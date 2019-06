Targi E3 2019. Co pokażą spółki z GPW?

Już we wtorek rozpoczną się największe targi gier na świecie – E3 2019. Sprawdzamy, co na nich zaprezentują CD Projekt i inne polskie spółki.

W najbliższym tygodniu oczy świata zwrócone będą na największe targi przemysłu gier komputerowych na świecie – Electronic Entertainment Expo (w skrócie: E3). Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w Los Angeles i zjadą tam się niemal wszystkie najważniejsze firmy z branży. Nie zabraknie tam również polskich akcentów, w tym kilku giełdowych spółek. Postanowiliśmy zobaczyć, co zamierzają one pokazać podczas zbliżających się targów. Ważna uwaga - chociaż targi formalnie ruszają 11 czerwca, to niektóre imprezy towarzyszące odbędą się wcześniej.

Najważniejsze targi w historii CD Projektu

Najwięcej emocji wśród większości graczy (i inwestorów) budzi oczywiście CD Projekt. Spółka zdążyła już przyzwyczaić, że na tak duże wydarzenia nigdy nie jedzie z pustymi rękoma. To właśnie na zeszłorocznym E3 pokazano trailer „Cyberpunka 2077”, a także powiedziano nieco o dystrybucji samej gry. W okolicach ostatniego Gamescomu zaprezentowano natomiast trwający aż 48 minut gameplay.

Standardowo CD Projekt nie przekazuje jednak żadnych szczegółów pozostawiając wszystkich w niepewności. „ W ogóle nie zdradzamy, co będzie na targach. Powiedzieliśmy jedynie, że to są super ważne targi, najważniejsze targi w naszej historii ” – stwierdził jedynie prezes Adam Kiciński na konferencji WallStreet 23 w Karpaczu. Więcej informacji ma się natomiast pojawiać dopiero wraz ze zbliżającym się wydarzeniem.

Na pytanie, kiedy w końcu będzie długo wyczekiwana premiera „Cyberpunka 2077”, z ust prezesa padło tylko krótkie „z każdym dniem o dzień bliżej”. I to właśnie tego najbardziej wszyscy oczekują, a więc podania daty wydania najbardziej produkcji. Emocje podsyca tu także sam Adam Kiciński mówiąc, że „targi E3 są w branży producentów dużych gier najlepszym momentem na ogłoszenie daty premiery”.

W kontekście nadchodzących targów gracze i inwestorzy największe nadzieje wiążą z konferencją Microsoftu (9 czerwca, 22.00 czasu polskiego), w trakcie której CD Projekt może "dostać swoje pięć minut".

CI Games promuje nowego „Snipera”

Producent gier CI Games skupi natomiast swoją uwagę przede wszystkim na promocji gry „Sniper: Ghost Warrior Contracts”. Wczoraj ukazał się trailer tej produkcji, a spółka podała, że choć liczy na sprzedaż 600-700 tys. sztuk gier już w pierwszym kwartale sprzedaży, to nie zamierza publikować dokładnych prognoz sprzedaży.

„Targi E3 to bardzo ważne branżowe wydarzenie i jednocześnie najważniejsze targi dla CI Games w tym roku. Na naszym stoisku zaaranżujemy małą salę kinowa na 20-25 osób, gdzie zaprezentujemy przedstawicielom mediów „Sniper Ghost Warrior: Contracts”. Każdy z nich po prezentacji będzie mógł zagrać na jednym z naszych stanowisk. Obecnie zespół deweloperski pracujący nad grą jest na etapie alfa. To między innymi oznacza, że wszystkie mapy są grywalne i można przejść całą grę od początku do końca. Najbliższe miesiące poświęcimy na dopracowanie projektu” – mówi prezes CI Games, Marek Tymiński.

Promocja „Snipera” nie jest jednak jedyną rzeczą jaką oferuje CI Games. „W specjalnie wydzielonej sekcji United Label nasi goście będą mogli zagrać w dwa projekty, które realizujemy w ramach własnej platformy wydawniczej przeznaczonej dla niezależnych deweloperów: „Roki” oraz „Eldest Souls” i również porozmawiać z ich twórcami. Na targach spotkamy się z naszymi partnerami, zarówno ze strony dystrybucji jak i marketingu” – dodaje prezes.

Warto tu także wspomnieć o trwających obecnie zapisach na akcje CI Games, poprzez które spółka zamierza pozyskać około 10 mln złotych. Od powodzenia tej emisji w dużej mierze będzie zależał dalszy przebieg kampanii marketingowej nowego „Snipera”, na która w dużej mierze mają trafić zbierane środki.

Bloober pokaże swój horror

Inna giełdowa spółka, Bloober Team, zaprezentuje z kolei na swoim stoisku „Layers of Fear Legacy” na Nintendo Switch, który wkrótce pojawi się ma w wersji retail, a także inną będącą na ukończeniu grą od Feardemic, czyli spółki zależnej Bloobera. Zarząd spółki będzie natomiast spotykał się z najważniejszymi partnerami biznesowymi w związku ze swymi nadchodzącymi produkcjami.

„Planowaliśmy w tym roku promować „Layers of Fear Legacy” na Nintendo Switch, ale po spotkaniach w Amsterdamie i na Nordic Games Festival zostaliśmy zaproszeni przez naszych partnerów biznesowych w związku z naszymi nadchodzącymi tytułami – mówi Piotr Babieno, prezes Bloober Team. „Layers of Fear Legacy” jest obecnie dostępny w wersji cyfrowej, ale na targach E3 ma również zostać oficjalnie zapowiedziana limitowana wersja pudełkowa.

„Zarząd Bloober Team będzie odbywał za zamkniętymi drzwiami rozmowy na temat swych najważniejszych tytułów w tym „Medium”. Spółka prowadzić będzie również dalsze rozmowy na temat będącego na etapie pre-produkcji filmu bazującego na grze „>observer_” – zapowiada producent gier.

Symulator pszczoły również na E3

Na targach w Los Angeles pojawi się także Varsav Game Studios, który zaprezentuje pokazywaną również na Gamescomie grę „Bee Simulator”. „Mamy bardzo duże oczekiwania związane z naszym udziałem w tegorocznych targach E3. Na stoisku naszego wydawcy, Bigben Interactive, będziemy prezentować nasz kluczowy tegoroczny tytuł - grę „Bee Simulator” – mówi Łukasz Rosiński, członek zarządu spółki.

„Z informacji uzyskanych od wydawcy szykują nam się bardzo intensywne targi z około setką spotkań z partnerami biznesowymi i handlowymi wydawcy oraz dziennikarzami. Będziemy prezentować bardzo zaawansowaną wersję gry, z finalnymi mechanikami i ścieżką dźwiękową oraz pełnym angielskim dubbingiem. Targi E3 stanowią kolejny krok w marketingu gry oraz pierwszy we współpracy z wydawcą – dodaje Łukasz Rosiński.

Targi, które rozpoczną 11 czerwca i potrwają trzy dni będą zatem prawdziwym świętem dla graczy. Z kolei dla polskich producentów, poza promocją, jest to także świetna okazja do nawiązania kontaktów biznesowych, które mogą zaprocentować w przyszłości. Jak zatem widać, o wydarzeniu tym nie mogą zapomnieć również inwestorzy z GPW, tym bardziej, że o najbardziej zaskakujących faktach zapewne dowiemy się dopiero w czasie trwających targów.

Adam Hajdamowicz