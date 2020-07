W Hiszpanii i Francji wracają maseczki ochronne

fot. Pedro Talens / Shutterstock

Rząd wspólnoty autonomicznej Walencji, na wschodzie Hiszpanii, ogłosił w sobotę nakaz noszenia przez mieszkańców masek w miejscach publicznych z powodu rosnących przypadków infekcji SARS-CoV-2. Wymóg ten obowiązuje już w 15 ze wszystkich 17 wspólnot autonomicznych kraju.

Władze medyczne Walencji przypomniały w komunikacie, że wprowadziły obowiązek noszenia masek jako jedne z ostatnich w Hiszpanii. Jedynymi wspólnotami bez tego nakazu są tylko Wyspy Kanaryjskie oraz Madryt.

Jak wyjaśniła odpowiedzialna za służby medyczne Walencji Ana Barcelo, nakaz używania masek nawet pomimo dystansu społecznego wynika z szybko rosnącej liczby zakażeń. Wskazała, że w sobotnie popołudnie w regionie tym było aktywnych już 20 ognisk zakażenia koronawirusem.

Przeczytaj także W Hiszpanii znaczący wzrost nowych infekcji

Tymczasem w sobotę sąd w Leridzie wydał kolejny werdykt zakazujący władzom Katalonii wprowadzanie kwarantanny w poszczególnych prowincjach tego regionu. Obowiązuje ona w części prowincji Lerida z powodu mnożących się od początku lipca infekcji.

Jak ogłosiły w sobotnie popołudnie służby medyczne Katalonii, w całym regionie w ciągu ostatniej doby liczba zachorowań na Covid-19 wzrosła o 1226 przypadków, z czego aż 73 proc. dotyczyło aglomeracji Barcelony.

Władze stolicy regionu potwierdziły, że wraz z ogłoszonymi w piątek przez rząd Katalonii obostrzeniami w Barcelonie oraz kilkunastu sąsiadujących z nią miastach zanotowano drastyczne zmniejszenie liczby osób w miejscach publicznych, w tym na lokalnych plażach.

W piątek rano rząd autonomiczny Quima Torry wezwał mieszkańców Barcelony i okolicznych miast do pozostania w domach z powodu rosnącej w regionie liczby zakażeń koronawirusem. Wprowadził też zakaz organizowania spotkań z udziałem większej liczby osób niż 10.

Od poniedziałku maski obowiązkowe we Francji

Od poniedziałku we Francji noszenie masek ochronnych w zamkniętych przestrzeniach publicznych będzie obowiązkowe - napisał na swoim Twitterze w sobotę minister zdrowia Olivier Veran. Dodał, że środki ochronne i badania przesiewowe są kluczowe w walce z epidemią Covid-19.

Minister poinformował, że nakaz noszenia masek będzie obowiązywał m.in. w sklepach, bankach, na zamkniętych targowiskach i w innych ogólnodostępnych miejscach.

Wejście w życie obowiązku używania masek było już zapowiadane we wtorek przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona i w czwartek przez premiera Jeana Castexa. Początkowo miało nastąpić 1 sierpnia.

Rząd przyspieszył jednak wprowadzenie tej decyzji, ponieważ dane pokazują, iż epidemia koronawirusa zaczyna się ponownie rozwijać, szczególnie na terenach zachodniej i południowej Francji, które były nią relatywnie słabo dotknięte podczas szczytu zachorowań między marcem a majem - pisze agencja Reutera.

W piątek minister Veran wezwał do "kolejnej mobilizacji" laboratoriów medycznych, by zwiększyć tempo wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Dzień wcześniej wezwał Francuzów do "zachowania czujności", gdyż "całkiem sporo wskaźników pokazuje odrodzenie się wirusa w niektórych miejscach".

Marcin Zatyka (PAP)

zat/ ap/ adj/