykami, nie tylko Polski, nie tylko dla Europy Środkowej. Jest to narzędzie w ręku silniejszych państw, które mogą w każdym momencie zacząć szantażować inne państwa" - powiedział Morawiecki.

Polski premier wskazał, że unijni przywódcy nie uzgodnili jeszcze warunkowości klimatycznej. "Polska jak wiadomo ma największe problemy w transformacji energetycznej, a to ze względu na odziedziczony system elektro-energetyczny" - zwrócił uwagę. Zapewnił, że Polska robi ogromne postępy w tej dziedzinie, instalując coraz więcej mocy opartych o fotowoltaikę, a także robiąc duże postępy w innych niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych źródłach energii.

"To jest tutaj dostrzegane. Cieszę się, że te stanowiska się zbliżają, ale jeszcze nie zbliżyły się do tego stopnia, żeby można było powiedzieć, że ten element został ostatecznie uzgodniony" - mówił.

Morawiecki poruszył też kwestię rabatów podkreślając, że zdaniem Polski, ale też większości państw, rabaty są "niedobrą, niewłaściwą formą wynagradzania już zakumulowanego bogactwa". "Państwa, które bardzo dużo korzystają na rynku jednolitym, na handlu międzynarodowym, na swobodzie przepływu kapitałów, swobodzie świadczenia usług, która jest selektywna, te państwa chcą jednocześnie bardzo wysokich rabatów. Nawet wyższych niż to jeszcze parę tygodni temu leżało na negocjacyjnym stole" - zauważył.

"To również jest dla nas rzecz, która powinna podlegać daleko idącym negocjacjom" - dodał.

Wskazał, że z naszej perspektywy patrząc na jednolity rynek europejski ważny jest nie tylko budżet, ale "kto w jaki sposób z UE, z jednolitego rynku, ze wspólnego wewnętrznego rynku korzysta". "I tutaj wiadomo, że najwięcej korzystają w formie handlu międzynarodowego, dywidend, odsetek od kapitału, od obligacji pozyskiwanych z krajów środkowej Europy właśnie państwa te bogate, z Europy Zachodniej" - mówił.

"My wskazujemy na ten pełen wachlarz zależności, współzależności, korzyści, ale także ryzyk i strat, które niektóre państwa ponoszą. Jest to oczywiście kwestia wyważenia różnych racji i wskazujemy na konieczność dalszych negocjacji" - stwierdził.

"Stanowiska się zbliżają, ale jeszcze nie we wszystkich sprawach" - podsumował premier.

Orban: Premier Holandii atakuje Węgry

Nie wiem, jakie osobiste powody ma premier Holandii Mark Rutte, aby atakować mnie i Węgry. Atakuje bardzo mocno, ponieważ według niego Węgry nie przestrzegają praworządności - powiedział w niedzielę na konferencji prasowej w Brukseli węgierski premier Viktor Orban.

"(Premier Holandii) atakuje bardzo mocno, ponieważ według niego Węgry nie respektują praworządności i muszą być ukarane finansowo. To jego stanowisko, które nie jest do zaakceptowania, ponieważ nie ma decyzji co do tego, jaka jest sytuacja dotycząca praworządności na Węgrzech" - powiedział Orban dziennikarzom w trakcie trwającego od piątku szczytu UE.

Zauważył, że z jakiegoś powodu w tej kwestii Rutte kieruje się większą niechęcią na szczycie UE do Węgrów niż do Polaków. Orban ocenił przy tym, że "Polacy dobrze walczą na szczycie UE" o korzystny wynik.

Zaznaczył, że Węgry domagają się podjęcia decyzji dotyczącej procedury art. 7 traktatu UE prowadzonej wobec Budapesztu. Nalegał, aby Rada UE, w której w tym półroczu prezydencję sprawują Niemcy, podjęła decyzję w sprawie procedury. "Zróbcie to. Zamiast tworzyć nowy mechanizm, skończmy to, co już mamy i co zostało zapoczątkowane. Proszę o podjęcie decyzji tak szybko, jak to możliwe" - wzywał.

Pytany, czy zamierza zerwać szczyt UE z powodu kwestii praworządności, odpowiedział, że to nie on jest autorem propozycji mechanizmu powiązania funduszy UE z rządami prawa. "Musimy wyjaśnić, że jeśli porozumienie zostanie zablokowane, to nie z mojego powodu, ale z powodu premiera Holandii, ponieważ to on coś zainicjował. Popieram status quo w kwestii regulacji dotyczących praworządności, finansowej kontroli budżetu itd. (...) Jeśli szczyt zostanie zerwany, to z ich powodu, a nie z mojego powodu" - odparł Węgier.

Zauważył też, że na szczycie wszyscy przywódcy zdają sobie sprawę, że muszą zawrzeć umowę dotyczącą wieloletniej perspektywy finansowej UE i funduszu odbudowy. "Negocjujemy pod presją tego, że umowa jest koniecznością" - powiedział Orban dziennikarzom.

Węgry nie zgodzą się na szantaż polityczny

Rząd Węgier nie zgodzi się na żaden szantaż polityczny w związku z wykorzystaniem funduszy unijnych – oświadczył w niedzielę w Radiu Kossuth szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

"Nie zgodzimy się, by ktokolwiek poddawał nas jakiemukolwiek szantażowi politycznemu, by ktokolwiek próbował szantażować Węgrów odnośnie do wykorzystania funduszy unijnych. Tzw. mechanizm praworządności właśnie to umożliwi: szantażowanie i wywieranie wpływów politycznych" – oświadczył Szijjarto na antenie radia.

Jego zdaniem w trwającym obecnie w Brukseli sporze stawka jest dużo większa niż tylko to, jak będzie wyglądać wewnętrzna struktura funduszy odbudowy - chodzi w nim o to, kto i w jaki sposób będzie decydować o tym, jak mogą zostać wykorzystane fundusze unijne.

Fundusze unijne są też naszymi pieniędzmi i dlatego nie można wywierać wpływu na ich wykorzystanie szantażem i bezpodstawnymi zarzutami – ocenił.

Podkreślił, że fundusze UE nie są darowizną humanitarną i nie powstały dzięki wspaniałomyślności krajów zachodnioeuropejskich, tylko dzięki osiągnięciom Europejczyków, w tym Węgrów, a więc przysługują także im.

Szef węgierskiego MSZ zaznaczył, że jego kraj przestrzegał wszystkich unijnych traktatów, w związku z czym ma prawo oczekiwać uczciwego, sprawiedliwego i wolnego od polityki podziału funduszy unijnych.

Według Szijjarto Rada Europejska zdołałaby osiągnąć rezultat korzystny dla wszystkich, gdyby - jak to ujął - "stanęła na gruncie rozsądku", a więc gdyby nie podjęła decyzji, w wyniku której unijne fundusze będą dzielone niesprawiedliwie i biedniejsze kraje dostaną z niektórych źródeł mniej niż kraje bogatsze. Zaznaczył, że nie powinno też karać się krajów lepiej radzących sobie z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa i wynagradzać polityki prowadzącej do niepewności i zadłużenia.

"Rada Europejska podejmie dobrą decyzję, jeśli usunie z systemu wszelki szantaż polityczny" – oświadczył Szijjarto. Dodał, że obecnie wraz z mechanizmem praworządności powstałaby sytuacja, że gdyby komuś w Brukseli nie podobała się na przykład polityka migracyjna Węgier, można by odebrać im unijne fundusze. To zaś jego zdaniem byłoby "skandaliczne", niedopuszczalne i niezgodne z europejskimi interesami i wartościami.

Premier Grecji: Wierzę, że możemy przełamać impas

Wierzę, że dziś możemy przełamać impas - ocenił w niedzielę premier Grecji Kyriakos Micotakis przed wznowieniem obrad trwającego od piątku szczytu UE. Jak argumentował, UE przechodzi przez bezprecedensowy kryzys ekonomiczny, dlatego nie może sobie pozwolić na podziały.

"Negocjujemy od trzech dni i, co oczywiste, nie udało nam się dokonać wystarczającego postępu, by osiągnąć porozumienie. Szczerze wierzę, że dziś możemy przełamać impas" - powiedział Grek tuż przed południem, wchodząc do budynku Rady Europejskiej w Brukseli.

Jak zaznaczył od samego początku przekonywał, że potrzebny jest kompromis, ale nie może on zmniejszać poziomu ambicji, jeśli chodzi o odpowiedź UE na zapaść gospodarczą, którą wywołał koronawirus.

"Mierzymy się z bezprecedensowym kryzysem gospodarczym i nie możemy pozwolić sobie na to, żeby wyglądać na podzielonych czy słabych" - oświadczył Micotakis.

Premier Bułgarii za kompromisem w sprawie praworządności

Premier Bułgarii Bojko Borisow oświadczył w niedzielę w Brukseli, że popiera te kraje, które domagają się warunkowości wiążącej budżet UE z praworządnością, ale dodał przy tym, że należy brać pod uwagę zastrzeżenia krajów mających wobec tego obawy.

"We wczorajszej dyskusji bardzo wsparłem stanowisko tych kolegów, którzy opowiadali się za praworządnością. Oczywiście powinniśmy wziąć pod uwagę obawy niektórych krajów członkowskich, np. Słowenii. Mam nadzieję, że będziemy w stanie znaleźć kompromis" - powiedział Borisow, wchodząc do budynku, gdzie od piątku trwa szczyt UE.

Według relacji dyplomatów premier Słowenii Janez Jansza, podobnie jak wcześniej Polska i Węgry, wyrażał obawy, czy oceny stanu praworządności nie zostaną upolitycznione. Używał podobnych argumentów, co Warszawa i Budapeszt, że nie ma obiektywnych kryteriów oceny stanu rządów prawa. Ljubljana ma w planach reformę wymiaru sprawiedliwości i boi się, że Bruksela mogłaby stanąć jej na przeszkodzie.

Premier Bułgarii Borisow mówił, że wszystkie elementy pakietu finansowego są ważne, a kompromis powinien być wypracowany, bo prognozy wskazują, że jesienią sytuacja się bardzo pogorszy. Bułgarski przywódca uważa, że UE powinna mieć jednolite zasady dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa - tzw. protokół zdrowotny. "Wierzę, że wyjdziemy z tego mocniejsi, zjednoczeni i razem uda nam się stawić czoło wyzwaniom. Mam nadzieję, że dziś uda nam się z powodzeniem zakończyć pracę" - podkreślił.

Poza Polską, Węgrami i Słowenią uwagi do zasady "pieniądze za praworządność" zgłaszała na sobotniej kolacji także Łotwa - informowali dyplomaci. Po drugiej stronie barykady była Holandia, której premier Mark Rutte chciałby zaostrzenia rozwiązań położonych na stole przez szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela.

Zgodnie z jego propozycją stroną inicjującą i nadzorującą przebieg procedury stosowanej w razie zagrożenia dla funduszy przez braki w praworządności będzie Komisja Europejska, jednak o ostatecznym zastosowaniu środków dyscyplinujących miałyby decydować państwa członkowskie.

Projekt ten jest łagodniejszy niż zaproponowany wcześniej przez KE, bo przewiduje, że do decyzji o ewentualnych sankcjach potrzebne będzie zebranie większości kwalifikowanej państw członkowskich. Komisja tymczasem proponowała, by była to tzw. odwrócona większość kwalifikowana, co oznaczałoby konieczność znalezienia odpowiedniej liczby państw nie po to, by przyjąć decyzję, lecz by ją odrzucić.

Węgry w trakcie szczytu zaproponowały w ogóle wykreślenie odniesień do praworządności z tekstu dotyczącego wieloletniego budżetu unijnego i funduszu odbudowy. Zamiast tego chciałyby użycia ogólnego sfomułowania "nieprawidłowości".

Szczyt UE dalej bez porozumienia

Drugi dzień (sobota) obrad przywódców państw i rządów na szczycie w Brukseli nie przyniósł porozumienia ws. budżetu na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy. Dyskusja przy kolacji o praworządności była dość ciężka, ale zanosi się na osłabienie zapisów w tej sprawie - podały źródła PAP.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że nie tylko Polska i Węgry, ale też Słowenia i Łotwa zgłosiły na szczycie UE zastrzeżenia w sprawie mechanizmu powiązania dostępu do funduszy unijnych z praworządnością.

Szefowie państw i rządów rozmawiają od piątku o pakiecie opiewającym na 1,82 bln euro, na który składa się fundusz odbudowy wynoszący 750 mld euro oraz budżet UE na lata 2021-2027 w wysokości 1,074 bln euro.

Na drodze do kompromisu stoi opór krajów określających się jako "oszczędne", do których zaliczają się Austria, Dania, Szwecja, Holandia i Finlandia.

