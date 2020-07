Jeff Bezos bogatszy o 66,6 mld dolarów

Indus wydał blisko 4 tys. dol. na maskę ze złota. "Nie jestem pewien, czy chroni przed koronawirusem"

Pewien biznesmen z miasta Puna na zachodzie Indii wydał ok. 4000 USD na wykonaną na miarę maskę ze złota, która ma go chronić przed epidemią koronawirusa. "To cienka maska z niewielkimi otworami, które pomagają mi oddychać" - powiedział AFP Shankar Kurhade.