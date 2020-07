Sąd: Główny Geodeta Kraju musi zaprzestać publikowania numerów ksiąg wieczystych

fot. Filip Blazejowski / Gazeta Polska / FORUM

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego przez Głównego Geodetę Kraju postanowienia Prezesa UODO ograniczającego przetwarzanie danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych w serwisie GEOPORTAL2 - podał UODO.

Sprawa dotyczy nakazu wystosowanego do Głównego Geodety Kraju przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, by zaprzestać publikowania numerów ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2. UODO uzasadniał nakaz argumentując, że jeśli dysponuje się numerem księgi wieczystej, można mieć również dostęp do danych o właścicielu nieruchomości, takich jak imię i nazwisko, PESEL, informacje o zobowiązaniach finansowych, przysługujących prawach czy sposobie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. Główny Geodeta Kraju nie zgodził się z postanowieniem Prezesa UODO, uznając je za błędne i szkodliwe dla obywateli oraz zaskarżył je do sądu.

Według wtorkowego komunikatu UODO, WSA uznał, że postanowienie Prezesa UODO wydane na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych nie może być wstrzymane w trybie przewidzianym w art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Tym samym postanowienie Prezesa UODO z 6 kwietnia 2020 r., zobowiązujące GGK do zaprzestania publikowania numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie wciąż podlega wykonaniu.

W komunikacie Urzędu podano, że WSA wyjaśnił, iż wstrzymanie przez sąd wykonania decyzji organu w trybie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może mieć zastosowanie, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. A pojęcia znacznej szkody należy rozumieć jako szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. WSA uznał, że postanowienie Prezesa UODO trudno jednak uznać za takie, które mogłyby wyrządzić szkodę, której nie dałoby się naprawić albo jej skutki byłyby trudne do odwrócenia w przypadku późniejszego uchylenia takiego postanowienia.

Według komunikatu, WSA przypomniał również, że zobowiązanie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 70 ustawy o ochronie danych osobowych jest uprawnieniem organu nadzoru o szczególnym, zabezpieczającym charakterze, wywołującym skutki w ograniczonym czasowo zakresie. Służy do doraźnej i natychmiastowej interwencji w sytuacji, gdy organ nadzoru ma uzasadnione podejrzenia realnego zagrożenia wystąpienia poważnych i trudnych do usunięcia skutków w następstwie dalszego przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów.

Postanowienie Prezesa UODO nakazujące GGK zaprzestanie publikowania numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2 do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie zostało wydane 6 kwietnia 2020 r. Prezes UODO podjął taką decyzję w związku z prowadzonym wobec Głównego Geodety Kraju postępowaniem z urzędu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych dotyczącej udostępniania bez podstawy prawnej na portalu internetowym GEOPORTAL2 numerów ksiąg wieczystych. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś

mww/ je/