Bloober Team: ponad 50 000 sprzedanych sztuk "Layers of Fear 2" w tydzień

Bloober Team poinformował o wynikach sprzedaży gry “Layers of Fear 2”. Tytuł budzi spore emocje na giełdzie.

- Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje, [...] że w pierwszych 7 dniach sprzedaży gry Emitenta „Layers of Fear 2” ilość sprzedanych sztuk przekroczyła 50 tyś. egzemplarzy – powiadomiła firma w komunikacie. Premiera tytułu miała miejsce w ubiegłym tygodniu, 28 maja 2019 r.

- W ocenie spółki sprzedaż gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2019 i kolejne okresy – dodano.

Premiera gry „Layers of Fear 2” wzbudziła spore emocje wśród inwestorów. Dzień po tym, jak tytuł trafił do sprzedaży, akcje Bloober Team potaniały z 50 zł do 42,5 zł . Kolejne spadki sprowadziły kurs do 33,3 zł – odbicie z tego poziomu nastąpiło dopiero we wtorek (+12,91 proc., 37,6 zł), przed wieczornym komunikatem o wynikach sprzedaży gry.

Więcej o sytuacji Bloobera przeczytasz we wczorajszym artykule „"Layers of Fear 2" - Bloober zadowolony, akcjonariusze mniej”

MZ