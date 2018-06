"Cyberpunk 2077" pokazany na E3 2018: nowy trailer i informacje o dystrybucji gry

"Cyberpunk 2077", zgodnie z plotkami, został nieco bardziej odsłonięty na konferencji Microsoftu podczas tegorocznych targów E3 2018. Data premiery wciąż nie jest znana – CD Projekt zapewnił, że już bliżej niż dalej i zdradził kilka informacji o dystrybucji gry.

Dzisiaj na giełdzie może zrobić się gorąco po nocnej prezentacji zwiastuna "Cyberpunka 2077". Na forum giełdowym Bankier.pl już toczy się ożywiona dyskusja na temat tego, co pokazał CD Projekt RED. Inwestorzy indywidualni sprawiają raczej wrażenie nieco rozczarowanych i przewidują spadek ceny walorów spółki po otwarciu GPW.

Trailer gry pojawił się w trakcie pożegnania Phila Spencera z Microsoftu z obecnymi na sali. Trzeba przyznać, że Polacy zapewnili sobie dobre wejście. Słowa prowadzącego zostały przerwane przez symulujący atak hakerski pokaz świateł i błąd systemu wyświetlający się na ekranie. Chwile niepewności przerwał zwiastun najnowszego dziecka CD Projekt RED, stworzony na silniku gry, na którym widzowie mogli zobaczyć postacie i świat.

"Cyberpunk 2077" bez zabezpieczeń i mikrotransakcji

Od ostatniej "oznaki życia" od lat zapowiadanego tytułu polskiego producenta minęło prawie pół roku. Sami twórcy przyznali, że to już znacznie więcej niż 2077 dni od pierwszej wzmianki o pojawieniu się "Cyberpunka 2077" w planie wydawniczym, a wśród graczy i mediów growych zaczął krążyć żart, że data w tytule gry jest prawdopodobnie faktyczną datą premiery gry. Polacy postanowili jednak odsłonić nieco rąbka tajemnicy, choć też nie bez utrudnień.

Bardziej szczegółowe informacje zostały zaszyfrowane w trailerze. Redakcja serwisu IGN odczytała ukryty przekaz w ostatnich klatkach materiału wideo. W zawartej w nich informacji zespół CD Projektu RED nieco studzi emocje – terminu premiery gry nie ma i wciąż jest niezdefiniowany. – Jesteśmy zdecydowanie dużo, dużo bliżej daty premiery, niż byliśmy wtedy (w 2012 kiedy grę zapowiadano – przyp. red.) – czytamy.

W kolejnych punktach krótkiego FAQ studio odpowiada na ewentualne wątpliwości co do kontrowersyjnych ostatnio praktyk wydawniczych. Zapewnia, że gra będzie duża, a w kwestii samej dystrybucji gracze nie dostaną nic, czego by już nie znali z wydań "Wiedźmina". Oznacza to, że gra nie będzie miała zabezpieczeń DRM, będą wydawane darmowe DLC i płatne dodatki. CD Projekt RED definitywnie ucina wszelkie plotki o możliwych mikrotransakcjach w grze, które stały się powszechną praktyką: - Mikrotransakcje? W grze dla jednego gracza? Oszaleliście? – puentują twórcy.

W komunikacie pojawia się także informacja, że więcej szczegółów będzie można usłyszeć na oficjalnym stosiku CD Projektu podczas targów E3 2018, które faktycznie zaczynają się dziś – 11 czerwca 2018 roku.

Niespodziewanym zwiastunem CD Projekt RED skradł trochę sławy Techlandowi, który wcześniej podczas konferencji Microsoftu prezentował "Dying Light 2" - kontynuację bardzo ciepło przyjętej przez graczy i prasę specjalistyczną gry. Polska spółka po raz pierwszy zaprezentowała jak będzie wyglądał gameplay nowego tytułu z serii.

Grę zapowiedział Chris Avellone, narrator designer Techlandu. Na fragmentach rozgrywki widzowie mogli zobaczyć, że w grze pojawią się wybory moralne dokonywane przez gracza, które wpłyną na rozwój narracji wraz z rozwojem fabuły. Avellone dodał, że takich decyzji do podjęcia będą setki, a ich piętno będzie również odciskane na funkcjonowaniu miasta, w którym dzieje się akcja tytułu.

Mateusz Gawin