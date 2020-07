Santander ostrzega przed fałszywymi aplikacjami

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Cyberprzestępcy instalują złośliwe oprogramowanie na smartfonie i chcą przejąć kontrole nad kontem bankowym - możesz stracić wszystkie oszczędności. Santander Bank Polska ostrzega przez fałszywymi aplikacjami na urządzenia mobilne.

- Wiadomości SMS i e-mail mogą nakłaniać do pobrania fałszywych aplikacji – ich instalacja powoduje zainfekowanie telefonu złośliwym oprogramowaniem np. Cerberus lub Anubis. Podczas instalacji taka aplikacja prosi o nadanie uprawnień „ułatwienia dostępu” lub administratora urządzenia. Ma to na celu przejęcie jak największej kontroli nad urządzeniem. Następnie wirus wykrada dane do logowania do bankowości mobilnej lub dane Twoich kart - ostrzega Santander w komunikacie prasowym.

Przestępcy podszywają się nie tylko pod aplikacje bankowe - wybierają również gry oraz inne narzędzia, które można pobrać na smartfona. Oszuści mają jeden cel - chcą zainfekować urządzenie mobilne aby uzyskać dostęp do danych użytkownika a finalnie wykorzystać je do przejęcia kontroli nad rachunkiem bankowym. Więcej na temat kradzieży tożsamości pisaliśmy tutaj.

O czym warto pamiętać podczas instalacji aplikacji na urządzenia mobilne? Santander Bank Polska przygotował listę pięciu zasad, które pomogą uchronić się przed kradzieżą tożsamości:

nieinstalowanie plików pochodzących z otrzymanych SMS-ów, komunikatorów czy e-maila ,

, sprawdzanie uprawnień ,

, pobieranie aplikacji tylko z zaufanych źródeł ,

, regularne sprawdzanie aplikacji działających w tle i usuwanie nieznanych,

i usuwanie nieznanych, w przypadku wątpliwości odnośnie programu natychmiastowe odinstalowanie oraz niezwłoczny kontakt z bankiem.

Oszuści próbują wykraść informacje o użytkownikach podszywając się m.in. pod znane portale sprzedażowe oraz marki. Przestępcy wykorzystują każdą okazję do kradzieży danych - więcej o metodach stosowanych przez wyłudzaczy pisaliśmy tutaj.

DF