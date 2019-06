"Layers of Fear 2" - Bloober zadowolony, akcjonariusze mniej

Po gwałtownych spadkach notowania Bloobera odbijają. Prezes spółki oświadczył, że jest zadowolony z premiery "Layers of Fear 2", mimo że reakcja akcjonariuszy była zgoła odmienna.

Podczas panelu na odbywającej się w miniony weekend w Karpaczu konferencji WallStreet 23, prezes Bloobera Piotr Babieno, pozytywnie wypowiadał się o niedawnej premierze gry "Layers of Fear 2". - W naszym odczuciu to była bardzo udana premiera zważywszy na gatunek, który tworzymy. Porównując ją do naszych poprzednich premier wydaje nam się, że będzie lepiej niż z naszymi wcześniejszymi tytułami. Przede wszystkim udało nam się stworzyć brand w postaci „Layers of Fear”, który jest już w jakiś sposób rozpoznawalny na światowej mapie horrorów - tłumaczył Babieno.

Tymczasem reakcja akcjonariuszy była zgoła odmienna. - Długo wyczekiwana premiera gry „Layers of Fear 2” w końcu się odbyła. Produkcja ta, będąca kontynuacją serii wydawanej przez Bloober Team, to pierwszoplanowy horror psychologiczny, w którym gracz eksploruje poszczególne obszary w celu rozwikłania całej zagadki. Tematyka gry jest mocno niszowa, co może tłumaczyć bardzo zróżnicowane recenzje. Ocena inwestorów była już jednak zdecydowanie negatywna, co widać po aż kilkunastoprocentowej przecenie akcji - relacjonowaliśmy 29 maja w artykule "Horror na akcjach Bloobera". Od dnia premiery (28 maja) do dziś wycena Bloobera spadła o blisko 1/3.

Swoje zrobiły też odpisy. Bloober Team dokonał odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości aktywów na kwotę 3,3 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym - poinformowała spółka w komunikacie. Odpis wynika z przeprowadzonego przez zarząd Bloober Team szacowania odzyskiwalności poniesionych nakładów na starsze produkcje spółki - niekontynuowane produkcyjnie oraz nakłady na grę Perception wydaną przez spółkę zależną, która w ocenie demitenta nie przyniesie oczekiwanych przez spółkę przychodów.

To efekt specyficznej metody księgowej, której używa Bloober. Spółka rozpoznaje tworzone gry w zapasach jeszcze przed zarobieniem na nich pieniędzy. To podbija przychody i aktywa spółki. Choć teoretycznie do spółki nie wpływa gotówka, to jednak w przyszłości pozycje te powinny znaleźć pokrycie w sprzedaży i rzeczywistych wpływach. Jeżeli jednak projekt sprzedaje się gorzej od założeń wartości wcześniej wpisane do bilansu na bazie szacunków, trzeba zaktualizować. To właśnie dopadło Bloobera. Wyniki wcześniej podpompowane (w granicach prawa) przez księgowość, rzeczywistość teraz weryfikuje.

Wtorek przyniósł jednak odbicie. Akcje Bloobera drożeją o ponad 10 proc. i są jednymi z najmocniejszych papierów na warszawskiej giełdzie. Być może jest to spowodowane odreagowaniem po mocnych spadkach, być może zaś słowami prezesa podawanymi w poniedziałkowej informacji prasowej.

- Sukces naszych gier i rosnąca rozpoznawalność marki cieszy nas tym bardziej, że Polska nie posiada bogatych tradycji horroru - tłumaczył Babieno. - Tymczasem Bloober Team to jeden z trzech największych producentów gier z gatunku horroru psychologicznego na świecie. Jesteśmy obecni na wszystkich ważniejszych wydarzeniach związanych z rynkiem gamingowym, wybieramy się również na targi E3 do Los Angeles - dodawał. Na targach ma być promowane m.in. wspominane "Layers of Fear 2".

Inwestorzy patrzą także w przód. Po "LoF2" tematem nr jeden stanie się premiera "Medium". Ta, jak wynika z komunikatu spółki ma być "bezpośrednio powiązana z premierami konsol nowej generacji, na które gra jest projektowana". Brak jednak otwartej deklaracji, czy gra wyjdzie na nowe generacje, czy nie. Sam Piotr Babieno z kolei na wspomnianej Konferencji WallStreet 23 zaznaczał, że Bloober raczej nie pójdzie w kierunku gier typu "AAA". - Horror to gatunek zbyt dyskretny - tłumaczył.

Adam Torchała