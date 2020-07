Patrick Mahomes z NHL z najwyższym kontraktem w historii sportu

Wisła Kraków zebrała 3 mln zł. Kolejne kluby w kolejce

Po sukcesie ubiegłorocznej emisji akcji skierowanej do kibiców, Wisła i w tym roku wyszła z podobną inicjatywą. Choć boomu z akcji "Moja Wisła" nie udało się powtórzyć, to jednak klub zebrał 3 mln zł, co jest jednym z najlepszych w tym roku wyników na polskim rynku equity crowdfundingu.