To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 7 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Duda, Trzaskowski, Trzaskowski, Duda - te nazwiska odmieniane są w przedwyborczym tygodniu przez wszystkie przypadki i w towarzystwie coraz to nowszych, także gospodarczych, obietnic wyborczych. Co naprawdę może zrobić prezydent dla naszych portfeli? Które kompetencje tego urzędu mogą pomóc zaprowadzić nowy ekonomiczny porządek? Jak zapowiadałam w ubiegłym tygodniu, tak zrobiliśmy. Rozprawiamy się dziś z mitami i wyjaśniamy, jakie kompetencje ma w Polsce prezydent, a w związku z tym - ile warte są obietnice kandydatów na stanowisko głowy państwa. Polecam ten ważny tekst Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl, warto przeczytać na kilka dni przed II turą wyborów.

W świecie czystej gospodarki wtorek przyniósł ślady odbicia. Biuro Informacji Kredytowej raportuje wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, który w czerwcu zbliżył się do poziomu sprzed roku. Odbicie widać też na rynku moto. Sprzedaż nowych aut od maja do czerwca wzrosła o prawie 70 proc., podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, a my przy okazji pokazujemy modele, które najczęściej wybierali kupujący.

W dół za to konsekwentnie leci rynek lokat. Za sprawą ostatnich obniżek stóp procentowych, maksymalna stawka na lokatach miesięcznych na 10 tys. zł spadła o połowę. Tym sposobem najwyższe oprocentowanie w tabelach rankingowych sięga... 1%. Ciekawe to czasy.

Zachęcam do zapoznania się także z pozostałymi informacjami ekonomicznymi z dzisiaj.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:05 Spadkowy wtorek na GPW. Czerwień CCC i Orange

17:11 Sąd: Główny Geodeta Kraju musi zaprzestać publikowania numerów ksiąg wieczystych

16:50 MZ: Nie doszło do wycieku informacji danych z systemu e-Zdrowia

16:02 PFR wypłacił do tej pory firmom 56,28 mld zł w ramach programów pomocowych

15:50 Raport: Dolar osłabił się wobec większości walut w II kwartale

14:19 KE przyjmuje nowe nadzwyczajne środki wspierające sektor wina

14:11 Unijny alert przed niebezpiecznymi produktami coraz częściej wykorzystywany

14:09 MSZ: Po I turze dopisało się ponad 150 tys. wyborców za granicą

13:58 Hiszpańska turystyka straciła ok. 29 mld euro w wyniku koronawirusa

13:34 Borys: Kolejna emisja obligacji PFR w II połowie lipca

13:28 Patrick Mahomes z NHL z najwyższym kontraktem w historii sportu

13:28 Stawki VAT na produkty dla rolnictwa bez zmian

13:19 Co trzeciej firmie we Włoszech grozi zamknięcie w wyniku pandemii koronawirusa

12:54 Jest akt oskarżenia za oszustwa metodą "na Blika"

11:57 Posłowie KO wystąpili o dokumentację ws. Funduszu Sprawiedliwości

11:50 Sprzedaż dzienników w maju spadła rdr o 21,9 proc.

11:35 PFR i PIE: 79 proc. firm chce utrzymać zatrudnienie, 6 proc. - zwalniać

11:30 Aplikacje z Google Play kradły hasła do Facebooka. Sprawdź, czy ich nie zainstalowałeś

11:11 Dochody ponad połowy rodzin we Włoszech ucierpiały z powodu pandemii

11:00 Turcja zbroi się w złoto

10:40 Resort finansów: deficyt budżetowy po czerwcu wyniósł ok. 17 mld zł

10:25 W 90 min za 98 zł. LOT poleci z Rzeszowa do Szczecina

10:20 TikTok będzie zakazany w USA? To możliwe

10:10 Santander ostrzega przed fałszywymi aplikacjami

10:08 Premier "odwołał" epidemię. Minister zdrowia komentuje

10:08 KE: PKB strefy euro w tym roku ma skurczyć się o 8,7 proc.

10:07 Boeing planuje zakończyć produkcję Jumbo Jeta

09:53 Sasin o reparacjach wojennych: Formalnie nie ma stanowiska rządu

09:42 Ostatnie półrocze było rekordowe, jeśli chodzi o korzystanie z e-usług

09:25 Auchan wdraża kasy samoobsługowe

09:23 Premier o budżecie państwa: w czerwcu o 3 proc. wyższe dochody niż w czerwcu 2019

09:23 Rzecznik Finansowy pozywa Bank Millennium i TUnŻ Europa

09:09 Kurs euro stabilny. Frank wciąż blisko oporu

09:08 Ceny ropy w USA spadają. Na rynku obawy o Covid-19 w USA

08:40 Bank Pekao podnosi prowizję kredytu gotówkowego

08:11 Odbicie w hipotekach. W czerwcu popyt niemal jak przed rokiem

07:56 Jeff Bezos bogatszy o 66,6 mld dolarów

07:15 Koronawirus przyspieszył rozwój e-zdrowia

07:12 Minister zdrowia: Do wyborów można pójść bezpieczniej niż do sklepu

06:57 Ból turystów przed drugą turą. Kolejki po zaświadczenie w miejscowościach wypoczynkowych

06:53 Marki polskiej żywności podrabiane w Chinach

06:50 Rzecznik MŚP: zmiana w składkach na ZUS konieczna, by firmy przetrwały



06:09 Dziś ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców

06:00 Prezydent a gospodarka. Ile są warte wyborcze obietnice Dudy i Trzaskowskiego?

06:00 Ranking lokat miesięcznych. Nowy maks to 1 proc. rocznie

06:00 Sprzedaż nowych aut odbija się od dna. Top 20 modeli w Polsce



03:01 Nowy Jork otwiera salony kosmetyczne, solaria i boiska

