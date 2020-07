fot. Viktor Ivakhov / Shutterstock

Maksymalna stawka na lokatach miesięcznych na 10 tys. zł spadła o połowę. Cięcia dotyczą zarówno lokat z dodatkowymi warunkami, jak i bez nich. W przypadku tych pierwszych w lipcu można zarobić nie więcej niż 1 proc. w skali roku

Tradycyjnie serię rankingów lokat rozpoczynamy zestawieniem z najlepszymi ofertami na okres jednego miesiąca. Choć stawki nie zachęcają do otwierania depozytów, to z kronikarskiego obowiązku pokazujemy pięć najlepszych ofert w ramach trzech zestawień. Składają się na nie lokaty na 10 tys. zł z dodatkowymi warunkami, lokaty na tę samą kwotę bez tego typu wymogów oraz oferty na 100 tys. zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka lokat o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy depozyt z najwyższym oprocentowaniem.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Najlepsze lokaty 1M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Bank Millennium Lokata Urodzinowa 1,00% 6,86 zł dla klientów posiadających konto w banku dostępna przez 30 dni od dnia urodzin klienta zakładana przez aplikację mobilną EnveloBank EnveloLokata Mobilna 1,00% 6,86 zł dla klientów posiadających konto w banku zakładana przez aplikację mobilną 2. Nest Bank Nest Lokata 0,30% 2,05 zł dla klientów posiadających konto w banku Toyota Bank Lokata Plus 0,30% 2,05 zł dla klientów posiadających konto w banku 3. Credit Agricole Lokata Mobilna 0,15% 1,02 zł dla klientów posiadających konto w banku, zakładana przez aplikację mobilną 4. Alior Bank Lokata online 0,10% 0,68 zł dla klientów posiadających konto w banku mBank Lokata elastyczna 0,10% 0,68 zł dla klientów posiadających konto w banku Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 0,10% 0,68 zł dla klientów, którzy wpłacą nowe środki 5. BNP Paribas Bank Polska Lokata GOonline 0,01% 0,06 zł dla klientów posiadających konto w banku Bank Pekao E-lok@ta 0,01% 0,06 zł dla klientów posiadających konto w banku Citi Handlowy T-lokata 0,01% 0,06 zł dla klientów posiadających konto w banku Inteligo Lokata terminowa 0,01% 0,06 zł dla klientów posiadających konto w banku PKO Bank Polski Lokata terminowa (internetowa) 0,01% 0,06 zł dla klientów posiadających konto w banku Santander Bank Polska eLokata 0,01% 0,06 zł dla klientów posiadających konto w banku Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 06.07.2020 r.

Pierwsze miejsce tabeli na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami zajmują dwie propozycje na 1 proc. w skali roku. Obie oferty wymagają posiadania konta oraz korzystania z aplikacji mobilnej. Są to Lokata Urodzinowa od Banku Millennium oraz EnveloLokata od EnveloBanku. W przypadku pierwszej z nich klient ma ograniczony czas na otwarcie depozytu – 30 dni od dnia swoich urodzin.

0,30 proc. w skali roku wystarczyło, aby znaleźć się na drugim miejscu rankingu. Taka stawka figuruje przy Nest Banku i Nest Lokacie oraz Lokacie Plus od Toyota Banku. Wspólnym mianownikiem obu propozycji jest wymóg posiadania konta osobistego.

Lokata Mobilna od Credit Agricole wspięła się na trzecią pozycję dzięki stawce w wysokości 0,15 proc. w skali roku. Zainteresowani znajdą ją w aplikacji mobilnej, o ile mają konto w tym banku.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Najlepsze lokaty 1M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Idea Bank Lokata NR 1 0,50% 3,42 zł 2. Toyota Bank Lokata Standard 0,20% 1,36 zł 3. Nest Bank Nest Lokata 0,10% 0,68 zł Santander Consumer Bank Lokata Direct+ 0,10% 0,68 zł 4. BOŚ Bank EKOlokata 0,05% 0,33 zł PlusBank Lokata Nowa Standard 0,05% 0,33 zł 5. Bank Pekao Lokata standardowa 0,01% 0,06 zł PKO Bank Polski Lokata terminowa 0,01% 0,06 zł T-Mobile Usługi Bankowe Lokata terminowa 0,01% 0,06 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 06.07.2020 r.

Jeszcze miesiąc temu najlepsza lokata miesięczna na 10 000 zł bez żadnych „haczyków” dawała 1 proc. w skali roku. Klienci mogą już jednak zapomnieć o takiej stawce, bowiem najlepsza oferta daje połowę z tego – 0,50 proc. rocznie. Takie oprocentowanie towarzyszy Idea Bankowi i Lokacie NR 1.

Kolejne miejsce przypadło Lokacie Standard od Toyota Banku, która w tym miesiącu ma stawkę w wysokości 0,20 proc. rocznie. TOP3 zamykają Nest Lokata od Nest Banku oraz Lokata Direct+ od Santander Consumer Banku z oprocentowaniem w wysokości 0,10 proc. w skali roku.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 100 000 zł

Najlepsze lokaty 1M na 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. EnveloBank EnveloLokata Mobilna 1,00% 68,60 zł dla klientów posiadających konto w banku zakładana przez aplikację mobilną 2. Idea Bank Lokata NR 1 0,50% 34,30 zł brak 3. Nest Bank Nest Lokata 0,30% 20,58 zł dla klientów posiadających konto w banku Toyota Bank Lokata Plus 0,30% 20,58 zł dla klientów posiadających konto w banku 4. Credit Agricole Lokata Mobilna 0,15% 10,28 zł dla klientów posiadających konto w banku zakładana przez aplikację mobilną 5. Alior Bank Lokata online 0,10% 6,86 zł dla klientów posiadających konto w banku mBank Lokata elastyczna 0,10% 6,86 zł dla klientów posiadających konto w banku Santander Consumer Bank Lokata Direct+ 0,10% 6,86 zł brak Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 06.07.2020 r.

Najlepsza lokata miesięczna na 100 000 zł oferuje w lipcu 1 proc. w skali roku. Tyle zarobią posiadacze konta w EnveloBanku, którzy mają aplikację mobilną i założą EnveloLokatę Mobilną.

Idea Bank i Lokata NR 1 stanęły na drugim stopniu podium dzięki oprocentowaniu w wysokości 0,50 proc. w skali roku. Oczko niżej uplasowały się Nest Lokata od Nest Banku w wariancie z kontem osobistym oraz Lokata Plus od Toyota Banku – również dostępna pod warunkiem posiadania ROR-u. Oferty są objęte oprocentowaniem w wysokości 0,30 proc. w skali roku.

Najlepsze lokaty miesięczne – sytuacja na rynku

Do obniżek na lokatach terminowych zdążyli się przyzwyczaić już chyba wszyscy. Choć już przed miesiącem w tabeli na 10 tys. zł z dodatkowymi warunkami (która gromadzi zwykle najwyżej oprocentowane oferty) znalazła się propozycja ze stawką w wysokości 0,30 proc. rocznie.

To jednak nie był koniec cięć. W obu tabelach na 10 tys. zł maksymalna stawka spadła o połowę. Wśród banków, które podjęły się kolejnych redukcji na lokatach znajdują się m.in. Alior Bank, Bank BPS, Bank Millennium, BOŚ Bank, Idea Bank, Nest Bank, PKO Bank Polski, PlusBank, Santander Bank Polska, Toyota Bank.